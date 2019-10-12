Карпин "Спартаку" не по карману. Валера не возглавит красно-белых

Эксперты проанализировали решение Кононова об уходе из "Спартака" и сделали ставки на увеличение Карпина в стоимости.

Как известно, после матча "Спартака" с "Оренбургом" Кононов перестал отвечать на вопросы прессы и появляться в информационном пространстве. Позднее он заявил об уходе из клуба. В свой адрес бывший глава красно-белых получал много недобрых слов, но терпел все до последнего.

По официальным данным, Кононов имел зарплату в один миллион евро в год. При качественной работе он мог бы обеспечить себе хорошую жизнь до самой старости. Однако Кононов выбрал другой путь.

Остается неизвестным, когда впервые прозвучало имя Кононова в контексте поста главного тренера. Бывший вице-президент клуба Измайлов был уверен в том, что тренером красно-белых станет Карпин. В итоге этого не случилось, а Кононов пришел по воле других людей, которых даже не было на первой пресс-конференции после прихода Олега Георгиевича.

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Уход Кононова из "Спартака" был ожидаем, но, по мнению экспертов, такое решение привело к эмоциональному всплеску прессы и болельщиков. Очевидно, что такое событие оставит свой отпечаток и на психологии игроков.

Возможно, в таком случае ошиблось само руководство клуба, ведь оно могло отозвать заявление Кононова об отставке. В итоге ситуация красно-белых становится весьма похожей на положение "Динамо", потерявших Хохлова.

Ожидается, что слова Федуна, где он заявлял о прояснении ситуации до зимы — это лишь срок, отведенный на поиски замены на пост главного тренера.

Пока известно только то, что агент Варга посещал встречу, на которой присутствовали влиятельные личности из футбольного пространства. Не исключено, что на мероприятии для "Спартака" могли предложить потенциальную замену тренера.

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Сейчас же вся ответственность в матчах "Спартака" ложится на Сергея Кузнецова. Остается открытым вопрос, готов ли сам клуб и его руководство к таким переменам. "Спартаку" сейчас необходимо кардинально изменить ситуацию, поскольку скоро начнется зимний перерыв и времени на изменения уже не будет.

Несмотря на такую печальную ситуацию в "Спартаке", говорить о Карпине не перестают. Эксперты считают, что он точно не уйдет из "Ростова", поскольку все было подготовлено специально для тренера и команды — собран хороший состав, поставлены глобальные цели для выхода в Еврокубки и попадания в пятерку лидеров чемпионата страны.

Если же переход Карпина в "Спартак" в теории состоится, то сумма отступных средств составит не менее 5 миллионов евро. Такие условия зафиксированы в текущем контракте. Для красно-белых такая сумма может оказаться проблемой.