ФИФА готовит революцию. Агентский беспредел скоро закончится

Международная организация, занимающаяся контролем футбольной деятельности, планирует ограничить выплаты представителям футбольных игроков. Эксперты проанализировали нюансы будущей реформы.

Специалисты комментируют ситуацию тем, что футбольные реформы могут изменить структуру трансферного рынка. На официальном сайте ФИФА был опубликован пресс-релиз, в котором были кратко изложены основные аспекты изменений.

Предложенная реформа больше всего коснется агентов футболистов. Во-первых, ФИФА предлагает ограничить выплаты представителей футбольных игроков. Выглядит это следующим образом: 10% достается продавцу, 3% — представителям игроков и 3% — покупателю.

При этом число всех представителей при заключении сделки не должны иметь разногласий. Подобное заявление было уже в прошлом году в официальном сообщении ФИФА. Глава международной организации поручил ввести ограничения агентских выплат.

Причиной такого решения стал переход Поля Погба в "Манчестер Юнайтед". По данным ФИФА, представитель клуба заработал на переходе игрока 30% от общей суммы сделки в 105 млн. евро.

Таким образом, рынок трансферов превратился в мыльный пузырь. За 4 года суммарно было подсчитано более 2 миллиардов долларов. Эксперты утверждают, что показатель неточный, поскольку некоторая часть денег выводится в тени для ухода от налогов. Спустя столько времени ФИФА только пришли к выводу, что необходимо принимать меры по ограничению выплат.

При этом организация продолжает бороться с теневыми выплатами и большими процентами представителей игроков. Однако, система оказалась нерабочей.

Сейчас ФИФА планирует запустить лицензирование агентов. Согласно будущей реформе все выплаты будут проходить через специальный центр международной организации для прозрачности выплат.

Помимо ограничений для агентов, ФИФА планирует затронуть арендные соглашения. Теперь планируется ограничить количество арендованных игроков в клубе. Через год в сезоне 20/21 ФИФА введет ограничение на аренду до 8 игроков. При этом считается как сдача, так и приобретение в аренду футболистов. Еще через год ограничение достигнет 6 игроков.

Арендным ограничениям подвергнутся игроки старше 22 лет. ФИФА старается следовать спортивным принципам и исключить коммерческие интересы футбольных клубов.

Пока что опубликованный пресс-релиз носит рекомендательный характер. Новые предложения будут на заседании комитета, который пройдет 24 октября. Если рекомендации членов ФИФА будут одобрены, то в скором времени рынок трансферов сильно изменится.