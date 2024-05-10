Регби. Как подобрать поле, разбиться на команды и выбрать правильную позицию

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Правила игры в регби. Правильный настроя для игры с друзьями

4:54
Спорт

Вот все что вам нужно знать, чтобы подготовиться к регби:

Правила игры в регби. Правильный настроя для игры с друзьями
Фото: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic license

1. Найдите большое ровное поле.

В регби можно играть на любом большом поле, если оно относительно ровное и одинакового размера. Размер поля во многом будет зависеть от того, насколько серьезно вы намерены играть. Если вы хотите просто поиграть в игру с несколькими друзьями, может быть достаточно местного парка с любым большим полем. Однако, если вы хотите провести настоящий матч, вам понадобится поле с двумя стойками для получения дополнительного очка. Обратитесь в местный департамент парков и отдыха или в местный регбийный клуб, чтобы узнать о подходящих полях в вашем районе.

2. Сформируйте две четные команды игроков.

Есть три распространенных вида регби, где наибольшее различие заключается в количестве игроков. В реальных играх в каждой команде по 15, 10 или 7 игроков, но вы можете играть с любым количеством игроков, если вы просто с друзьями.

3. Решите, какие нападающие на каких позициях будут играть в схватке.

Нападающие обычно распределяются по позициям в зависимости от схватки, и их позиция не обязательно влияет на то, где они будут находиться до конца игры. Важнее всего ваша позиция в scrum:

  • Первый ряд. В первом ряду сидят три игрока: свободный опорник головой и жесткий опорник головой, которые держат проститутку между собой. Роль проститутки заключается в том, чтобы завладеть мячом во время потасовок и обычно забрасывать мяч на перерывах. Роль опор для свободной и жесткой головы заключается в поддержке хукера во время схватки, поддержке других игроков во время составов и обеспечении силы во время бросков и молотов. Опоры — это два ваших главных игрока.
  • Второй ряд. Второй ряд состоит из двух замков. Это самые высокие игроки в команде, и их обычно используют в составе, чтобы завладеть мячом. Они упираются плечами в опоры и являются двигателями вашей схватки и бросков.
  • Задний ряд. Задний ряд нападающих состоит из трех игроков: двух фланговых и восьмерки. Они держатся с двух сторон и сзади и контролируют направление схватки, а также мяч, если он вылетит. Как правило, эти трое — ваши самые быстрые нападающие, так как они могут быстро убежать из схватки, когда игра возобновится.

4. Выстраивайте линию защитников в зависимости от скорости и умения обращаться с мячом.

Защитники должны хорошо владеть руками, а лучшие игроки должны первыми касаться мяча. Чтобы визуализировать свою линию спины, представьте мяч на правой стороне поля. Каждый игрок будет находиться на расстоянии 10-15 футов по диагонали слева от другого, начиная с схватки:

  • Схватка-тайм: Они запускают мяч из шайбы или схватки, вытаскивают его и определяют игрока, который первым получит мяч.
  • Флай-тайм: Квотербек для защитников. Они используют большинство приемов нанесения ударов ногами и бега, таких как пропуск паса или фальшивые передачи, чтобы попытаться сломить оборону соперника.
  • Центровых: Их двое, и они хорошие игроки в целом, которые могут хорошо атаковать в защите, хорошо бегать и отдавать пасы в центре, а также бить ногой, если потребуется.
  • Крылья: Два крыла, которые остаются на каждой боковой линии, обычно это самые быстрые игроки.
  • Защитник: Он сидит примерно в 15 метрах за линией, готовый принять удар соперника, сделать подкат на последней секунде или броситься вперед, чтобы неожиданно присоединиться к нападению и перегрузить команду.

5. Назначьте судью для исполнения штрафных санкций.

Есть несколько способов заработать штраф, и невозможно играть в игру и следить за каждым нарушением. Незначительные нарушения, скорее всего, приведут к тому, что scrum будет присужден другой команде. Другие могут заставить судью предпринять более серьезные действия, назначив пенальти, "удар в десятку" (когда команда получает 10 метров, чтобы бесплатно запустить мяч) или удалив игрока на некоторое время.

6. Разогревайте все свое тело перед игрой, чтобы избежать опасных травм.

Игра в регби требует физических усилий, и вы невероятно подвержены травмам, если не подготовитесь. Хорошая разминка увеличивает приток крови и подготавливает мышцы к предстоящему поединку.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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