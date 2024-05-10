Египет активно работает над изменением своего имиджа среди международных туристов, стремясь отойти от традиционных ассоциаций только с пирамидами и Красным морем. На недавно прошедшей в Дубае выставке Arabian Travel Market, представители египетской туристической отрасли выразили свои амбиции по расширению и развитию сферы туризма.
Вице-министр туризма Гада Шалаби сообщила о достижении в прошлом году отметки в 15 миллионов иностранных посетителей и заявила о планах удвоения этого числа к 2028 году. Особое внимание уделяется привлечению туристов из Ближнего Востока, Китая и Индии, выделяющихся важными рынками для Египта.
Страна планирует значительно расширить гостиничные и курортные возможности, включая открытие новых территорий, таких как курорт Нью Аламейн на Средиземном море. Помимо этого, в развитии находятся четыре основных направления туризма: исторические и культурные путешествия, приключенческий туризм, семейный отдых и релаксация. Также ведется работа по обновлению религиозных маршрутов на Синае для привлечения паломников.
Амр Эль Кади, глава управления по туризму, подчеркнул стремление Египта показать свою уникальность и разнообразие предлагаемых возможностей. Он также выразил важность сотрудничества с российскими туроператорами и поддержку их деятельности в продвижении Египта как туристического направления.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.