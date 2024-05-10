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После посадка подмёрз картофель. Можно ли его спасти?

Советы по спасению картофеля

1:24
Садоводство » Овощи

Во время посадки картофеля, одна из основных проблем, с которыми могут столкнуться садоводы, — это подмёрзший картофель. Это может произойти, если картофель был заморожен во время хранения или транспортировки, или если был посажен слишком рано в сезоне, когда еще слишком холодно на улице.

Советы по спасению картофеля
Фото: Own work by Ezhuttukari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Многие садоводы могут подумать, что подмёрзший картофель уже не спасти и лучше всего его выбросить. Однако, есть несколько способов, которые могут помочь восстановить такой картофель и даже спасти урожай.

Во-первых, после того как подмёрзший картофель был посажен, его необходимо тщательно полить водой. Это поможет разморозить клубни и вернуть им влагу, которая была потеряна во время замораживания. Также рекомендуется укрыть посадки картофеля специальными материалами, чтобы уберечь их от дальнейших заморозков.

Для того чтобы спасти подмёрзший картофель, необходимо также убедиться, что он получает достаточно питательных веществ. Подкормите замороженный участок удобрением, которое содержит азот, фосфор и калий, чтобы помочь картофелю восстановиться.

Несмотря на то, что подмёрзший картофель может потребовать дополнительного ухода и внимания, с ним все равно можно добиться хороших результатов. Главное иметь терпение и следовать рекомендациям по уходу за посадками.

Как спасти картофель от заморозка
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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