Прощай, легенда: Bentley завершает эпоху бензинового V8 и готовит гибридное будущее

Bentley готовится завершить производство своего 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом в моделях Continental и Flying Spur, в то время как Bentayga будет продолжать использовать этот двигатель еще некоторое время. Bentley не уточняет точную дату завершения производства в Северной Америке, но заверяет, что производство последних автомобилей с этим двигателем завершится в июне для Европы, Великобритании и Ближнего Востока, а для Северной Америки — позднее.
Однако Bentley не планирует полностью отказаться от V8. Компания анонсировала разработку нового гибридного V8 с запасом хода на электротяге до 50 миль (по циклу WLTP) и мощностью 740 л. с. Эта установка станет флагманом и заменит W12. Полная информация о гибридном V8 будет представлена позже.
Чтобы отпраздновать завершение эпохи, Bentley выпустила "Edition 8" для Flying Spur, Continental GT и GTC. Эта лимитированная серия для Северной Америки отличается роскошными опциями Mulliner, уникальными значками и дизайном сидений Palm Fluting, ранее не применявшимся на основных моделях марки. Если вы поклонник текущего V8 от Bentley, сейчас самое время для покупки этого особого выпуска.
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