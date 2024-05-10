Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правила игры в регби. Правильный настроя для игры с друзьями
Териберка проведёт первый чемпионат по сёрфингу в мае
Рассказываем о красивой дихондре
Филипп Киркоров поддерживает талантливого Давида Бухарова на пути к славе
Как приготовить ромашковое молоко
Зрители нашли в сериале "Диверсант. Конец войны" 5 киноляпов
Певица Глюкоза поздравила Фёдора Бондарчук с днём рождения
ЦБ: число жалоб на ОСАГО уменьшилось почти в 2 раза
Сбербанк планирует работать в новых регионах РФ
Специалист по уходу за кожей Лебедева рассказала, как избежать раздражения после бритья

Секреты бережного ухода за кожей подмышек: советы от специалиста Лебедевой

1:05
Моя семья » Красота и стиль

Катерина Лебедева, специалист по уходу за кожей, поделилась важными советами по уходу за кожей в области подмышек. Эксперт бренда дезодорантов объяснила, что эта область требует особого внимания, чтобы избежать раздражений, особенно при неправильном бритье, что может привести к сыпи и дальнейшему раздражению кожи.

Секреты бережного ухода за кожей подмышек: советы от специалиста Лебедевой
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Катерина подчеркнула важность бережного обращения с нежной кожей подмышечных впадин и предложила принять теплый душ перед бритьем. Она пояснила, что вода помогает смягчить волосы и подготовить их к более легкому бритью, предотвращая повреждение кожи.

Эксперт также подчеркнула важность выбора подходящего дезодоранта. По ее мнению, хороший продукт должен не только эффективно защищать от неприятного запаха и пота, но и бережно ухаживать за кожей. Она рекомендует выбирать средства без содержания спирта и с высоким содержанием увлажняющего крема, что поможет предотвратить негативные последствия после бритья и обеспечить деликатный уход за кожей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана

Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.

Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
Hyundai вводит платные функции в свои автомобили в 2024 году
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
Надежный двигатель и прочный кузов: в России продают большой седан за 600 тысяч
От скандальной победительницы конкурса "Миссис Россия" Натальи Оскар ушёл супруг
ВС РФ через несколько могут оказаться в Харькове, на Днепре и в Кривом Роге Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Россия осталась без Lada Largus: почему дилеры ищут альтернативы за рубежом
Крепкие и здоровые: рассказываем как поливать баклажаны
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Последние материалы
Териберка проведёт первый чемпионат по сёрфингу в мае
Рассказываем о красивой дихондре
Филипп Киркоров поддерживает талантливого Давида Бухарова на пути к славе
Как приготовить ромашковое молоко
Зрители нашли в сериале "Диверсант. Конец войны" 5 киноляпов
Певица Глюкоза поздравила Фёдора Бондарчук с днём рождения
ЦБ: число жалоб на ОСАГО уменьшилось почти в 2 раза
Сбербанк планирует работать в новых регионах РФ
Врач Годун: труд на даче помогает в борьбе со стрессом
Российский фигурист Коровин получил гражданство Филлипин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников