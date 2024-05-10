Специалист по уходу за кожей Лебедева рассказала, как избежать раздражения после бритья

Секреты бережного ухода за кожей подмышек: советы от специалиста Лебедевой

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Катерина Лебедева, специалист по уходу за кожей, поделилась важными советами по уходу за кожей в области подмышек. Эксперт бренда дезодорантов объяснила, что эта область требует особого внимания, чтобы избежать раздражений, особенно при неправильном бритье, что может привести к сыпи и дальнейшему раздражению кожи.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Катерина подчеркнула важность бережного обращения с нежной кожей подмышечных впадин и предложила принять теплый душ перед бритьем. Она пояснила, что вода помогает смягчить волосы и подготовить их к более легкому бритью, предотвращая повреждение кожи.

Эксперт также подчеркнула важность выбора подходящего дезодоранта. По ее мнению, хороший продукт должен не только эффективно защищать от неприятного запаха и пота, но и бережно ухаживать за кожей. Она рекомендует выбирать средства без содержания спирта и с высоким содержанием увлажняющего крема, что поможет предотвратить негативные последствия после бритья и обеспечить деликатный уход за кожей.