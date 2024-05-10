Заливной пирог с фаршем: мягкое и нежное тесто готовится на сметане и майонезе

Заливной пирог с фаршем: сытный ужин или обед для всей семьи

2:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Заливной пирог с фаршем готовится несложно, он получается сытным и очень вкусным — попробуйте!

Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Sokolović is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления заливного пирога с фаршем вам понадобятся следующие продукты:

— 2 яйца,

— 100 г майонеза,

— 120 г сметаны,

— 3 столовые ложки растительного масла,

— 1 чайная ложка сахара,

— соль по вкусу,

— 0,5 чайной ложки соды,

— 200 г просеянной муки,

— 1 луковица,

— 500 г говяжьего фарша,

— 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха,

— 0,5 чайной ложки зиры,

— 0,5 чайной ложки тимьяна,

— 1 чайная ложка целого кориандра,

— 200 мл воды,

— 0,5 пучка укропа,

— несколько веточек петрушки,

— несколько веточек базилика,

— немного сливочного масла.

Описание приготовления:

В большой миске взбейте яйца. Добавьте майонез, сметану, 2 столовые ложки растительного масла, сахар, соль и соду. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Постепенно добавляйте просеянную муку в тесто и тщательно перемешивайте до получения однородной консистенции. Тесто должно быть густым, но не слишком плотным. В сковороде разогрейте оставшееся растительное масло. Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте на среднем огне до золотистого цвета. Добавьте говяжий фарш в сковороду с луком и жарьте, периодически перемешивая, пока фарш не станет румяным и полностью прожарится. В фарш добавьте молотый мускатный орех, зиру, тимьян, целый кориандр и немного соли. Перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно распределились. Влейте воду в сковороду с фаршем и тушите все вместе на среднем огне, пока вся жидкость не выпарится. Добавьте в фарш мелко нарезанную зелень, такую как укроп, петрушку и базилик. Перемешайте и выключите огонь. Смажьте форму для выпечки небольшим количеством сливочного масла. Выложите половину приготовленного теста в форму и равномерно распределите его по дну формы. Сверху положите приготовленную начинку с фаршем на тесто, равномерно распределяя ее по всей поверхности. Накройте начинку оставшейся половиной теста, разравнивая его поверхность. Поставьте пирог в разогретую до 180 °C духовку и выпекайте около 40 минут. Пирог должен стать золотистым сверху. Когда пирог приготовится, остудите его немного перед подачей.