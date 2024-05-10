Заливной пирог с фаршем: мягкое и нежное тесто готовится на сметане и майонезе
Заливной пирог с фаршем: сытный ужин или обед для всей семьи
2:42
Заливной пирог с фаршем готовится несложно, он получается сытным и очень вкусным — попробуйте!
Фото: commons.wikimedia.org by Ivana Sokolović is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Для приготовления заливного пирога с фаршем вам понадобятся следующие продукты:
— 2 яйца,
— 100 г майонеза,
— 120 г сметаны,
— 3 столовые ложки растительного масла,
— 1 чайная ложка сахара,
— соль по вкусу,
— 0,5 чайной ложки соды,
— 200 г просеянной муки,
— 1 луковица,
— 500 г говяжьего фарша,
— 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха,
— 0,5 чайной ложки зиры,
— 0,5 чайной ложки тимьяна,
— 1 чайная ложка целого кориандра,
— 200 мл воды,
— 0,5 пучка укропа,
— несколько веточек петрушки,
— несколько веточек базилика,
— немного сливочного масла.
Описание приготовления:
- В большой миске взбейте яйца. Добавьте майонез, сметану, 2 столовые ложки растительного масла, сахар, соль и соду. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
- Постепенно добавляйте просеянную муку в тесто и тщательно перемешивайте до получения однородной консистенции. Тесто должно быть густым, но не слишком плотным.
- В сковороде разогрейте оставшееся растительное масло. Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте на среднем огне до золотистого цвета.
- Добавьте говяжий фарш в сковороду с луком и жарьте, периодически перемешивая, пока фарш не станет румяным и полностью прожарится.
- В фарш добавьте молотый мускатный орех, зиру, тимьян, целый кориандр и немного соли. Перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно распределились.
- Влейте воду в сковороду с фаршем и тушите все вместе на среднем огне, пока вся жидкость не выпарится.
- Добавьте в фарш мелко нарезанную зелень, такую как укроп, петрушку и базилик. Перемешайте и выключите огонь.
- Смажьте форму для выпечки небольшим количеством сливочного масла.
- Выложите половину приготовленного теста в форму и равномерно распределите его по дну формы.
- Сверху положите приготовленную начинку с фаршем на тесто, равномерно распределяя ее по всей поверхности.
- Накройте начинку оставшейся половиной теста, разравнивая его поверхность.
- Поставьте пирог в разогретую до 180 °C духовку и выпекайте около 40 минут. Пирог должен стать золотистым сверху.
- Когда пирог приготовится, остудите его немного перед подачей.
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ЭТОТ ПИРОГ ПОЛУЧАЕТСЯ ВСЕГДА! ЗАЛИВНОЙ ПИРОГ С ФАРШЕМ!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру