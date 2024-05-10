Непереносимость лактозы: почему взрослым нельзя пить коровье молоко и чем его заменить

Названы причины, почему взрослым не стоит пить молоко

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом у многих снижается выработка лактазы, фермента, имеющего решающее значение для переваривания лактозы, сахара, присутствующего в коровьем молоке. Это случается не со всеми, но гораздо более распространено, чем вы думаете. Вот несколько причин, почему это происходит.

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В младенчестве наш организм обычно вырабатывает большое количество лактазы, что позволяет эффективно переваривать молоко. Однако эта выработка, как правило, снижается по мере того, как люди становятся старше.

Непереносимость лактозы является распространенным результатом естественного снижения выработки лактазы. Когда люди с непереносимостью лактозы употребляют коровье молоко или молочные продукты, они могут испытывать такие симптомы, как вздутие живота, газы и дискомфорт в желудке.

Это происходит из-за того, что организм изо всех сил пытается правильно расщепить лактозу. Важно отметить, что не у всех развивается непереносимость лактозы, и степень снижения лактазы может варьироваться у разных людей.

Альтернативные виды молока

Чтобы справиться с непереносимостью лактозы, люди часто обращаются к альтернативным вариантам молока, которые либо не содержат лактозы, либо получены из растительных источников.

Эти альтернативы, такие как миндальное молоко, соевое или безлактозное коровье молоко, позволяют людям наслаждаться молочными напитками, не испытывая проблем с пищеварением, связанных с лактозой.