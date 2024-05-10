Если вам надоело монотонное упражнение выпады или вы не чувствуете напряжение в мышцах при выполнении, попробуйте его заменить

Вариации выпадов, когда классика уже надоела

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Выпад, вероятно, одно из первых упражнений, которое вы могли бы научиться выполнять в тренажерном зале или студии. Выпады в первую очередь воздействуют на мышцы нижней части тела, но при правильном выполнении они также должны воздействовать на ваше ядро и даже помочь укрепить спину и плечи благодаря правильной осанке. Но что, если это движение вам надоело? Есть несколько вариаций, которые помогут скрасить обыденную тренировку:

Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Выпад с подъемом задней ноги.

Сделайте шаг вперед на левой ноге, оба колена согнуты под углом 90 градусов.

Вставая, оттолкнитесь задней ногой и, используя только ягодичные мышцы, поднимите ее на несколько дюймов от пола. Старайтесь не наклоняться слишком далеко вперед и не выгибать спину.

Вытяните заднюю ногу вперед.

Отсюда вы можете либо повторить с другой ногой и продолжить движение вперед, либо поставить ноги вместе и выполнять подъемы ног с обратными выпадами.

Вращательный выпад с медицинским мячом.

Держите медицинский мяч обеими руками примерно на уровне пупка.

Делая шаг вперед в стандартном выпаде на правой ноге, поворачивайте туловище влево (в сторону от согнутой ноги).

Оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение, при этом раскручивая туловище.

Сделайте шаг вперед на левой ноге и повернитесь вправо.

Продолжайте чередовать стороны.

Выпад дровосека.

Начните стоять, держа медицинский мяч обеими руками над головой и немного вправо.

Поставьте левую ногу и сделайте шаг вперед правой.

Делая шаг вперед, опустите руки вниз и поперек туловища так, чтобы в итоге вы зажали медицинский мяч между раздвинутыми ногами.

Оттолкнитесь передней ногой и снова поднимите руки над головой.

Слегка переместите мяч в другую сторону и повторите с другой ногой.

Пульс при выпаде.

Сделайте шаг вперед в стандартном выпаде, согнув оба колена под углом 90 градусов.

Слегка выпрямите ноги так, чтобы колени все еще оставались согнутыми, затем снова полностью согните их.

Продолжайте выполнять выпады таким образом, прежде чем сменить ногу и повторить с другой стороны.

Прыжок с выпадом.

Сделайте шаг вперед в стандартном выпаде, убедившись, что ваше положение правильное.

Слегка поднимите руки за спину, чтобы набрать инерцию, затем махните ими вперед, когда вы выходите из выпада и отрываетесь от ног.

Поменяйте ноги в воздухе так, чтобы приземляться противоположной ногой впереди.

При каждом повторении меняйте, какая нога ведущая.

Выпад с наклоном на бицепс.

Держите по гантели в каждой руке вдоль туловища. Делая шаг вперед в выпаде, согните гантели до уровня плеч так, чтобы ладони были обращены к груди.

Оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение, одновременно опуская гантели по бокам.

Снова сделайте шаг вперед, на этот раз с противоположной ноги.

Чередуйте, какой ногой вы делаете шаг вперед, одновременно выполняя наклоны на бицепс в каждом повторении.

Выпад с жимом от плеч.

Начните держать по гантели в каждой руке на уровне плеч ладонями наружу.

Сделайте шаг вперед в стандартном выпаде, согнув колени под углом 90 градусов. Одновременно с шагом вперед поднимайте гантели над головой, не наклоняясь вперед и не позволяя им нарушить ваше равновесие.

Оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение, опуская гантели обратно к плечам.

Переключайте ведущие ноги при каждом повторении и продолжайте отжимать и опускать гантели.

Болгарское раздельное приседание.

Встаньте на несколько футов перед скамейкой или помостом. Поставьте одну ногу на скамейку так, чтобы ступни были расставлены в шахматном порядке. Руки держите на бедрах, чтобы сохранить равновесие.

Согните оба колена, чтобы опуститься в выпаде. Ваше переднее колено по-прежнему будет находиться под углом 90 градусов, но заднее колено будет направлено к земле.

Выпрямите спину в исходное положение для одного повторения.

Выполните все повторения на одной ноге, прежде чем переключать ноги.

Выпад бегуна.

Начните с положения стоя, а затем сделайте огромный шаг вперед.

Согните переднее колено на 90 градусов, держа его над передней ногой, а заднюю ногу оставьте прямой (или вы можете слегка согнуть колено).

Чтобы сделать это упражнение растяжкой, поддержите себя, положив каждую руку по обе стороны от передней ноги. Если нужно, опустите заднее колено на пол. Задержитесь в этом положении на 15 — 30 секунд (или дольше, если хотите), прежде чем проделать то же самое с другой стороны.

Чтобы сделать это упражнение укрепляющим нижнюю часть тела, оттолкнитесь передней ногой, вернитесь в исходное положение и поменяйте ноги, чередуя их в более быстром темпе, чем при растяжке.

Выпад с переключением прыжка.

Начните с положения планки, расположив плечи над запястьями и вытянув тело по одной прямой линии от головы до ступней.

Поднимите бедра, согните правое колено и подтяните ступню к бедру (но упираясь в пол).

Быстро меняйте ноги так, чтобы левая стопа была у вашего бедра, а правая вернулась к тому месту, откуда она начиналась.

Продолжайте переключать ноги, сохраняя надлежащую форму.