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Если вам надоело монотонное упражнение выпады или вы не чувствуете напряжение в мышцах при выполнении, попробуйте его заменить

Вариации выпадов, когда классика уже надоела

Спорт

Выпад, вероятно, одно из первых упражнений, которое вы могли бы научиться выполнять в тренажерном зале или студии. Выпады в первую очередь воздействуют на мышцы нижней части тела, но при правильном выполнении они также должны воздействовать на ваше ядро и даже помочь укрепить спину и плечи благодаря правильной осанке. Но что, если это движение вам надоело? Есть несколько вариаций, которые помогут скрасить обыденную тренировку:

Вариации выпадов, когда классика уже надоела
Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Выпад с подъемом задней ноги.

  • Сделайте шаг вперед на левой ноге, оба колена согнуты под углом 90 градусов.
  • Вставая, оттолкнитесь задней ногой и, используя только ягодичные мышцы, поднимите ее на несколько дюймов от пола. Старайтесь не наклоняться слишком далеко вперед и не выгибать спину.
  • Вытяните заднюю ногу вперед.
  • Отсюда вы можете либо повторить с другой ногой и продолжить движение вперед, либо поставить ноги вместе и выполнять подъемы ног с обратными выпадами.

Вращательный выпад с медицинским мячом.

  • Держите медицинский мяч обеими руками примерно на уровне пупка.
  • Делая шаг вперед в стандартном выпаде на правой ноге, поворачивайте туловище влево (в сторону от согнутой ноги).
  • Оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение, при этом раскручивая туловище.
  • Сделайте шаг вперед на левой ноге и повернитесь вправо.
  • Продолжайте чередовать стороны.

Выпад дровосека.

  • Начните стоять, держа медицинский мяч обеими руками над головой и немного вправо.
  • Поставьте левую ногу и сделайте шаг вперед правой.
  • Делая шаг вперед, опустите руки вниз и поперек туловища так, чтобы в итоге вы зажали медицинский мяч между раздвинутыми ногами.
  • Оттолкнитесь передней ногой и снова поднимите руки над головой.
  • Слегка переместите мяч в другую сторону и повторите с другой ногой.

Пульс при выпаде.

  • Сделайте шаг вперед в стандартном выпаде, согнув оба колена под углом 90 градусов.
  • Слегка выпрямите ноги так, чтобы колени все еще оставались согнутыми, затем снова полностью согните их.
  • Продолжайте выполнять выпады таким образом, прежде чем сменить ногу и повторить с другой стороны.

Прыжок с выпадом.

  • Сделайте шаг вперед в стандартном выпаде, убедившись, что ваше положение правильное.
  • Слегка поднимите руки за спину, чтобы набрать инерцию, затем махните ими вперед, когда вы выходите из выпада и отрываетесь от ног.
  • Поменяйте ноги в воздухе так, чтобы приземляться противоположной ногой впереди.
  • При каждом повторении меняйте, какая нога ведущая.

Выпад с наклоном на бицепс.

  • Держите по гантели в каждой руке вдоль туловища. Делая шаг вперед в выпаде, согните гантели до уровня плеч так, чтобы ладони были обращены к груди.
  • Оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение, одновременно опуская гантели по бокам.
  • Снова сделайте шаг вперед, на этот раз с противоположной ноги.
  • Чередуйте, какой ногой вы делаете шаг вперед, одновременно выполняя наклоны на бицепс в каждом повторении.

Выпад с жимом от плеч.

  • Начните держать по гантели в каждой руке на уровне плеч ладонями наружу.
  • Сделайте шаг вперед в стандартном выпаде, согнув колени под углом 90 градусов. Одновременно с шагом вперед поднимайте гантели над головой, не наклоняясь вперед и не позволяя им нарушить ваше равновесие.
  • Оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение, опуская гантели обратно к плечам.
  • Переключайте ведущие ноги при каждом повторении и продолжайте отжимать и опускать гантели.

Болгарское раздельное приседание.

  • Встаньте на несколько футов перед скамейкой или помостом. Поставьте одну ногу на скамейку так, чтобы ступни были расставлены в шахматном порядке. Руки держите на бедрах, чтобы сохранить равновесие.
  • Согните оба колена, чтобы опуститься в выпаде. Ваше переднее колено по-прежнему будет находиться под углом 90 градусов, но заднее колено будет направлено к земле.
  • Выпрямите спину в исходное положение для одного повторения.
  • Выполните все повторения на одной ноге, прежде чем переключать ноги.

Выпад бегуна.

  • Начните с положения стоя, а затем сделайте огромный шаг вперед.
  • Согните переднее колено на 90 градусов, держа его над передней ногой, а заднюю ногу оставьте прямой (или вы можете слегка согнуть колено).
  • Чтобы сделать это упражнение растяжкой, поддержите себя, положив каждую руку по обе стороны от передней ноги. Если нужно, опустите заднее колено на пол. Задержитесь в этом положении на 15 — 30 секунд (или дольше, если хотите), прежде чем проделать то же самое с другой стороны.
  • Чтобы сделать это упражнение укрепляющим нижнюю часть тела, оттолкнитесь передней ногой, вернитесь в исходное положение и поменяйте ноги, чередуя их в более быстром темпе, чем при растяжке.

Выпад с переключением прыжка.

  • Начните с положения планки, расположив плечи над запястьями и вытянув тело по одной прямой линии от головы до ступней.
  • Поднимите бедра, согните правое колено и подтяните ступню к бедру (но упираясь в пол).
  • Быстро меняйте ноги так, чтобы левая стопа была у вашего бедра, а правая вернулась к тому месту, откуда она начиналась.
  • Продолжайте переключать ноги, сохраняя надлежащую форму.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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