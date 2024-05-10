Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый фильм по франшизе "Властелин колец" находится в разработке
Вариации выпадов, когда классика уже надоела
Египет перерабатывает свой имидж
Забота о груди: опасные привычки и как избежать их
В России выросло производство мороженого
Эксперты рассказали, почему кошка шипит на хозяина
Посол Израиля: Алла Пугачёва успешно интегрировались в израильское общество
Этот случай на пробах сильно смутил актрису Анну Чиповскую
Советы по спасению картофеля
BMW M4 CS: на грани рекорда Нюрбургринга, всего в двух секундах от лучшего времени

Новый BMW M4 CS: почти рекордная скорость на Нюрбургринге

1:26
Авто

BMW представила новый M4 CS, продемонстрировав его невероятную скорость на трассе Нюрбургринг. Автомобиль проехал 12,9-мильный круг Северной петли за 7 минут и 21,99 секунды, что делает его одним из самых быстрых серийных автомобилей BMW на этой легендарной трассе. Однако рекорд по-прежнему удерживает M4 CSL с результатом в 7:20.20, установленным в 2022 году.

Новый BMW M4 CS: почти рекордная скорость на Нюрбургринге
Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Несмотря на близость к рекорду, M4 CS всё еще уступает 1,79 секунды, и его пилотам предстоит нелёгкая задача найти дополнительные доли секунды среди многочисленных поворотов. На длинной и сложной трассе некоторые места, такие как Flugplatz и Schwedenkreuz, могут предложить возможность улучшить время, но это требует предельной осторожности, чтобы избежать катастрофических последствий при ошибке.

Производительность нового BMW M4 CS, обладающего 543-сильным двигателем с двойным турбонаддувом и специальной подвеской, впечатляет: его максимальная скорость на главной прямой достигает 186 миль в час. Производство этого автомобиля, цена которого составляет $124 675, начнётся в июле.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана

Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.

Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
Hyundai вводит платные функции в свои автомобили в 2024 году
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
Надежный двигатель и прочный кузов: в России продают большой седан за 600 тысяч
От скандальной победительницы конкурса "Миссис Россия" Натальи Оскар ушёл супруг
ВС РФ через несколько могут оказаться в Харькове, на Днепре и в Кривом Роге Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Россия осталась без Lada Largus: почему дилеры ищут альтернативы за рубежом
Крепкие и здоровые: рассказываем как поливать баклажаны
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Последние материалы
В России выросло производство мороженого
Эксперты рассказали, почему кошка шипит на хозяина
Посол Израиля: Алла Пугачёва успешно интегрировались в израильское общество
Этот случай на пробах сильно смутил актрису Анну Чиповскую
Советы по спасению картофеля
Новый BMW M4 CS: почти рекордная скорость на Нюрбургринге
Заливной пирог с фаршем: сытный ужин или обед для всей семьи
Названы причины, почему взрослым не стоит пить молоко
Правила игры в регби. Правильный настроя для игры с друзьями
Секреты бережного ухода за кожей подмышек: советы от специалиста Лебедевой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников