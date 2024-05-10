BMW M4 CS: на грани рекорда Нюрбургринга, всего в двух секундах от лучшего времени

Новый BMW M4 CS: почти рекордная скорость на Нюрбургринге

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BMW представила новый M4 CS, продемонстрировав его невероятную скорость на трассе Нюрбургринг. Автомобиль проехал 12,9-мильный круг Северной петли за 7 минут и 21,99 секунды, что делает его одним из самых быстрых серийных автомобилей BMW на этой легендарной трассе. Однако рекорд по-прежнему удерживает M4 CSL с результатом в 7:20.20, установленным в 2022 году.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Несмотря на близость к рекорду, M4 CS всё еще уступает 1,79 секунды, и его пилотам предстоит нелёгкая задача найти дополнительные доли секунды среди многочисленных поворотов. На длинной и сложной трассе некоторые места, такие как Flugplatz и Schwedenkreuz, могут предложить возможность улучшить время, но это требует предельной осторожности, чтобы избежать катастрофических последствий при ошибке.

Производительность нового BMW M4 CS, обладающего 543-сильным двигателем с двойным турбонаддувом и специальной подвеской, впечатляет: его максимальная скорость на главной прямой достигает 186 миль в час. Производство этого автомобиля, цена которого составляет $124 675, начнётся в июле.