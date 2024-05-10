Производство мороженого в России взлетело на 66%: компании готовятся к летнему ажиотажу

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В России выросло производство мороженого

1:13
Экономика

В первом квартале 2024 года производство мороженого в России значительно возросло, достигнув 110 млн кг, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В России выросло производство мороженого
Фото: commons.wikimedia.org by St0rmz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Если сравнивать с последним кварталом 2023 года, когда было произведено 66 млн кг, то рост составил 66%. Такой прирост объясняется предварительной подготовкой отрасли к периоду высокого летнего спроса, а также увеличением розничных продаж мороженого, которые выросли почти на 28% за первый квартал 2024 года, сообщает ТАСС.

Импорт мороженого в Россию остался на уровне прошлого года, с количеством около 3 млн кг в первом квартале.

В докладе Центра развития перспективных технологий также отмечается изменение в производственных предпочтениях: производство мороженого в вафельных стаканчиках сократилось, их доля в общем объеме производства снизилась с более чем 39% в прошлом году до 35,9% в текущем году.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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