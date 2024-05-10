Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить идеальный домашний майонез
Bentley прекращает производство бензинового V8, прощаясь со знаменитыми двигателями
Новый фильм по франшизе "Властелин колец" находится в разработке
Вариации выпадов, когда классика уже надоела
Египет перерабатывает свой имидж
В России выросло производство мороженого
Эксперты рассказали, почему кошка шипит на хозяина
Посол Израиля: Алла Пугачёва успешно интегрировались в израильское общество
Этот случай на пробах сильно смутил актрису Анну Чиповскую
Недостаток сна и другие вредные привычки для женщин, способствующие развитию рака груди.

Забота о груди: опасные привычки и как избежать их

1:10
Моя семья » Красота и стиль

Важный орган женского тела, грудь, часто страдает из-за привычек, которые мы формируем сами. Маммолог Виктория Джавади поделилась, какие привычки могут постепенно негативно влиять не только на внешний вид груди, но и на ее здоровье.

Забота о груди: опасные привычки и как избежать их
Фото: unsplash.com by Yoann Boyer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Недостаток употребления воды может привести к опущению груди и утрате упругости кожи. Виктория рекомендует пить ежедневно не менее литра воды, чтобы поддерживать водный баланс организма и сохранять здоровье груди.

Спать в бюстгальтере — еще одна опасная привычка, которая может негативно сказаться на груди. Это создает дополнительное давление на молочные железы и лимфатические узлы, что может привести к нарушениям.

Недостаток сна также может иметь серьезные последствия, включая увеличение риска развития рака груди. Ученые из Канады отмечают, что отсутствие сна приводит к увеличению выработки эстрогена, что может способствовать образованию опухолей.

Следовательно, коррекция этих привычек может сыграть важную роль в поддержании здоровья и красоты груди.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана

Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.

Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
Hyundai вводит платные функции в свои автомобили в 2024 году
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
Надежный двигатель и прочный кузов: в России продают большой седан за 600 тысяч
От скандальной победительницы конкурса "Миссис Россия" Натальи Оскар ушёл супруг
ВС РФ через несколько могут оказаться в Харькове, на Днепре и в Кривом Роге Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Россия осталась без Lada Largus: почему дилеры ищут альтернативы за рубежом
Крепкие и здоровые: рассказываем как поливать баклажаны
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Последние материалы
В России выросло производство мороженого
Эксперты рассказали, почему кошка шипит на хозяина
Посол Израиля: Алла Пугачёва успешно интегрировались в израильское общество
Этот случай на пробах сильно смутил актрису Анну Чиповскую
Советы по спасению картофеля
Новый BMW M4 CS: почти рекордная скорость на Нюрбургринге
Заливной пирог с фаршем: сытный ужин или обед для всей семьи
Названы причины, почему взрослым не стоит пить молоко
Правила игры в регби. Правильный настроя для игры с друзьями
Секреты бережного ухода за кожей подмышек: советы от специалиста Лебедевой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников