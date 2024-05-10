Недостаток сна и другие вредные привычки для женщин, способствующие развитию рака груди.

Забота о груди: опасные привычки и как избежать их

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Важный орган женского тела, грудь, часто страдает из-за привычек, которые мы формируем сами. Маммолог Виктория Джавади поделилась, какие привычки могут постепенно негативно влиять не только на внешний вид груди, но и на ее здоровье.

Фото: unsplash.com by Yoann Boyer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Недостаток употребления воды может привести к опущению груди и утрате упругости кожи. Виктория рекомендует пить ежедневно не менее литра воды, чтобы поддерживать водный баланс организма и сохранять здоровье груди.

Спать в бюстгальтере — еще одна опасная привычка, которая может негативно сказаться на груди. Это создает дополнительное давление на молочные железы и лимфатические узлы, что может привести к нарушениям.

Недостаток сна также может иметь серьезные последствия, включая увеличение риска развития рака груди. Ученые из Канады отмечают, что отсутствие сна приводит к увеличению выработки эстрогена, что может способствовать образованию опухолей.

Следовательно, коррекция этих привычек может сыграть важную роль в поддержании здоровья и красоты груди.



