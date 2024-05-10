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Зуб точит: по какой причине кошка позволяет себе шипеть на своего хозяина

Эксперты рассказали, почему кошка шипит на хозяина

1:16
Зоосфера » Кошки

Кошка не обладает способностью говорить, но она использует свой язык тела, чтобы выразить своё недовольство.

Эксперты рассказали, почему кошка шипит на хозяина
Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Иногда домашний питомец может начать шипеть на своего владельца по неясным причинам. Давайте разберёмся подробнее, почему животное может проявлять агрессию к своему хозяину.

Шипение обычно сопровождается показом всех зубов, расширением зрачков, прижатием ушей к голове и поднятием шерсти.

Чаще всего это поведение указывает на то, что кошка чувствует угрозу или выражает свой дисплеаз посредством демонстрации агрессии. Поэтому после шипения кот может попытаться убежать, занять оборонительную позицию или даже атаковать, нанося несколько ударов лапой.

Важно распознать угрозу, чтобы понять, чего боится кошка или что вызывает ее недовольство. Чаще всего причиной шипения является страх.

Чтобы избавить питомца от агрессивного поведения, важно начинать приучение к общению с людьми с самого рождения.

Рекомендуется проводить с кошкой как можно больше времени, чтобы она привыкла к присутствию человека. Также важно социализировать питомца, представляя его друзьям и родственникам.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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