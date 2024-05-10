Идеальный домашний майонез: шесть секретов приготовления

Вот несколько секретов, которые помогут вам приготовить идеальный домашний майонез. Тонкостями приготовления совершенного домашнего соуса поделился "Лайфхакер.ру".
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Используйте ингредиенты комнатной температуры. Это позволит им лучше смешаться и эмульгироваться в процессе взбивания.
Если вы хотите получить желтый майонез, используйте яйца домашних кур. Он будет более насыщенного цвета. Однако если используете яйца из магазина, майонез получится светлее.
Для приготовления майонеза рекомендуется использовать подсолнечное масло или смесь оливкового и подсолнечного масла. Если используете только оливковое масло, особенно класса Extra virgin, майонез может иметь горчинку.
Добавьте немного больше масла, чем указано в рецепте, чтобы майонез стал еще более густым. Если масса не загустевает при взбивании, этот способ поможет спасти соус. Если вы хотите, чтобы майонез был пожиже, добавьте немного воды.
Разнообразьте вкус соуса, добавив сушёный или измельчённый свежий чеснок, молотый чёрный перец, паприку или рубленый укроп. Количество соли можно регулировать по своему вкусу.
Готовый майонез рекомендуется хранить в холодильнике в герметичной емкости не более 4-5 дней.