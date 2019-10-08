Почему Тедеско должен подойти "Спартаку"? Взгляд из Германии

По словам репортера и ведущего канала Sky, у Тедеско есть отличные перспективы для перехода в "Спартак". Специалист отметил, что тренер смог принять один из самых проблематичных клубов в немецкой лиге, закончив турнир на втором месте и в Лиге чемпионов.

Многие собственники футбольных клубов в Германии хотели заполучить такого тренера, как Тедеско. Дело в том, что он человек нового поколения, умеющий работать рационально с правильной философией.

Эксперты говорили о большой неохоте руководства отпускать Тедеско из "Эрцгебирге". Именно благодаря Тедеско клуб смог преобразиться в яркую команду с интересной и поставленной игрой. При этом клуб был на грани вылета из второй лиги Германии. Тем не менее, тренеру удалось спасти команду от зоны вылета, набрав 13 очков в первых матчах.

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После перехода Тедеско в "Шальке" результаты оказались гораздо хуже. Дело в том, что Тедеско поверил в способности команды после удачного прошлого сезона. К сожалению, резкое стратегическое изменение игры не позволило игрокам приносить лучшие результаты.

Специалисты отмечают, что провал в "Шальке" был связан со слишком смелым решением изменить кардинально всю игру. Возможно подобная тактика бы сработала, если бы Тедеско изменял игру команды постепенно. Другие специалисты считают, что тренеру просто не хватило опыта, из-за чего результаты стали хуже.

Стоит также отметить, что Тедеско имеет обширные теоретические знания за счет тренерского образования. Однако он не старается следовать одной тактике, ведь в каждом клубе существует своя философия и психология в зависимости от игроков и других факторов.

Главное преимуществе Тедеско — это умение находить общий язык с каждым футболистом. За счет коммуникабельности он может правильно построить игру.

Тем не менее Тедеско умеет действовать и вполне смело. Достаточно вспомнить случай с "Шальке", когда глава посадил Налдо на скамейку запасных. Такой случай серьезно отразился на общей атмосфере команды.

Дополнительно эксперты говорят об умении тренера играть в атакующий футбол, несмотря на то, что основная тактика Тедеско заключается в правильно построенной обороне. Яркий пример наблюдался в карьере тренера еще при работе с юношескими командами "Штутгарта" и "Хоффенхайма".

Тем не менее Тедеско производит хорошее впечатление как человек и как тренер. Даже несмотря на сложные теоретические схемы, требующие от футболистов особых знаний, Тедеско всегда идет на разговор с игроками.

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