Послание потомкам от Альфреда Хичкока

О неутомимости, уникальности, революционности, веселом нраве и удивительном хладнокровии рожденных 13 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Можете осуждать меня. Это не имеет значения — история меня оправдает", — так звучит, возможно, одна из самых львиных фраз на свете. Ее, скорее всего, мог бы произнести главный бренд знака Льва Наполеон Бонапарт, но его день рождения еще впереди. А эту фразу произнес Наполеон XX века, которого звали Фидель Кастро. И Формула небес неутомимого Фиделя проявляется практически в каждом из рожденных 13 августа.

Рожденным сегодня Львам часто приходится сталкиваться с экстремальными обстоятельствами в борьбе за то, чтобы взойти на вершину и остаться там. Желая достигнуть определенного положения, эти люди, добиваясь поставленных целей, способны перевернуть мир. Рождены ли они необычными, или их таковыми сделали обстоятельства, но рожденные 13 августа обладают поистине уникальными взглядами на жизнь.

"История меня оправдает", — так писал еще молодой Фидель Кастро. Но на сегодняшний день Кастро является более, чем спорной фигурой. Его сторонники высоко оценили его социалистическую, антиимпериалистическую и гуманистическую политику, приверженность охране окружающей среды и независимости Кубы от американского влияния. В то же время он рассматривается критиками как диктатор, чей режим нарушал права человека и чья политика привела к отъезду более чем миллиона человек с Кубы и к обнищанию населения страны.

С очень похожей коммунистической формулой Фиделя Кастро, но только на 50 лет раньше жил и реализовывал себя рожденный сегодня один из основателей Коммунистической партии Германии Карл Либхнет.

"Революции — это самые интересные эпохи, во время которых сущность человеческого общества и его структура обнажаются до мозга костей", — так писал Карл Либхнет.

"Революция — это смысл исторического момента; это значит — изменить все то, что должно быть изменено", — вторит ему через полвека Фидель Кастро. Чего-чего, а революционного пафоса у Львов, рожденных 13 августа, для Вселенной всегда было предостаточно.

Если революционная деятельность и обошла стороной представителей 13 августа, то тогда с таким же революционным напором герои дня сегодняшнего начинают становиться основателями и основоположниками всего на свете.

Так, пришедший сегодня в наш мир легендарный русский биолог и физиолог Иван Сеченов стал основоположником физиологии труда, а его швейцарский коллега физиолог Фридрих Мишер ворвался в историю медицины тем, что открыл нуклеиновые кислоты — ДНК и РНК.

Рожденный сегодня русский писатель и мыслитель эпохи романтизма князь Владимир Одоевский стал одним из основоположников русского музыкознания. А шведский ученый-астрофизик Андерс Йонас Ангстрем стал один из основателей спектрального анализа.

Будучи уникальными личностями, хотя и не лишенными странностей, рожденные 13 августа притягиваются к другим таким же необычным индивидуумам. Общение с обычными людьми иногда навевает на них скуку. Несмотря на то, что люди, чей день рождения — 13 августа, могут вознестись к самым высоким формам идеализма в собственной философии или проектах, они, как правило, с подозрением относятся к тем, чьи идеи кажутся нереальными или излишне оптимистичными.

Таким абсолютным романтиком и прагматиком одновременно остался в истории один из самых влиятельных и богатейших людей планеты первой половины XX века, основатель автомобильного концерна FIAT Джованни Аньелли. А футбольные болельщики обязаны этому замечательному Льву тем, что он, будучи поклонником футбола, на свои деньги создал знаменитый по сей день футбольный клуб "Ювентус". Ему же принадлежит и знаменитая цитата, прекрасно раскрывающая Формулу небес для многих трудолюбивих Львов, рожденных сегодня: "Чудеса возможны, но только, если попотеть".

Львы дня сегодняшнего чаще всего сохраняют веселый нрав и удивительное хладнокровие даже в самых сложных ситуациях. Весьма чувствительные к критике и склонные предполагать о себе самое худшее, тем не менее они умело скрывают свою неуверенность и остаются дружелюбными, открытыми и прежде всего активными людьми.

Рожденный сегодня шотландский инженер Джон Лоуги Бэрд получил мировую известность своими разработками первой механической телевизионной системы. Хоть впоследствии механическое телевидение было вытеснено разработками Владимира Зворыкина в области электронного телевидения, первые телевизоры Бэрда — важный шаг в развитии телевидения.

Рожденный сегодня английский биохимик Фредерик Сенгер стал одним из четырех человек в истории, получившим две Нобелевские премии, и единственным ученым, получившим две премии по химии. И закономерность Формулы небес состоит в том, что обе Нобелевские премии ученый получил за подробное изучение нуклеиновых кислот ДНК и РНК. А сами эти кислоты за сто лет до его Нобелевских премий открыл рожденный сегодня же Фридрих Мишер, о котором мы писали выше.

День 13 августа для всех рожденных Львов отмечен властной необходимостью восставать против любой формы лишения свободы или угнетения. Однако, обладая ярко выраженными качествами лидера, рожденные 13 августа должны держать под контролем свои авторитарные тенденции. Многих рожденных сегодня влечет опасность, которая добавляет перчинку в их жизнь. Цель этих людей — достижение невозможного, и даже самые робкие из них обычно отказываются от спокойного существования, навевающего тоску. Они готовы дождаться того, чего им хочется, они умеют выбирать момент для удара.

Такой удар нанес мировому кинематографу выдающийся режиссер XX века, родившийся сегодня, Альфред Хичкок. Будучи уже известным на весь мир режиссером, в почтенном возрасте он, отказавшись от денег продюсеров, заложил свое имущество, получил кредит в банке и самостоятельно снял фильм, который мечтал снять несколько десятилетий.

Фильм "Психо" был малобюджетным, снимался с телевизионной, а не с киногруппой и в черно-белом формате. Первоначально фильм получил смешные отзывы от кинокритиков, но выдающиеся по тем временам кассовые сборы вызвали повторное рассмотрение, что привело к большому критическому одобрению и четырем номинациям на премию "Оскар". Фильм "Психо" стал впоследствии главной визитной карточкой Хичкока, а сам режиссер, как и многие из родившихся сегодня основателей чего-либо в пространстве, с тех пор считается основоположником жанра "триллер", что в переводе означает "трепет", и понятия "саспенс", означающее "напряжение". Именно такую атмосферу тревожной неопределенности и напряженного ожидания создавал Хичкок в своих фильмах. И именно трепет и напряжение всегда испытывают окружающие от всех представителей знака Льва, рожденных 13 августа.

Прекрасен Альфред Хичкок и в своих крылатых выражениях. Одно из них прекрасно характеризует как самого режиссера, так и многих его космических собратьев по Формуле небес. Им и закончим сегодня: "Сейчас, кажется, стало модным замуровывать капсулы с посланиями, чтобы дать людям будущих веков некоторое представление о нас. Я приготовил собственную. Я поместил в нее несколько довольно крупных кусков динамита, пороха и нитроглицирина. Мою капсулу должны вскрыть в 3000 году. Она покажет им, кто мы на самом деле".

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