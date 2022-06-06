EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Людмила Черткова

Армен Гаспарян: я впервые стал свидетелем такого национального подъёма

Общество

Известный политолог Армен Гаспарян признался, что уже дважды был свидетелем национального спада в России. Но вот свидетелем национального подъёма стал впервые.

Армен Гаспарян: я впервые стал свидетелем такого национального подъёма

Наверное, ни в одном павильоне московского книжного фестиваля, проходящего в эти дни на Красной площади, не было столько людей, сколько пришло в воскресенье, 5 июня, в павильон "История Отечества". Здесь, на площадке Российского военно-исторического общества (РВИО), должно было состояться выступление Армена Гаспаряна, "автора настольной книги Путина" (имеется в виду книга "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков". — Прим. ред.), как называют его в украинской прессе.

Армен Сумбатович встретился мне по пути на Красную площадь. Невысокого роста, в джинсовой куртке — обычный. С виду и не скажешь, что перед тобой — "всеевропейское зло № 8" (Гаспарян внесён в санкционные списки Евросоюза в числе "российских пропагандистов". — Прим. ред.). Но слушатели и читатели Гаспаряна понимают, почему его слова вызывают такое раздражение у европейских политиков: он говорит неприятную и неудобную для них правду.

На площадке были представлены книги, автором или соавтором которых является Армен Гаспарян. В начале своего выступления он иронично отметил:

"Меня пугает такое количество книг с моей фамилией на обложке".

И пообещал, "когда всё это закончится" (российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. — Прим. ред.), лично дописать новую главу в учебник новейшей истории России.

"То, что произошло — это экстраординарное событие. Я имею в виду такой национальный подъём, о котором я только читал. Я был свидетелем национального спада два раза: в 1991 и 1998 году. А вот свидетелем такого национального подъёма стал впервые. И это очень хорошо и правильно, на мой взгляд", — отметил Гаспарян.

После краткого вступительного слова политолог ответил на вопросы зрителей. Поскольку людей было действительно много, то и "вопросы из зала" не заставили себя ждать. Я приведу лишь некоторые.

— Почему некоторые государства повторяют исторические ошибки, наступают на одни и те же грабли и не делают выводы, например, Польша?

— Государства, как люди. У любого народа есть свой архетип, от которого никуда не денешься. Если это ментально заложено — это будет воспроизводиться постоянно. У Польши просто комплекс несостоявшейся империи, который не даёт покоя. Четвёртая попытка построить Речь Посполитую закончится, думаю, с тем же результатом.

— Некоторые молодые люди "не хотят идти на войну", потому что, по их мнению, "Россия напала на Украину". Как им объяснить, что это неправильно, то, что они говорят?

— Чего Господь не дал, в аптеке не купишь. Если человек не понимает, что в Донбассе восемь лет убивали русских — я не знаю, как это вообще можно объяснить. Я всегда говорил о том, что патриотизм нельзя воспитать в принципе. Это как любовь к матери: или есть у тебя, или нет. Донбасс в 2014 году провёл очень яркую линию, когда всем надо было занять место в моральном строю: ты за русский народ, за Россию или ты против. И, если раньше ещё можно было рассуждать об этом в теории, то с 24 февраля всё стало очевидно.

Такие люди не являются потерей для общества, потому что других людей в разы больше, и на этом Россия стояла и будет стоять. Я в этом убеждён абсолютно.

— Вернётся ли Российская империя на свои оставленные земли? Будут ли оправданы ожидания миллионов русских людей, волею судеб оказавшихся на Украине?

— На мой взгляд, Российская империя не должна возвращаться: точно так же бессмысленно мечтать о возвращении Советского Союза. Вернуться должно понимание самого себя, своего места в истории, своей земли. Надо просто вспомнить, что это русские города, и, сделав для себя правильные выводы, правильно поступить. Возможно, настало время снова собирать русские земли.

По окончании выступления желающие получить автограф и сфотографироваться на память ещё долго не отпускали Гаспаряна.

"Полтора часа автографов — почувствуй себя The Beatles", — со словами благодарности прокомментировал он этот ажиотаж в вечернем эфире.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Лариса Шеслер: Азовцы* оказались русскими по крови
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
Темы россия украина армен гаспарян
Новости
Зеленский предупредил об опасном прорыве ВС РФ в Донбассе: "Они мощнее"
Байден объявил режим ЧС из-за угрозы нехватки электричества в США
Зеленский назвал Запорожье и Северодонецк самыми сложными участками для ВСУ
Доброволец из чеченского отряда "Ахмат" погиб в ходе спецоперации на Украине
Политолог: Конгресс США боится, что Байден начнёт войну с Россией
Секретарь СНБО Украины Данилов отказался называть потерю территорий трагедией
Заградотряды ВСУ взорвали мост, чтобы свои не сбежали
У приезжего из Средней Азии изъяли более 2,5 килограммов наркотиков
Бойцы ВСУ бросили технику и по реке сбежали из Святогорска
Минобороны РФ призвало ВСУ не защищать киевский режим и сложить оружие
Популярное
Силовые структуры
Сладков: Роман Кутузов — четвёртый российский генерал, погибший в бою

Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.

Сладков: Роман Кутузов — четвёртый российский генерал, погибший в бою
Морпех ВСУ в плену встретился c бойцом ДНР, которого пытался убить штык-ножом
Силовые структуры
Морпех ВСУ в плену встретился c бойцом ДНР, которого пытался убить штык-ножом
Общество
Охлобыстин призвал простить Оксану Фандеру за украинский флаг
Силовые структуры
Солдаты ВСУ обратились к Зеленскому: "Россия не наш враг, наш враг — это ты!"
Людмила Черткова Армен Гаспарян: я впервые стал свидетелем такого национального подъёма Людмила Черткова Любовь Степушова Россия должна остановить строительство новой биолаборатории США в Казахстане Любовь Степушова Ольга Лазарева Взлёт и падение "Ремпути": чем закончится громкая история банкротства? Ольга Лазарева
Силовые структуры
"Терминаторы" ВС РФ загнали польские танки в огневую ловушку
Силовые структуры
Яков Кедми: ВС РФ затевают что-то крупное в Николаеве и Кривом Роге
Подполковник США Дэвис: Украина не победит Россию по трём причинам
Силовые структуры
Подполковник США Дэвис: Украина не победит Россию по трём причинам
Последние материалы
Доброволец из чеченского отряда "Ахмат" погиб в ходе спецоперации на Украине
Политолог: Конгресс США боится, что Байден начнёт войну с Россией
Секретарь СНБО Украины Данилов отказался называть потерю территорий трагедией
Заградотряды ВСУ взорвали мост, чтобы свои не сбежали
У приезжего из Средней Азии изъяли более 2,5 килограммов наркотиков
Бойцы ВСУ бросили технику и по реке сбежали из Святогорска
Минобороны РФ призвало ВСУ не защищать киевский режим и сложить оружие
Зять Беглова продолжает наживаться на ломбардах и микрокредитах для петербуржцев
Армен Гаспарян: я впервые стал свидетелем такого национального подъёма
Минобороны: ВС России завершают освобождение Святогорска в ДНР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников