Армен Гаспарян: я впервые стал свидетелем такого национального подъёма

Известный политолог Армен Гаспарян признался, что уже дважды был свидетелем национального спада в России. Но вот свидетелем национального подъёма стал впервые.

Наверное, ни в одном павильоне московского книжного фестиваля, проходящего в эти дни на Красной площади, не было столько людей, сколько пришло в воскресенье, 5 июня, в павильон "История Отечества". Здесь, на площадке Российского военно-исторического общества (РВИО), должно было состояться выступление Армена Гаспаряна, "автора настольной книги Путина" (имеется в виду книга "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков". — Прим. ред.), как называют его в украинской прессе.

Армен Сумбатович встретился мне по пути на Красную площадь. Невысокого роста, в джинсовой куртке — обычный. С виду и не скажешь, что перед тобой — "всеевропейское зло № 8" (Гаспарян внесён в санкционные списки Евросоюза в числе "российских пропагандистов". — Прим. ред.). Но слушатели и читатели Гаспаряна понимают, почему его слова вызывают такое раздражение у европейских политиков: он говорит неприятную и неудобную для них правду.

На площадке были представлены книги, автором или соавтором которых является Армен Гаспарян. В начале своего выступления он иронично отметил:

"Меня пугает такое количество книг с моей фамилией на обложке".

И пообещал, "когда всё это закончится" (российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. — Прим. ред.), лично дописать новую главу в учебник новейшей истории России.

"То, что произошло — это экстраординарное событие. Я имею в виду такой национальный подъём, о котором я только читал. Я был свидетелем национального спада два раза: в 1991 и 1998 году. А вот свидетелем такого национального подъёма стал впервые. И это очень хорошо и правильно, на мой взгляд", — отметил Гаспарян.

После краткого вступительного слова политолог ответил на вопросы зрителей. Поскольку людей было действительно много, то и "вопросы из зала" не заставили себя ждать. Я приведу лишь некоторые.

— Почему некоторые государства повторяют исторические ошибки, наступают на одни и те же грабли и не делают выводы, например, Польша?

— Государства, как люди. У любого народа есть свой архетип, от которого никуда не денешься. Если это ментально заложено — это будет воспроизводиться постоянно. У Польши просто комплекс несостоявшейся империи, который не даёт покоя. Четвёртая попытка построить Речь Посполитую закончится, думаю, с тем же результатом.

— Некоторые молодые люди "не хотят идти на войну", потому что, по их мнению, "Россия напала на Украину". Как им объяснить, что это неправильно, то, что они говорят?

— Чего Господь не дал, в аптеке не купишь. Если человек не понимает, что в Донбассе восемь лет убивали русских — я не знаю, как это вообще можно объяснить. Я всегда говорил о том, что патриотизм нельзя воспитать в принципе. Это как любовь к матери: или есть у тебя, или нет. Донбасс в 2014 году провёл очень яркую линию, когда всем надо было занять место в моральном строю: ты за русский народ, за Россию или ты против. И, если раньше ещё можно было рассуждать об этом в теории, то с 24 февраля всё стало очевидно.

Такие люди не являются потерей для общества, потому что других людей в разы больше, и на этом Россия стояла и будет стоять. Я в этом убеждён абсолютно.

— Вернётся ли Российская империя на свои оставленные земли? Будут ли оправданы ожидания миллионов русских людей, волею судеб оказавшихся на Украине?

— На мой взгляд, Российская империя не должна возвращаться: точно так же бессмысленно мечтать о возвращении Советского Союза. Вернуться должно понимание самого себя, своего места в истории, своей земли. Надо просто вспомнить, что это русские города, и, сделав для себя правильные выводы, правильно поступить. Возможно, настало время снова собирать русские земли.

По окончании выступления желающие получить автограф и сфотографироваться на память ещё долго не отпускали Гаспаряна.

"Полтора часа автографов — почувствуй себя The Beatles", — со словами благодарности прокомментировал он этот ажиотаж в вечернем эфире.

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