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Автор Игорь Рябов

Политолог Гаспарян: скоро европейцы изменят своё отношения к украинским беженцам

Мир

Политолог Армен Гаспарян заявил, что в скором времени европейцы устанут терпеть выходки украинцев на территории Евросоюза и перестанут быть доброжелательными к украинским беженцам.

Беженцы из Украины пугают Европу

В СМИ всё чаще попадают истории о безобразном поведении украинских беженцев в ЕС. Так, в Болгарии украинцы надругались над болгарским флагом, потому что он напомнил им российский. Британцы дали жильё 22-летней беженке из Украины, а она за 10 дней увела мужа из семьи. Теперь британские семьи не хотят пускать в свои дома украинок. Регулярно достоянием общественности становятся истории о том, как украинские эскортницы разрушают европейские семьи. В Праге владельцы магазинов вешают на витрины таблички "Украинцам вход запрещен", опасаясь впускать в свои заведения украинских беженцев, которые неоднократно были замечены в воровстве и порче имущества.

"Месяцы терпеливой любви закончатся уже совсем скоро. Ближе к сентябрю украинцы утомят европейцев. Чем серьезнее будут развиваться кризисы — финансовый, экономический, энергетический, продовольственный, — тем больше украинцы будут злить европейцев. Просто обыватели начнут задаваться вопросом: точно ли виновата одна Россия?" — сказал политолог в беседе с "ПолитРоссией".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина болгария евросоюз армен гаспарян
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