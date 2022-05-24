Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок

Давно в мессенджерах появлялись сначала единичные сообщения и видеообращения, позднее превратившиеся в широкий поток информации о том, что беженки с Украины не только активно потеснили конкуренток в сфере предоставления интима за деньги, но и разбивают прочные семейные узы.

В марте шведская полиция провела операцию, как пишет Daily Mail, в результате которой выяснилось: из 38 задержанных клиентов проституток 30 воспользовались услугами украинок, хотя было заметно, что они беженки. Однако встречается любовь, за которую нужно расплачиваться не деньгами, а поломанными судьбами.

Гостья с Незалежной

Каждая семья несчастлива по-своему, и только британцы страдают от украинских беженок.

Как высказался министр Соединённого Королевства по делам беженцев лорд Харрингтон, "мы делаем всё возможное, чтобы поддержать прибывших". И тому уже есть примеры.

28-летняя Лора Гарнетт из города Брадфорд в графстве Западный Йоркшир согласилась на предложение своего мужа и отца их двоих шестилетних дочерей принять в дом беженку из украинского Львова. Однако вскоре горько пожалела об этом.

Нетерпеливый 29-летний Тони Гарнетт, подавший заявку на участие в государственной программе помощи беженцам с Украины, не дожидаясь положительного решения, самостоятельно разыскал в "Фейсбуке" соответствующую группу, где отыскал 22-летнюю Софию Каркадым.

4 мая IT-специалистка прилетела в аэропорт Манчестера, где её встречал дружелюбный Тони. Спустя десять дней охранник амбулаторного центра по оказанию экстренной помощи выполнил поставленную лордом Харрингтоном задачу. Когда Лора решила выставить украинку из их дома, Тони собрал свои вещи и ушёл с айтишницей на квартиру к своим родителям.

"Не виноватая я"

В интервью британскому таблоиду "The Sun" София пожаловалась:

"Мои родители сказали, что им стыдно и они даже не могут выйти на улицу из-за меня. Они говорят, что из-за меня никто в Великобритании не примет украинцев. Каждая британская семья теперь будет думать: "Я не могу принять беженку, потому что она уведёт моего мужа". Я — не разлучница".

Леди Каркадым оправдывает свой поступок тем, что между Тони и Лорой кошка пробежала ещё до её приезда. При этом умолчала, что общалась с Тони на словацком языке, который ему знаком и который отчасти похож на украинский. Об этом рассказал сам Гарнетт. В свою очередь, он добавил, что они "прекрасно ладили" с Софией, но их отношения были "невинными". Они не переходили дозволенных границ.

Лора утверждает, что беженка специально красилась, укладывала свои белокурые локоны и надевала платье с глубоким декольте в аккурат к приходу Тони с работы. На непонятном для англичанки языке они общались друг с другом, регулярно вместе посещали спортзал и оставались в комнате, когда Лора уходила спать. По её словам, "они находили оправдание тому, что трогали и слегка касались друг друга".

"Я очень быстро поняла, что София не хочет проводить со мной время, — призналась репортёрам веб-сайта Express Лорна. — Она оставалась в постели до 11:30 или до полудня, а когда вставала, с ней было очень трудно разговаривать. У неё неплохой английский, так что языкового барьера не было. Ей просто было неинтересно проводить со мной время. Мы ходили по магазинам, потому что от местных властей она получила пособие в размере 200 фунтов стерлингов на одежду и предметы первой необходимости. Чтобы купить новые вещи, я отвела её в Primark".

Последней каплей терпения для опостылевшей жены стали обещание Тони приехать к обеду, который приготовит София, а также высказывание последней, как Лоре "повезло с ним". Спустя некоторое время экс-супруга узнала, что Тони и София подыскивают жильё. После многочисленных публикаций в британских СМИ парочка вынуждена была покинуть квартиру родителей Тони. Циничные блогеры в комментариях не верят в любовь украинки, для которой Тони "ходячий говорящий британский паспорт".

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