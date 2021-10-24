На Западе выпускают игры, которые учат с детства ненавидеть Россию

Как компьютерные игры влияют на военно-патриотическое воспитание молодёжи, какую цель в действительности преследуют западные создатели игр и что этой стратегии может противопоставить Россия, рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

Тайная стратегия

— Сегодня мы поговорим на, казалось бы, скучную тему — военно-патриотическое воспитание молодёжи. Юрий Борисович Селиванов, один из ведущих военных обозревателей, сотрудничающий с News Front, еженедельником "Звезда", назвал этот фактор "игрушка стратегического назначения".

Когда-то мы с вами играли пластмассовыми изделиями китайского ширпотреба, а то и просто выстругивали изделия из дощечек или клеили сами модели, выпиливали их, таким образом приобщаясь к миру армии и учась быть защитниками нашей страны. В нулевые годы детям приходилось довольствоваться изделиями, которые поставляли на российский рынок китайские производители, в частности крупнейшая фирма Trumpeter. Это китайская авиамодельная корпорация, которая энциклопедически штампует сотни моделей боевой техники всех времён и народов. Поэтому наши дети зачастую играют моделями F-16 американских истребителей или даже F-35, катают танки "Леопард" или американские Abrams M1. Приглядитесь хотя бы к моделям воздушных шариков, которые нередко выпускаются в форме самолётов:

Boeing,

Airbus.

Если вам представляется, что всё это невинно, то это совсем не так. Можно произвести любое оружие. Но если ваш отпрыск заранее будет убеждён, что лучшая техника не российская, тогда рано или поздно он начнёт слушать лекции, как одна из тех, которую я прослушал в Пятигорске неделю назад, когда весьма уважаемый человек долго, но бездоказательно разливался соловьём по поводу того, что Америка — супердержава, а Россия не более, чем региональная, и что военное будущее будет решаться между Китаем и США, потому что у них лучший потенциал в мире. Естественно, я детально ответил этому весьма уважаемому человеку, но ведь он тоже родом из детства и, возможно, играл какими-то "не такими" игрушками.

Без военно-патриотического воспитания молодёжи мы далеко не уйдём, потому что на Западе выпускаются модели, которые призваны кондиционировать человека: они готовят будущего завоевателя или повстанца, который учится с младых ногтей ненавидеть Россию.

Я не преувеличиваю. Я специально проверил различные игры, которые выпускаются в Западной Европе. Возьмём хотя бы пять англосаксонских, американских игр, в которые, возможно, играют ваши дети:

Empire: Total War — "Империя: тотальная война". В этой игре сюжет завязан вокруг противостояния Российской империи в XVIII веке. Civilization: Beyond Earth — "Цивилизация: после Земли". Там идёт борьба с "агрессивным" славянским Союзом. Tom Clancy's EndWar — "Окончание войны по Тому Клэнси". Речь об атаке на Россию. Battlefield: Bad Company — "Поле сражения: плохое подразделение". Речь о спасении США от агрессивного и страшного Советского Союза. World in conflict — "Мир в войне". Это о вооружённом конфликте против Советского Союза.

Я могу добавить сюда французскую игру "Риск" в стиле ретро, то есть XIX столетия: нарисована карта Европы, только вот беда — нет там России, а есть Украина. Такие игры создаются с перспективой, потому что "Риск" придуман более тридцати лет назад. А тридцать лет назад никакой независимой Украины ещё не было, только-только оканчивался Советский Союз. К этому можно добавить польскую игру "Стратегия", в которой речь идёт о противостоянии со славянско-российским блоком.

В них играют западные дети, "человек играющий" (по-латыни homo ludens). Ребёнок через игрушки постигает мир. Но зачастую и наши дети играют в те же игры у добрых пап и мам, обладающих определёнными финансовыми возможностями, в том числе дети наших высокопоставленных чиновников, которые отправляют своих чад на Запад. Так рождается комплекс неполноценности, нелюбовь к своей стране и заведомое презрение.

Наш ответ Западу

— Юрий Селиванов рассказал, что в Лобне создана большая фабрика детской военной игрушки "Звезда", она выпускает хорошие модели. Слава Богу, теперь не только пресс-формы из Китая с опознавательными знаками:

американскими,

западноевропейскими.

Ряд людей тоже этой темой озаботились.

Автор патриотической игры "Девятая рота", блогер Дмитрий Пучков рассказал: "Большинство игр у нас американские, они не созданы для природы нашего человека. Единственный выход — создавать свои игры, с учётом мнений наших психологов".

Елена Бешкинская, ректор Московской международной Высшей школы бизнеса, говорит: "Патриотическое воспитание молодёжи — это большая комплексная деятельность". Потому что эти ребята через 10-15 лет сядут за штурвалы боевых самолётов или за ручку "шаг-газ" вертолёта. А политики и учёные пойдут в вузы, где должны рассказывать правильные вещи, чтобы правильно воспитывать своих и чужих детей.

Чтобы закончить на хорошей новости, отмечу, что у нас возродилась школа моделирования, в частности судостроительного. Замечательный человек Николай Румянцев, победитель международных конкурсов, в том числе конкурса, проходившего в Европе, воссоздал несколько боевых кораблей прошлого, наших эсминцев, которые по точности воспроизведения не имеют себе равных. Он редактор "Красной звезды". Есть у нас и различные игры, такие как World of Tanks (правда, не российская, а белорусская игра), или "Мир танков" — великолепное воспроизведение ситуации и танков Второй мировой войны. Есть и соответствующая авиаигра, если это вообще игры, а не тренажёры по точности воспроизводства.

Гораздо хуже у нас со стратегическими играми, где перекраивается карта Европы. Потому что у нас отсутствует идеология. А на Западе она есть, она старая и касается философии бытия, согласно которой нам, русским и россиянам, уделяется весьма скромное место унтерменшей, "ватников", с которыми надо сражаться.

Не пора ли нам создать своё видение мира? Максим Калашников предлагает нам не стесняться.

Может быть, создать игру на тему освоения Солнечной системы или воссоздания Советского Союза?

Имеется в виду стратегическая игра. Допустим, про агрессивные США, которые лезут на Ближний Восток и завоёвывают Афганистан. А почему бы и не столкновение тихоокеанского флота США с российскими военными кораблями в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке, или война с китайским флотом у архипелага Спратли в Южно-Китайском море, где китайцы будут поддерживать российский флот?

Но безмолвствует наши производители игр, потому что такую идеологическую игру, как книгу, придётся согласовывать с энным количеством инстанций, а в этих инстанциях зачастую сидит пятая колонна, работающая в стиле того самого человека, который почему-то считает, что у американцев лучшая военная техника в мире.