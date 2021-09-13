"Это и есть любовь к своей стране": Сергей Лавров рассказал о составляющих патриотизма

В рамках форума современной журналистики "Вся Россия-2021" глава МИД России дал советы по воспитанию патриотизма.

С чего начинается Родина

Министр иностранных дел РФ и фронтмен избирательного списка "Единой России" на грядущих выборах в Государственную думу Сергей Лавров посетовал на поверхностность подачи материала в учебниках истории. В особенности по теме Великой Отечественной войны, и назвал это "безобразием".

Глава МИД России подчеркнул важность воспитания детей в любви к своему дому и месту, где они родились, сообщив, что у россиян это сидит глубоко в генетическом коде. Лавров порекомендовал родителям знакомить подрастающее поколение с творчеством Пушкина и Есенина, равно как и других великих поэтов и писателей. Кандидат в депутаты Госдумы отчего-то назвал Россию "малой Родиной", которая хранит память предков, упомянув важность ощущения корней:

"Я думаю, что всё это вместе, когда у каждого это есть, то нас никто не победит, потому что тогда это всё складывается, это и есть любовь к отечеству, любовь к своей стране, настоящий патриотизм".

Говоря о консерватизме россиян в плане перемещений по стране в поисках работы или места учёбы, Сергей Лавров кивнул в сторону американцев, которые в этом смысле легки на подъём. Министр высоко оценил привязанность граждан к родным краям, несмотря ни на что:

"Мне кажется, что это нужно беречь и лелеять".

Поручено любить

Беречь и лелеять представления правящей политической элиты о патриотизме будет теперь министерство просвещения страны. Соответствующий предмет включён в стандарты школьного образования.

Министерство юстиции уже зарегистрировало соответствующие приказы об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования. Отныне детей научат правильно Родину любить и побеждать врагов, о которых расскажут по телевизору.

Безусловно, родные, близкие и друзья наряду с географической локацией являются составляющими объёмного понятия "Родина". Любовь к своей стране складывается из многочисленных ментальных атомов, которые, в конечном счёте, и образуют на квантовом уровне чувство патриотизма.

Правда, на беду политических элит, которые ставят своей целью скорректировать ощущение Родины, адаптировав его под свои корпоративные задачи, естественным способом добиться желаемого результата никак не получится. Поэтому такому патриотизму и приходится учить, вводя соответствующий предмет в школьную программу.

Ведь никто не учит любить своих маму и папу, братьев и сестёр. С ними и спорят, чтобы на основе критических замечаний с обеих сторон прийти к оптимальному решению проблемы, и даже ссорятся, но всё равно любят. Всё-таки, научить любить это всё равно, что всерьёз употреблять выражение советских времён "Поручено думать".

"Неблагонадёжная" симфония

Как сообщили правозащитники, власти не допустили 13 музыкантов для участия в концерте в Москве в честь Дня города. Оказалось, что они недостаточно любили Родину, так как участвовали в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказал общественности сотрудник Государственной академической хоровой капеллы Дмитрий Клюев.

Из-за присутствия на концерте президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина списки участников проверяла ФСО. "Неблагонадёжных" вычислили по взломанным компьютерным базам оппозиционных сайтов. Дмитрий Клюев поделился своими впечатлениями от демарша:

"Другие отстранённые так или иначе тоже засветились в "Умном голосовании", митингах и подобном. Организаторы в шоке, им никто ничего не объяснил".

В эпоху развитого импортозамещения нетрудно выявить "неблагонадёжных", то есть граждан с иными взглядами на Россию будущего, нежели у представителей правящей политической элиты, и прессовать их, в том числе и отлучением от профессии, по определённым критериям:

составленным спискам на хакнутых сайтах оппозиции;

полицейским протоколам и приговорам суда;

постам в социальных сетях;

публичным заявлениям или косому взгляду.

Потом уже объяснять детям "неблагонадёжных" на уроках в школе, что их папа или мама не любят Родину как полагается. Чтобы получить оценку "отлично" на уроке патриотизма, видимо, предложат отказаться от родителей, от корней, как говорит министр Лавров. Возможно, вновь обретёт актуальность и лозунг сталинских времён, что "сын за отца не в ответе".

Секрет Полишинеля

Ошибочно полагать, что молодые люди ничего не понимают и им требуется объяснять. Я и сам заблуждался на этот счёт. Сама реальность заставляет молодое поколение делать выводы отнюдь не по итогам просмотра новостей и политических ток-шоу на федеральном телевидении.

Нетрудно заметить, что за последние лет двадцать в стране не слышно о каких-либо новых успешных предпринимателях, которые не связаны с государственным сектором. Молодым людям даже не требуется приобщаться к видео "вражеских иноагентов", чтобы обнаружить владельцев дорогущих особняков вблизи мегаполисов и даже чуть ли не в заповедных зонах. О таких преуспевающих бюджетниках, в том числе и в погонах, периодически рассказывают в Следственном комитете России.

Можно, конечно, на голубом глазу рассказывать, что всё никак не получается обуздать в стране коррупцию. Тогда у молодёжи возникает встречный резонный вопрос:

"А что тогда празднуют силовики концертами в Кремлёвском дворце и за что получают премии, звания и награды?"

Тут уже простая логика, а не влияние западных недоброжелателей, подсказывает молодому поколению россиян, что, может быть, не всё так просто с любовью к Родине у некоторых представителей правящей политической элиты. Людям, жившим при советской власти, иногда вспоминается и крылатое выражение, обличающее пороки капитализма, о "смычке профсоюзов с капиталом".

Правда, заметнее всего рассуждения представителей правящей политической элиты о патриотизме натыкаются на железобетонные вопросы, которые постоянно звучат в дискуссиях в социальных сетях:

"Раз вы такие патриоты и призываете нашу молодёжь отказаться от переезда в другие страны в поисках лучшей доли, раз у нас так всё хорошо с перспективами, то почему тогда ваши дети живут за границей, имеют вид на жительство или иностранное гражданство с небедной недвижимостью? Почему вы не становитесь иноагентами, если ваши интересы связаны с детьми, которые проживают в западных странах, а вы даже возглавляете государственные структуры или баллотируетесь без проблем в наш российский парламент?"

Ответ нетрудно предугадать. Можно было бы вспомнить Николая Гоголя с его птицей-тройкой, но тут более гармонично ложится на ситуацию первая сцена из легендарной повести Марка Твена "Приключения Тома Сойера":

— Том! Нет ответа. — Том! Нет ответа.

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