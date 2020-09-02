Вассерман готов попробовать новую вакцину от коронавируса

Публицист Анатолий Александрович Вассерман в прямом эфире "Правды.ру" высказал свое мнение об экономике, "Сбербанке", Герман Грефе, коронавирусе, крепостном праве в России и темнокожих людях.

Читайте начало интервью:

— По данным ежемесячной статистики Минфина и Центробанка на фоне пандемии, падения цен на нефть и покупки "Сбербанка" на средства Фонда национального благосостояния, долг федерального правительства вновь превысил его ликвидные резервы.

— Ничего страшного, думаю, не случилось. Долг у него есть, но возможности погашения этого долга также есть, ведь правительство погашает свои задолженности не столько из текущих резервов, сколько из поступлений, прежде всего, налоговых. Да, вот возник момент, когда часть накоплений израсходована.

Так будут и другие накопления. Как сказано в фильме "Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо", никогда не гоняйся за девушками и трамваями, всегда будут следующие.

— Тут всплыли три кита: падение цен на нефть — это у нас регулярно.

— Я уж не помню, когда… Только повышается. Об этом молчат. Пандемия, понятно, а вот покупка "Сбербанка" на средства фонда. Сейчас уже не могу точно воспроизвести ту картину, которую раскопали специалисты, когда было принято такое решение, но, если в двух словах, Герман Оскарович имеет очень обширные планы. Многие из этих планов представляются перспективными и способными дать заработок не только Герману Оскаровичу, но и банку, а через него и его вкладчикам, поскольку можно будет выплачивать больше. Но, как обычно в экономике, чем интереснее перспектива, тем выше риск.

Планы Грефа вышли уже на такой уровень риска, что он в рамках действующих регулировочных нормативов Центрального Банка не мог так рисковать. И вот есть надежда, что, будучи подчинен уже не Центробанку, а правительству, конкретно, очевидно, министерству финансов, он сможет осуществить часть своих планов. Другое дело, что правительство должно быть морально готово компенсировать убытки по тем планам, которые окажутся неэффективными.

Но правительство, я думаю, готово рискнуть, не только потому что там много коллег Германа Оскаровича, работавших с ним, когда он сам был в правительстве в разных должностях, но еще и потому, что вероятность рисков может превышать общий норматив для всей банковской системы, но они могут быть приемлемы именно для "Сберегательного банка", располагающего существенно большим запасом прочности, чем в среднем по Российской Федерации. Так что надеюсь, что этот риск правительства в итоге оправдается.

— Фамилия Грефа последнее время довольно часто появляется по разным поводам.

— Да, я, например, его ругаю весьма регулярно, ибо та экономическая теория, которой он придерживается, на мой взгляд, гарантированно дает рекомендации, несовместимые с жизнь. У меня есть даже статья, где объясняется, почему это так, почему нельзя надеяться ни на какое чудо, почему эта теория гарантированно вредна. Эта теория приводит его ко множеству ошибочных выводов не только в экономике, но и во всех сферах человеческой деятельности. Но те планы, о которых я говорил, разработаны, судя по всему, без его участия, а он должен к ним только, как говорится, приделать ноги. А хороших специалистов самого разного плана в "Сбербанке" немало. Так что тут я надеюсь, что он не сможет ничего заметно испортить.

Скороспелая вакцина?..

— Коронавирус никуда не делся. Путин объявил, что Россия первая в мире зарегистрировала препарат для профилактики "Спутник V". Врачи массово отказываются прививаться. Ваша точка зрения?

— Я знаю, что среди медиков тоже есть узкие специалисты, не знающие ничего за пределами своей специальности, в том числе есть и некоторое количество противников прививок. Так что это меня совершенно не удивляет. Бывают и такие. Но это их личное несчастье.

— Вы сами бы прививались, если бы вам предложили?

— Мне не предложат, к сожалению. Пока вакцина зарегистрирована для лиц только от 18 до 60 лет. Я понимаю, почему. Для лиц до 18-ти надо искать уменьшенные дозировки. Для лиц старше 60 надо составлять более обширный список противопоказаний, разбираться, при каких именно обстоятельствах эту вакцину нежелательно использовать. Так что это достаточно серьезная работа. Но если бы мне предложили, естественно, привился бы.

— У нас в эфире выступал эмбриолог, который не ругал вакцину, но сказал, что она скороспелая и очень многое о ней неизвестно.

— Извините, а каким образом вакцина, уже проверено и эффективно работавшая против MERS (ближневосточного дыхательного синдрома) и против лихорадки Эбола, может быть неэффективной? Ведь главное — не в ударных темпах разработки конкретной вакцины. Наоборот, ничего ударного не было. Разработка идет по тому графику, что специалисты огласили еще весной. Как только, вообще, заговорили о возможности создания вакцины, тогда же и огласили график создания, причем огласили не только специалисты в Российской Федерации, но и очень многие другие. И главное, что еще лет 10 назад у нас разработали новый метод вакциностроения, и с тех пор по этому методу создано уже много вакцин. И все они доказали свою эффективность. И соответственно нет причин сомневаться в ее эффективности в данный момент.

"Русские негры"

— "Черный" по-испански — negro, так же как black — по-английски. Нельзя слово "негр" употреблять.

— В России не было ничего похожего на рабство. Наше крепостное право имело существенно иную природу и между прочим, когда наш просвещенный, европейски образованный класс попытался приблизить положение крепостных к положению рабов, так для начала самый явный эксцесс (насколько я понимаю) на почве душевного расстройства пресекла Екатерина Великая. Потом ее сын Павел официально ограничил до трех световых дней в неделю возможность работы крепостного на своего помещика и так далее. В общем, с положением рабов ничего общего, что бы сейчас ни говорили нынешние западномыслящие товарищи.

К чему я всё это сказал? К тому, что в России слово "негр" — не оскорбление. Попытка представить его как оскорбительное — это оскорбление для всех русских, в том числе и для русских негров.

Что же касается Соединенных Государств, если каким-то чудом тандем Байден-Альцгеймер победит, то большая часть силовых структур Соединенных Государств уже не отреагирует на команду "Фас!" Вспомните, почему Горбачев не арестовал сборище в Беловежской пуще? К тому времени он уже кувырсот швырнадцать раз отрекался от силовиков, заявляя, что они действовали исключительно по собственной инициативе, а его хата с краю. Естественно, после этого силовики уже не могли ему верить. Если они исполнят какой-то его приказ, он их снова подставит. Я не знаю, пытался ли он отдавать приказ об аресте тех, кто собрался в Вискулях, но уверен, что даже если пытался, это не исполнили. Я совершенно уверен, что спасти Соединенные Государства может только победа Трампа. Никого из деятелей Демократической партии тамошние силовики не послушаются просто из инстинкта самосохранения.

Беседовал Игорь Буккер