Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Игорь Буккер

Вассерман: про белорусскую оппозицию и нашей эстраде

Общество

Про тех, кто подал свой голос против белорусского президента, против кого дружат на нашей эстраде, а также преподавателях-перевертышах рассуждает публицист Анатолий Вассерман.

Читайте начало интервью:

Как Алексиевич начинала с Дзержинского

Первую в своей жизни премию — премию Ленинского комсомола — в ту пору еще не литературный обработчик, а вполне серьезный журналист Светлана Алексиевич получила за восторженную книгу о Феликсе Шченсны — Эдмундовиче Дзержинском. Он, кстати, именно Феликс Шченсны. Это такая забавная подробность.

Дело в том, что католики и многие протестанты, в отличие от православных, дают детям имена нескольких святых сразу в надежде, что таким образом получат и поддержку от нескольких святых. Насколько я могу судить, никакими теологическими доводами это не подтверждено, но обычай распространенный. Так вот он родился очень болезненным ребенком. И родители назвали его "счастливый" на двух языках: на латыни и польском, в надежде, что таким образом у него больше шансов выжить.

— Недавно у нас была беседа с Татьяной Жданок. Она депутат Европарламента, возглавляет "Русскую партию Литвы". Она сказала, что ее главным врагом выступает националистка, которая раньше вместе с ней работала в вузе, где преподавала марксизм-ленинизм, а теперь она ярая латышская националистка.

— Это очень типично. Характерно, что большая часть серьезных философов-марксистов, как Зиновьев или Колганов, остались марксистами. А большая часть преподавателей марксизма-ленинизма переквалифицировалась в антисоветчики. Почему так, потому что Ульянов сказал: "Марксизм — не догма, а руководство к действию". Исследователь — это как раз тот, для кого марксизм, прежде всего, метод исследования и действительно руководство к действию.

Исследователь старается разобраться, как обстоят дела, что на самом деле происходит, а для преподавателя марксизм — это как раз догма. Он обязан преподавать именно тот уровень понимания марксизма, какой достигнут в данный момент, и не может лезть глубже, потому что, если он включит свои исследовательские способности, то окажется, что эти способности повели его куда-то не туда, он рисует потащить за собой и студентов. Поэтому большая часть преподавателей превратилась в конце концов в тех, кого называли "попы марксистского прихода".

— Дореволюционный историк Василий Осипович Ключевский оставил такой афоризм: "Верует духовенство в Бога? Оно не понимает этого вопроса, потому что оно служит Богу". Подобное происходило и с преподавателями марксизма-ленинизма.

— Да, когда им велели прекратить преподавать эту веру, они срочно нашли другую, которую преподавать можно. То есть это профессиональный риск как мотив.

Против кого дружат на российской эстраде

— С другой стороны, мы знаем людей, которых называют публичными. Артисты, которые прославились на территории Советского Союза, теперь против России иногда что-то высказывают.

— Это уже другая причина — тусовка. Как возмущается народ, что на каждый Новый год да и на многие другие праздники, на экране видны одни и те же мумии. Но попробуй мимо этой мумии выйти на эстраду. Ведь не дадут, съедят. Когда Алла Перфилова попыталась выйти на эстраду, что сказала Пугачева: "На сцене может быть только одна Алла". И стала она Валерией. Аналогичным образом и Маша Распутина появилась. В этой тусовке нравы всегда были жесточайшие. И знаменитая фраза Фанни Гиршевны Фельдман.

— Вы имеете в виду Раневскую?

— Да. "Девочки, против кого дружите?" В этой среде дружат именно против кого-то. И в таких условиях просто страшно сказать не то, чего от тебя ждут. Народ поругает да простит. И группа "ДДТ" или "Машина времени" от высказываний свои лидеров, конечно, стали зарабатывать в концертах немного меньше, но немного. А вот полная блокировка возможности выступать — это страшно.

Мне в этом смысле легче. Мне большая сцена не нужна.

А пишущий человек всегда найдет готовых заплатить за его искренне высказанные взгляды, поэтому даже и врать незачем, просто потому что СМИ у нас много, и их владельцы имеют совершенно разные убеждения. А вот человеку, зависящему и от коллег, и от мест выступления, которых очень мало, и от многих других подобных факторов, выступить против тусовки страшно.

Беседовал Игорь Буккер

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники  target="_blank">в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы ддт валерия алла пугачёва маша распутина марксизм-ленинизм анатолий вассерман светлана алексиевич
Новости Все >
Трамп: в разжигании беспорядков в США виновата пресса
Опубликованы результаты вскрытия Валентины Легкоступовой
Белорусская оппозиция начала создавать свою партию
Учащихся начальных классов начали обеспечивать горячим питанием
Трамп опроверг сообщения о перенесённом инсульте
Яичница на завтрак поможет нормализовать уровень сахара в крови
Охлобыстин извинился перед жителями Новороссийска
Соловьёв захотел "нанять" Ефремова
США могут ввести санкции против России из-за ситуации в Белоруссии
Под Вологдой обещали отремонтировать дорогу, на которой увязла "скорая"
Последние материалы
США могут ввести санкции против России из-за ситуации в Белоруссии
Под Вологдой обещали отремонтировать дорогу, на которой увязла "скорая"
Стоит ли ожидать вторую волну коронавируса?
Для чего нужен прототип волосков с лапок мух?
Миграция российских биатлонистов в Румынию: почему это происходит?
Прилучный и Муцениеце долгое время изображали "счастливую пару"
На Полярном Урале растаял самый длинный в регионе ледник
София Ротару показала фото с юбилея сына
Болельщики "Штутгарта" объявили сбор денег на трансфер Месси
В России вышел учебник под редакцией Анатолия Чубайса
Популярное
Новости Украины
Украина собирается использовать жителей Донбасса с паспортами РФ

Жители ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта, могут принести пользу Украине.

Украина собирается использовать жителей Донбасса с паспортами РФ
Охлобыстин назвал "самый страшный" южный город России
Российский шоу-бизнес
Охлобыстин назвал "самый страшный" южный город России
Полезно знать
Мельница мифов: стрижка спасет от облысения
Мир. Новости мира
"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией
Любовь Степушова Зачем Москва повышает обороноспособность Киева и Тбилиси Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко при﻿знался в авторитаризме и захотел перемен Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как нам стать отличниками производительности труда Усам Оздемиров
Комментарии
Романчук: политический кризис в Белоруссии – это революция достоинства
Чего добились страны СССР за годы независимости
Чего добились страны СССР за годы независимости
Публицист Вассерман про белорусов, Мишу Ефремова и Алексиевич
В Белоруссии провокаторы сработали профессиональнее, чем милиция?
Стало известно, сколько Ефремов заплатит Пашаеву
Дилемма Путина: или необратимая интеграция с Белоруссией, или он следующий
После исключения из международного розыска Пригожин посетит Германию
Дилемма Путина: или необратимая интеграция с Белоруссией, или он следующий
"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией
"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией
"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
"Путин - следующий": опубликован спец-доклад о протестах в РБ
Тихановская поддерживает участие посредников в диалоге с властями
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Публицист Вассерман про белорусов, Мишу Ефремова и Алексиевич
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников