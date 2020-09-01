Вассерман: про белорусскую оппозицию и нашей эстраде

Про тех, кто подал свой голос против белорусского президента, против кого дружат на нашей эстраде, а также преподавателях-перевертышах рассуждает публицист Анатолий Вассерман.

Читайте начало интервью:

Как Алексиевич начинала с Дзержинского

Первую в своей жизни премию — премию Ленинского комсомола — в ту пору еще не литературный обработчик, а вполне серьезный журналист Светлана Алексиевич получила за восторженную книгу о Феликсе Шченсны — Эдмундовиче Дзержинском. Он, кстати, именно Феликс Шченсны. Это такая забавная подробность.

Дело в том, что католики и многие протестанты, в отличие от православных, дают детям имена нескольких святых сразу в надежде, что таким образом получат и поддержку от нескольких святых. Насколько я могу судить, никакими теологическими доводами это не подтверждено, но обычай распространенный. Так вот он родился очень болезненным ребенком. И родители назвали его "счастливый" на двух языках: на латыни и польском, в надежде, что таким образом у него больше шансов выжить.

— Недавно у нас была беседа с Татьяной Жданок. Она депутат Европарламента, возглавляет "Русскую партию Литвы". Она сказала, что ее главным врагом выступает националистка, которая раньше вместе с ней работала в вузе, где преподавала марксизм-ленинизм, а теперь она ярая латышская националистка.

— Это очень типично. Характерно, что большая часть серьезных философов-марксистов, как Зиновьев или Колганов, остались марксистами. А большая часть преподавателей марксизма-ленинизма переквалифицировалась в антисоветчики. Почему так, потому что Ульянов сказал: "Марксизм — не догма, а руководство к действию". Исследователь — это как раз тот, для кого марксизм, прежде всего, метод исследования и действительно руководство к действию.

Исследователь старается разобраться, как обстоят дела, что на самом деле происходит, а для преподавателя марксизм — это как раз догма. Он обязан преподавать именно тот уровень понимания марксизма, какой достигнут в данный момент, и не может лезть глубже, потому что, если он включит свои исследовательские способности, то окажется, что эти способности повели его куда-то не туда, он рисует потащить за собой и студентов. Поэтому большая часть преподавателей превратилась в конце концов в тех, кого называли "попы марксистского прихода".

— Дореволюционный историк Василий Осипович Ключевский оставил такой афоризм: "Верует духовенство в Бога? Оно не понимает этого вопроса, потому что оно служит Богу". Подобное происходило и с преподавателями марксизма-ленинизма.

— Да, когда им велели прекратить преподавать эту веру, они срочно нашли другую, которую преподавать можно. То есть это профессиональный риск как мотив.

Против кого дружат на российской эстраде

— С другой стороны, мы знаем людей, которых называют публичными. Артисты, которые прославились на территории Советского Союза, теперь против России иногда что-то высказывают.

— Это уже другая причина — тусовка. Как возмущается народ, что на каждый Новый год да и на многие другие праздники, на экране видны одни и те же мумии. Но попробуй мимо этой мумии выйти на эстраду. Ведь не дадут, съедят. Когда Алла Перфилова попыталась выйти на эстраду, что сказала Пугачева: "На сцене может быть только одна Алла". И стала она Валерией. Аналогичным образом и Маша Распутина появилась. В этой тусовке нравы всегда были жесточайшие. И знаменитая фраза Фанни Гиршевны Фельдман.

— Вы имеете в виду Раневскую?

— Да. "Девочки, против кого дружите?" В этой среде дружат именно против кого-то. И в таких условиях просто страшно сказать не то, чего от тебя ждут. Народ поругает да простит. И группа "ДДТ" или "Машина времени" от высказываний свои лидеров, конечно, стали зарабатывать в концертах немного меньше, но немного. А вот полная блокировка возможности выступать — это страшно.

Мне в этом смысле легче. Мне большая сцена не нужна.

А пишущий человек всегда найдет готовых заплатить за его искренне высказанные взгляды, поэтому даже и врать незачем, просто потому что СМИ у нас много, и их владельцы имеют совершенно разные убеждения. А вот человеку, зависящему и от коллег, и от мест выступления, которых очень мало, и от многих других подобных факторов, выступить против тусовки страшно.

Беседовал Игорь Буккер