Публицист Вассерман про белорусов, Мишу Ефремова и Алексиевич

Публицист Анатолий Вассерман рассказал зрителям и читателям "Правды.ру" о белорусских выборах, адвокате Пашаеве и его подзащитном Михаиле Ефремове, а также о личинах, которые избрали для себя Алексиевич и Спиваков.

Читайте начало интервью:

— Чем бы вы объяснили массовые белорусские протесты?

— В любом обществе есть люди, желающие любых перемен.

— В основном молодежь.

— В основном молодежь, что вполне понятно. У молодежи мало личного опыта. Кроме того, от вредных последствий многих перемен молодежь прикрывают взрослые. И соответственно, таких людей всегда легко поднять. Им, как говорят на украинском диалекте, "хочь гирше абы инше" — "хоть хуже, лишь бы иначе". Но есть довольно много людей, искренне убежденных, что они заслужили от общества гораздо больше, чем получили от него фактически.

Дело Ефремова и его стряпчего

Почему, например, Михаил Олегович Ефремов не добрался до тех высот в профессии и по административной линии, до которых добрался его отец, Олег Николаевич? Не потому же, что он менее талантлив. Понятно же, что ему кто-то препятствует. А кто может препятствовать человеку на каждом шагу на любом направлении? Естественно, власть, поскольку только власть способна дотянуться до любого места страны. Вот вам и одним протестантропом больше.

— Уж коли вы вспомнили Михаила Олеговича, почему эта оттяжка с судом?

— Условия в колонии-поселении совершенно несравнимы с домашним арестом или больницей Боткина. Михаил Олегович собрал столько отягчающих обстоятельств, что колонией-поселением дело вряд ли ограничится. Предварительное заключение идет в зачет срока лишения свободы. Каждый лишний день до приговора — это день жизни в более или менее приличных условиях.

— Как оцениваете поведение адвоката Ефремова? Вначале было извинение публичное, предложение денег, потом вдруг появляется информация, что водитель вообще не виновен. Как расценить такой демарш?

— Правовое положение подсудимого уникально в том смысле, что он единственный из участников процесса заведомо ненаказуемый ни за какие даже заведомо ложные утверждения. Поэтому и сам подсудимый, и его адвокат могут нести исключительно что попало. Им за это ничего не будет. Некоторые адвокаты, в том числе и нанятый Ефремовым, пользуются этими трюками для максимального затягивания процесса.

Конечно, оправдательный приговор это не дает, но, по крайней мере, полежать побольше не на нарах, а в родной койке поможет. Ну а то, что он при этом уничтожает свою репутацию, причем не только сам Ефремов, но и его адвокат, которого уже четыре раза лишали адвокатского статуса, но по нашим действующим законам об адвокатуре, коллегии разных субъектов федерации совершенно независимы друг от друга, и вы можете, вылетев на пинковой тяге из коллегии адвокатов одного субъекта федерации, приземлившись в другом, тут же влезть в адвокаты.

Мыло для этого не потребуется. Так что они работают оба: Ефремов и Пашаев. Роль подсудимого, насколько могу судить, Ефремову пока удается неплохо, с точки зрения тех целей, какие перед ним стоят сейчас.

— Вернемся к Белоруссии. Спиваков публично отказался от ордена Франциска Скорины, который дается от имени белорусского народа. Если поддерживаешь белорусский народ, как можно отказаться, хотя награду вручал президент, но такова традиция.

— Думаю, что для самого Спивакова разница между, как говорили в старину, отечеством и его превосходительством, не так велика, чтобы стоило разбираться, кто именно и за что именно его наградил. Собственно, я понимаю, что он может быть настроен и против народа Белоруссии, ведь этот самый народ этого самого Лукашенко поддерживает, причем поддерживает в колоссальных количествах.

Среди специалистов по технологиям выборов принято считать, что можно без особо заметных последствий изменить результат голосования примерно на одну десятую. То есть если было 50%, можно сделать 55 или 45 в любую сторону. На это никто не обратит внимания, а вот больший перекос уже всплывет. Люди начнут массово возмущаться: я так не голосовал, почему все так получилось? Правда, довод "я так не голосовал" не очень надежный.

Если я и львиная доля близких мне людей проголосуют за одного кандидата, это еще не значит, что все остальные не голосовали за другого. Это только значит, что я и близкие мне люди считаем именно этого кандидата наилучшим. Тем не менее, когда такой шум достаточно велик, можно заподозрить, что что-то не так. И раз народ так поддерживает Лукашенко, то для тех, кто его не поддерживает, будь то хоть первый в мире лауреат Нобелевской премии среди литературных обработчиков Алексиевич, хоть искренне творческий Спиваков, для них для всех это не народ.

Когда Алексиевич говорит, что народ Белоруссии требует, чтобы вы уходили, она совершенно искренне считает народом только своих единоверцев. Когда Спиваков отказывается от ордена, выданного от имени народа, это тоже значит, что такой народ его не устраивает.

Беседовал Игорь Буккер