Анатолий Вассерман о перспективах отношений России и Белоруссии

Анатолий Вассерман делится с читателями "Правды.ру" мнением о том, что происходит в Белоруссии в связи с выборами президента, о перспективах сближения России и Белоруссии и о том, куда движется мир: "Лет через десять станет возможно управление всем мировым производством как единым целым", — считает он.

— Переделывая старую советскую поговорку, нас не столько Гондурас сейчас беспокоит, сколько Белоруссия. И по многим направлениям: взаимные отношения России с Белоруссией, реакция Запада на выборы. Можно вспомним и ЧП с вагнеровцами.

— С вагнеровцами проблем две.

Украине удалось организовать очень эффективную провокацию, причем планировалась эта провокация еще, по крайней мере, в январе. Это видно из того, когда зарегистрированы задействованные в ней туристические агентства. И есть основания полагать, что все-таки организаторами были не наши младшие "братья по разуму" из Киева, а кто-то с той стороны океана.

В конце концов, не зря же в службе безопасности Украины, в штаб-квартире, целый этаж отведен под американских специалистов. Так что, думаю, и они постарались. Но почему, собственно, батька повелся на эту провокацию? На мой взгляд, прежде всего, из-за надвигающихся выборов.

Думаю, он прекрасно понимал, что его будут на выборах доставать разно-безобразными способами, и решил намекнуть западным "партнерам", что мы одной крови, поэтому не трогайте меня.

— Судя по реакции, не очень-то помогло.

— Как водится, перехитрил сам себя. "Не помогли тебе, сынку, твои ляхи". Майдан тоже готовили заранее. Специалисты по этому делу у американцев водятся в товарных количествах. Некоторые из них из-за карантина оказались вынуждены работать дома. Так что это все планировалось. Деньги были выделены, бюджет освоен и не только распилен, судя по всему.

— Как считаете, выборы были честными в Белоруссии?

— Помнится, Александр Григорьевич однажды сказал, что дал специально команду накрутить оппозиционерам побольше голосов. Мне кажется, он не шутил, что народ его поддерживает настолько массово, настолько убедительно, что сам факт этой поддержки Запад рассматривает как доказательство фальсификации.

Собственно, на Западе так уж сложилось, что, как правило, серьезные вопросы не допускаются на голосование. Голосуют по всяким мелочам, где действительно бывает так, что голоса разделяются практически поровну. Но разделение голосов поровну — это не признак демократии. Наоборот, это как раз, с моей точки зрения, признак того, что не выносятся на обсуждение действительно серьезные вопросы.

Я не думаю, что Лукашенко видит смысл в подтасовке выборов. Он видит, что большая часть народа поддерживает его вполне искренне. Зачем ему при таком раскладе накручивать голоса? Скорее он заинтересован в том, чтобы формальная поддержка на бумаге была меньше, чтобы давать меньше повода для злости западных специалистов по тому, что называть демократией.

— Прибалтийские государства вкупе с Польшей дают Лукашенко обещания. Это не напоминает ситуацию с Януковичем, которому тоже пообещали, потом мы знаем все, чем это закончилось?

— Что значит напоминает? Это одно и то же. Действующие рожи другие — назвать большую часть этих политиков "лицами" я не могу — теория одна.

— Что касается взаимоотношений России и Белоруссии? Как вы их видите?

— Тут сложнее. Нынешняя степень интеграции Белоруссии с Российской Федерацией оптимальна, то есть отдаляться невыгодно, это приведет к значительным потерям для обеих сторон, но и дальнейшее сближение тоже приведет к потерям, хотя другого рода и на других направлениях. Пока имеет смысл ограничиться тем, что уже достигнуто.

По моим расчетам, где-то так примерно лет через десять в мире накопится такая вычислительная мощность, что станет возможно управление всем мировым производством как единым целым. Это повлечет за собой качественные перемены во всем обществе.

Какая награда ждет Лукашенко

Степень сближения, что есть сейчас, мне представляется наилучшей. Беда только в том, что Александр Григорьевич, хотя интуитивно нащупал этот оптимум, не может это толком объяснить своим согражданам и вынужден прибегать для обоснования этой степени отделения к различным заведомо ложным измышлениям вроде польской теории "Белоруссия — не Россия". К чему привело последовательное применение другой части этой польской фальшивки, а именно тезиса "Украина — не Россия", мы, к сожалению, видим крупным планом.

Боюсь, что Александр Григорьевич вряд ли протянет еще десять лет на посту президента. Это колоссальная нагрузка:

моральная,

физическая,

эмоциональная.

А при том конкретном режиме управления, который создал Лукашенко, нагрузка вообще чудовищная. Тем не менее, если он доживет до того времени, как можно будет двигаться дальше по пути интеграции и сделает те шаги, которые фактически вынужденно откладывались, я буду очень рад. Он заслужил такую награду.

Беседовал Игорь Буккер