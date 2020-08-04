Историк Пензенский: в предсказаниях Нострадамуса нет ничего пугающего

Обозреватель "Правды.Ру" Игорь Буккер и специалист по творчеству Нострадамуса, автор его единственной полноценной биографии, переводчик его катренов или центурий со старофранцузского оригинала, историк Алексей Пензенский вновь пристально вглядываются в пророчества известного прорицателя.

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Новые исследования Нострадамуса

— Что нового сейчас происходит в науке, которая изучает творчество Нострадамуса? Какие там есть проблемы или "белые пятна"?

— Я поддерживаю контакт с коллегами и должен сказать, что на Западе даже во Франции не так уж много любителей, вернее, не любителей, не так уж много исследователей этим занимается. 5-7 человек, может быть, именно на профессиональном уровне. Любителей гораздо больше. 5-7 человек пишут, а тысячи 2-3 читают. Тому виной несколько причин. С одной стороны, конечно, эти научные исследования, которые велись последние 2-3 десятилетия, сильно демистифицировали фигуру Нострадамуса.

Очень много загадочных пророчеств. Они получили вполне рациональную трактовку, будучи вписаны в культурно-исторический контекст. С другой стороны, деградация образования коснулась и Европы. Огромная часть европейцев просто даже не знают, кто такой Нострадамус. Хотя это тоже часть культурного наследия. И, в-третьих, им просто тупо не до Нострадамуса, потому что, когда, вы знаете, горизонты затягиваются зловещими тучами, тебе в последнюю очередь хочется читать пророчества какого-то парня, который в глаза не видел стиральной машины, атомной бомбы и толпы мигрантов. Это не совсем справедливо по отношению к Нострадамусу, разумеется.

Какая наука этим занимается? Занимаются этим историки и филологи. Это нормальное такое источниковедение. Это исследования литературного памятника в культурно-историческом контексте, где филологи работают даже не плечом к плечу, а спина к спине. Филолог проводит лингвистический анализ того или иного фрагмента. Историк объясняет, что это могло значить в XVI веке. Это принцип историзма. Конечно, это наука чистой воды. Тут не надо привлекать никакую мистику, астрологию, в том числе.

Из новых открытий это как у Стругацких, если широкому читателю рассказать, что волнует современных исследователей Нострадамуса, они просто пожмут плечами и им это все покажется безумно скучным. Во Франции архивы почти не горели. В провинциальных архивах масса документов, в том числе с XVI века. Бумага была тряпичная, мы сейчас на ней деньги печатаем, а раньше на них люди письма писали и договоры заключали. Она белоснежная до сих пор. Ничего не гниет. И там чего-то только нет. Роются энтузиасты, исследователи.

— И что же нашли?

— Нашли, например, бумагу книготорговой фирмы, по данном которой можно судить о тиражах, которыми издавались книжки Нострадамуса. Это очень интересно. Ежегодные календари, прогнозы на каждый год, тиражи были 10-15 тысяч. Сейчас любой беллетрист мечтает о таких тиражах в России с ее поголовной грамотностью. А пророчества, центурии вот эти, их условно называют центурии. Они так не называются. Но неважно. Пророчества. Там тираж указан 3 тысячи экземпляров. То есть тираж был гораздо меньше несоизмеримо. Нострадамуса знали исключительно как автора годовых альманахов.

А вот эти пророчества он написал и опубликовал, скорее, для души. Это был его опус магнум, главный его текст, которому он, видимо, придавал очень большое значение. И это только один пример. Находят во всяких рукописных дневниках, которые не были напечатаны, не были изданы, находят упоминание не о самом, к сожалению, Нострадамусе, но о том резонансе, который его тексты имели в современном ему обществе середины XVI столетия. Тоже показывает, что Нострадамуса знали, он был популярен, он был очень известен, что это фигура не дутая, что ее не раздули в новейшие времена. Все это становится доступно. Находят новые редкие издания тех же альманахов в частных коллекциях, с аукционов. Несколько лет назад распродавалась коллекция и в том числе там был уникальный альманах Нострадамуса, один из первых, 1555 года. И хозяева коллекции, дай Бог им здоровья и всяческих благ, перед тем, как выставить ее на продажу, они любезно позволили сделать скан с этой книги и выложить ее в интернете.

— Специалисты могут работать с этим материалом?

— Да-да. Не выходя из дома. Мой коллега Алексей Валерьевич Исаев, специалист по истории Второй мировой войны, и Егор Яковлев, тоже коллега, называют это архивной революцией. Это действительно великое дело. Спасибо компьютеру, спасибо Интернету, прежде всего, когда ты, не выходя из дома, не оформляя визу, что сейчас вообще весьма-весьма проблематично, можешь получить доступ к копиям подлинных документов.

— Прекрасно, что вы можете так работать, но вы, по-моему, собственный хлеб уничтожаете, если вы демистифицировали, как выразились, Нострадамуса и такого интереса у широкой публики не будет.

— Во-первых, не все надо мерить на деньги. Во-вторых, главный критерий — это установление истины. О деньгах историки, как правило, не думают.

— Может быть, напоследок что-то еще скажете от себя, если есть у вас такая потребность.

— Я хочу пожелать одного: мне нравится на самом деле, несмотря ни на что, психическое состояние моих компатриотов, современников. Потому что я смотрю по сторонам, я общаюсь с людьми, и настроения, отношения к этим событиям, связанным с COVID, прежде всего, в массе своей здоровое. Ковидиотов хватает, конечно же, но не они задают тон. Нет разгула, истерического разгула безграмотности, как у Швейки, надел маску и сразу отравлен.

Тем, кто интересуется этой темой, особенно в связи с Нострадамусом, раз вы смотрите это видео, дорогие друзья, значит, вам это интересно. Я настоятельно вам рекомендую не воспринимать все на веру, когда появляется какой-нибудь непонятный блогер, который и по-русски говорит с трудом, пишет свое собственное мнение исключительно через твердый знак, и начинают нам от имени Нострадамуса, выпучивая глаза, взбивая эту хайповую пену, обещать, что мы все умрем, не смотрите, не надо, не доверяйте этому.

Есть книги, есть перевод, слава богу. Вам гораздо проще, чем те, кто начинал 20-25 лет. На русском языке опять же все это есть в Интернете. Многое совершенно бесплатно. Мои книги выложены бесплатно в Интернете. Читайте, думайте сами, потому что еще раз говорю, это не ядерная физика, это не сферическая тригонометрия. Там, конечно, требуется некоторое образование, чтобы во все это вникнуть, но каких-то суперзнаний, суперспособностей от вас никто не потребует. И вы видите, что ничего такого страшного, пугающего для нас там нет.

Беседовал Игорь Буккер