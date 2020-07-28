Почему Нострадамус ничего не знал про коронавирус

Специалист по творчеству Нострадамуса, автор его биографии и переводчик "Центурий" с языка оригинала, историк Алексей Пензенский рассуждает о том, могли ли современники Нострадамуса и сам прорицатель что-либо знать о пандемии коронавирусной инфекции. Почему люди 16-го столетия скорее всего просто бы не заметили такое заболевание?

Читайте начало интервью:

COVID во времена Нострадамуса

— Помните знаменитые картины Босха? Эти страшные носы, очки, как в противогазе, которых тогда еще в помине не было, их изобрели в Первую мировую войну. Нынешние маски, в том числе пластиковые, чем-то напоминают времена Нострадамуса?

— Я не вижу никакого сходства, потому что сейчас это биологический костюм. Ничего общего, потому что костюмы биологической защиты мне, скорее, напоминают костюмы пожарных, которые начали появляться в 1960–1970-х годах, вот с этими щитками. Эти костюмы защиты не вызывают у меня такой паники. Помните, как у Ильфа и Петрова: потрясающая харя с водолазными очами и длинным слоновьим хоботом. Это такой ретропостапокалипсис или апокалипсис, как смотреть. Нет, костюмы защиты меня в ужас не ввергают.

Противогаз меня бы, наверное, напугал. А это маска чумного доктора, где вместо стекол что-то шлифовали из хрусталя, а в этот клюв пихали биологически активные материалы типа душистых трав, которые, кстати, и сейчас неплохо работают как профилактическое средство.

Подытоживая вышесказанное, могу добавить, что во времена Нострадамуса COVID не считали бы чумой и, скорее всего, его бы не заметили.

Наверняка вся эта инфекция гуляла. Есть опасные хищники, волки, медведи, лисы, которые разносят бешенство, и вот если они периодически набегают на селение, то это печально. Но при этом есть маленькие хищники, мыши и так далее. Для человека XVI века такая болезнь, как COVID, была бы такой мышью, которая, конечно, наносит урон, может зерно испортить и сожрать, но такую серьезную опасность она не несет.

— Насколько могла Нострадамусу прийти мысль о биологической войне? Ведь мы знаем, что еще в античности, задолго до Нострадамуса, забрасывали те же дохлые трупы животных.

— Это легенда.

— Через катапульты не забрасывали?

— Это легенда. Федор Лисицын занимался этим вопросом. Там как-то не сходятся концы с концами. Вы понимаете, в чем дело. Для того чтобы делать биологическое оружие…

— Отравленная вода была все-таки? Колодцы и прочее.

— Да, колодцы травили, но это же не биологическая основа. Если вы подсыпаете яд в колодец, то это не биологическое оружие, а химическое.

— Яд может быть в разложившихся трупах животных.

— Не может быть. Уровень научных знаний в XVI веке не позволял говорить о биологической войне, потому что палочка Коха, условно говоря, специфический возбудитель чумы, была открыта только в XIX веке.

Вы не поверите, если я сейчас вам расскажу, что в XVI веке считали причинами эпидемий. Кометы. Вернее, кометы были признаком эпидемий.

— Перед COVID-19 кометы не было?

— Больших комет не было.

Кометы, коронавирус и Япония

— А Челябинск?

— Это метеорит, а не комета. И это было больше пяти лет назад. В XVI веке считалось, что возбудители заболеваний, их называли миазмы, кроются в глубинах земли. И во время землетрясений, когда земная кора лопается, происходит выброс этих миазмов в атмосферу. Эти миазмы поднимаются до уровня третьего или четвертого неба в тогдашней птолемеевской системе и сгорают в лучах солнца, которое вращается вокруг Земли где-то там же неподалеку. И кометы, — не смейтесь, но это так, — считались явлением земного происхождения. То есть эти хвостатые звезды — считалось, что это миазмы сгорают там высоко-высоко на небе. И считалось, что раз там комета, значит скоро будет эпидемия.

Но вы понимаете, что отсюда до практического использования возбудителя очень и очень далеко. Был такой человек в XVI веке Джироламо Фракасторо, который написал книгу о контагии. Он первый выдвинул догадку, что у каждой болезни свой специфический возбудитель. Однако если эту книгу прочитать, то становится ясно: несмотря на то что Фракасторо считается чуть ли не Прометеем в вирусологии и эпидемиологии, все равно до современной эпидемиологической биологии ему очень далеко, потому что там также это все замешано на влиянии планет, на миазмах, на кометах и так далее.

Это же только в голливудских фильмах считается, что для того чтобы перезаражать целый город, нужно поймать чумную блоху, положить в пробирку и выпустить на какого-нибудь бомжа в центре избранного жертвой города. На самом деле все это очень непросто, потому что нужно выводить специальные формы возбудителей, специальные штаммы, которые будут устойчивы к хранению, транспортировке.

Скажем, у японцев в ХХ веке был особый отряд "Кухня дьявола", которые занимались разработкой биологического оружия, в том числе чумы. И когда пошли наши войска в 1945 году взламывать оборону, они спустили всех своих блохастых собак.

— Даже был советский художественный фильм на эту тему.

— "Через Гоби и Хинган", по-моему, он назывался. Начало 1980-х. Тогда я и заинтересовался историей оружия массового поражения. Ни один советский солдат не заболел. Есть этому объяснение.

— А японцы?

— Тоже не очень. В ХХ веке даже у японцев, — а японцы, вы же понимаете, аккуратисты и перфекционисты, — не получилось…

— Чистота — национальная черта японцев.

— Даже у них не получилось создать биологическое оружие. Что говорить о XVI веке? Давайте придерживаться принципа историзма. Нострадамус не мог писать о том, что в XVI веке даже представить себе было нельзя. О полетах на луну можно было говорить. Люди еще в античные времена писали о полетах на другие небесные тела. Правда, как они это писали, это отдельный разговор.

— Но утопии возникли примерно в то же время.

— Да. Но у Томаса Мора они на луну все-таки не летали. Они строили справедливое общество с серпом и молотом, или что у них там было. Но Сирано де Бержерак — это уже вполне близко к Нострадамусу. Это XVII век. И там даже описано состояние невесомости. Но биологической оружие — нет, рано. Это нужно было ждать открытия Коха, XIX век.

Беседовал Игорь Буккер