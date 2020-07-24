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Автор Игорь Буккер

Что Нострадамус написал про пандемию коронавируса

Непознанное

Обозреватель "Правды.Ру" Игорь Буккер и специалист по творчеству Нострадамуса, автор его единственной полноценной биографии, переводчик его катренов или центурий со старофранцузского оригинала, историк Алексей Пензенский вновь пристально вглядываются в пророчества известного прорицателя.

Нострадамус и пандемия

— Сейчас происходит очередная волна вакханалии вокруг коронавируса и творчества Нострадамуса. Не будем вспоминать других ясновидящих, типа Ванги. Вы знаете, что опять приписывают, что этот прорицатель знал о коронавирусе, о чем мы не знали до декабря 2019 года. Объясните, пожалуйста, людям, которые в это верят или готовы поверить, в чем же правда.

— У меня насчет вакханалии субъективное мнение, но волна вакханалии сошла. Этот сериал мы недосмотрели.

Сейчас запустили новый сериал про американских негров. И он обещает быть гораздо более востребованным и популярным.

— Нострадамус и о них сказал?

— У него есть про каких-то мавров. Конечно, при очень большом желании, если взять сверхмощный бульдозер, то можно за уши подтащить. Но я боюсь, что тут либо сова повредится, либо глобус сломается. По поводу Нострадамуса применительно к пандемии коронавируса хочу сказать следующее. Книга Нострадамуса — своего рода энциклопедия современных ему страхов.

У Нострадамуса есть не только дурные пророчества, но и позитивные. И я составил целый список того, что там описано:

  • голод,
  • извержение вулканов,
  • война,
  • народные восстания
  • и так далее.

И конечно, почетное место в этом списке занимает так называемая чума, моровое поветрие. Уже много говорено, и, наверное, некоторые наши зрители, которые интересовались этим вопросом, знают, что в XVI веке чумой называлось вообще любое высокозаразное и высоколетальное заболевание. И некоторые болезни, которые проходят под названием чумы в хрониках того времени, по всем симптомам классической чумой не являются.

Более того, были болезни, например, английская потовая горячка (один из вариантов перевода, которые вообще не идентифицированы на данный момент). Непонятно, что это было, потому что в наше новое и новейшее время эта болезнь не персистировала, как говорят вирусологи. Поэтому, если брать его катрены, где упомянута чума, эпидемии, от которых пустеют города, и что люди, которые выживут, будут завидовать мертвым, потому что поля будут заброшены. Это старый, еще сельскохозяйственный уклад: когда некому возделывать землю, тогда в следующем году будет голод. Если мы наберем все эти катрены и выдадим их за пророчество о коронавирусе, то это, на первый взгляд, может и прокатить, особенно если мы будем оттуда с кровью выдирать

  • отдельные фразы,
  • отдельные строки,
  • отдельные слова из контекста,

как это бывает у горе-популяризаторов.

— В своих книгах вы уже указывали, что знаменитая "испанка", которая случилась во время Первой мировой войны, приписывалась Нострадамусу. Я не ошибаюсь?

— Разумеется. И каждый раз, когда приходила какая-нибудь пандемия. Я это проследил с начала XVII века, когда была весьма серьезная пандемия чумы в Европе, гораздо более сильная, чем во времена Нострадамуса. Есть мой коллега Федор Лисицын — историк и вирусолог. У него история эпидемий раскрыта великолепно. Подчеркиваю, он еще и профильный специалист по вирусологии. Он об этом расскажет гораздо лучше.

Нужно понимать, и это сейчас знают даже дилетанты, когда первая волна паники у тех, кто ей поддался, сошла, посмотрели трезвым взглядом по сторонам и увидели, что трупы на улицах не валяются, заразность COVID невысока, летальность тоже. Если бы во времена Нострадамуса появился бы такой COVID, его не то что не сочли бы чумой, его вообще бы не заметили.

Умирают в массе своей пожилые люди. Посмотрите на средний возраст умерших там, где считается, что свирепствует COVID — Северная Италия. В Европе XVI века возраст восемьдесят лет указывал на то, что человек сильно зажился на этом свете. 85 лет прожил — ты уже и так в статистику долгожительства попал.

— Сейчас очень сильно болели тридцатилетние, причем не только у нас. По всему миру заражались 20-30-летние.

— Я не говорю, что не болели тридцатилетние. Болели и дети. Я сам им переболел, хотя мне нет еще пятидесяти. В легкой форме. Я просто заметил, что это какие-то не очень знакомые мне симптомы. Но у меня даже температуры высокой не было. Я не говорю, что коронавирус затронул только стариков. Посмотрите на средний возраст умерших. Конечно, были и заболевшие, были и жертвы среди не пожилых людей, но это не носило массового характера.

COVID-19 не относится к высокозаразным заболеваниям, если сравнивать, например, с ветрянкой. Ветрянка — высокозаразная. Натуральная оспа — высокозаразная. Чума считается, насколько я помню, пусть вирусологи меня поправят, тоже высокозаразной. В XVIII веке и во время "черной смерти" была стопроцентная летальность в отдельных местах.

Беседовал Игорь Буккер

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Темы чума летальность нострадамус алексей пензенский пандемия коронавируса
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