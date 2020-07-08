Александр Литвин: "Жить в зоне комфорта – значит быть второгодником"

Зачем нужно заниматься творчеством, как узнать мнимого вегетарианца и в чем главная мотивация для жизни, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой провизор, психолог, исследователь в области эпигенетики Александр Литвин.

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Творчество для развития

— Александр Богданович, с одной стороны, хорошо быть в зоне комфорта. С другой стороны, мы там засыпаем. Может быть, правильнее выходить из зоны комфорта? Тогда человек должен мобилизовать силы, эмоции, может быть, изменить поведение. То есть жизнь — борьба.

— Жизнь — это постоянное преодоление, сдача экзаменов. Многие выбирают вариант второгодника. Они не учатся, остаются на второй год, и мы назвали это состояние зоной комфорта. То есть этих людей не допускают до экзаменов.

Я нахожу единственный способ развития человека. Это творчество:

изобразительное,

музыка,

литература,

изучение иностранных языков,

физическая работа.

Это любая деятельность, связанная с мыслью. Я люблю что-то мастерить руками из металла. Могу делать неплохие ножи, варить металл. Я все время на канале связи, это моя работа. Все время напрягаю мироздание вопросами. Мне нужно немного отдохнуть от этого, и я занимаюсь физической работой, но при этом думаю, как сделать красивую вещь.

Всем рекомендую выбрать хобби для удовольствия. А детей надо периодически заставлять проявлять творчество в разных ипостасях. Дело в том, что мы ровно каждые десять лет меняемся. И то, что вчера приносило радость, становится неинтересным, и тогда говорят: "Человек выгорел на работе". Он не выгорел, а изменил интересы.

— Я разговаривала с поэтессой Юнной Мориц, она из Киева, помнит очень тяжелое военное время. Она рассказывала мне то, что происходило с ней чуть ли не в один-два года. А я помню себя лет с пяти-семи. Может быть, просто у меня было счастливое советское детство?

— Мы все по-разному развиваемся. Я себя помню с трех лет. Моя сестра с семи месяцев разговаривает и до сих пор говорит без умолку, она учитель. Есть дети, которые начинают поздно говорить. Есть дети, которые сначала развиваются интеллектуально, но из-за перехода энергии интеллектуальное развитие вдруг останавливается и начинается физическое. Хотя чаще наоборот.

Мы меняемся в зависимости от излучения, под которое периодически попадаем. Это внешний источник наших изменений, он внеземного происхождения. Такой же источник — момент нашего появления на свет. Поэтому я рассматриваю дату как недописанную часть расшифровки ДНК.

Вегетарианцы и язычники

— Зрительница пишет: "Была у вас на приеме в тяжелейшей депрессии. Вы дали рекомендации: есть мясо, поменять работу, съездить в Петербург. Пришлось исполнять. Прошло три года, жизнь поменялась кардинально. Как вы это анализируете?" Это Елена Чистякова.

— Помню ее. Мы зависим от многих вещей:

от географии,

места рождения.

У каждого свой благоприятный путь развития. Мы все способны усваивать солнечную энергию, но оболочка, в которую энергия упакована, у нас разная. Вегетарианцы не могут усваивать энергию солнца в белковой оболочке. Бывает, человек предрасположен исключительно к белковой оболочке, но под психологическим давлением (мол, нельзя есть животных, это убийство) становится вегетарианцем.

Для одних людей трава — системный яд, для других мясо — системный яд. Нужно чувствовать организм по косвенным признакам.

Я задаю вопрос вегетарианцам, когда они ошибаются: "Сколько у вас зеленых платьев?" Они: "Ни одного". Я говорю: "А вы вегетарианка?" — "Да". А платьев нет зеленых. Организм четко понимает, что ему надо, а что нет, он убирает зеленый спектр. А к твоему мозгу подключились маркетологи и сформировали твое мнение. И ты стал вегетарианцем, при этом видишь, что волосы лезут, ногти ломаются. Ты чувствуешь себя хорошо, но агрессивен, потому что у тебя недостаток энергии.

— А если человек любит зеленый цвет, но и мясо тоже?

— Надо смотреть дату рождения. Работа тоже имеет значение, потому что если у двух-трех поколений предков была склонность к определенной работе, то у тебя к ней есть талант. Это генетическая память. Ячейка памяти формируется предками, за пределами нашего мозга. Канал, который нас связывает с ячейками памяти, для меня реальность. Когда я первый раз загипнотизировал человека, долго думал, почему могу им управлять. Потом понял: включаюсь в канал связи между сервером, ячейками памяти, генетикой прошлого и начинаю управлять личностью. Поэтому есть 2-й пункт инструкции Моисея: "Не сотвори себе кумира". Когда молимся на конкретного человека, мы нарушаем этот пункт.

Ты же создан по образу и подобию Творца, ты сам творец. Ты очень плохая копия, но чуть-чуть Бога в тебе есть.

— Профессор Игорь Гундаров сказал, что христианство русского мужика сгубило и превратило в раба.

— Русского мужика сгубило не христианство. Многие религии губят людей только потому, что люди верят не в бога, а в ритуалы, и это язычество. Мы не отошли от язычества. Мы верим, что если сделаем одно и то же в определенное время, то все будет хорошо. Почитайте серьезных теологов из прошлого, того же Христа, допустим. Всего было несколько идеальных копий: Адам, Иисус и Ной. Все остальные неидеальны.

Источник энергии

— Как к вам записаться на прием?

— В поисковике набираете: Александр Литвин, "Фейсбук" и "ВКонтакте". Там все написано.

— Зрительница пишет: очень тяжелая ситуация, черные риелторы отобрали квартиру, осталась без работы, почвы под ногами нет, все ею заработанное рушится. Родилась 24 августа 1966 года (Лошадь) в Иркутской области.

— Сложная ситуация. Женщина все пыталась решить сама, работала за нескольких человек, с колоссальной мультизадачностью. Но есть проблема: женщина обладает жесткими мужскими характеристиками и низкой эмпатией. Она может даже не знать, что кого-то очень сильно огорчила, но сейчас получает реакцию на отрицательную эмоцию со стороны человека. Эта отрицательная эмоция невероятно справедлива. Здесь нужно остановиться и понять: люди не тупые, как вы думаете, они просто монозадачные. А вы в свое время сделали ошибку, посчитав, что они не очень умны по сравнению с вами.

Мы зависим от эмоций, которые излучают люди в наш адрес. Эта зависимость очень мощная:

может быть опасней радиации,

может поднять нас очень высоко.

Когда к Богу обращаюсь, я говорю: "Я хочу, чтобы я нравился людям, и чтобы люди нравились мне". Когда есть искренняя симпатия людей, мы делаемся сильней, здоровей, интересней, для нас открываются двери. Когда мы закрываемся в себе, не любим мир, отказываемся от людей, от их поддержки, не помогаем им — мы отказываемся от заряда энергии. Люди и их эмоции — это источник нашей энергии. Мы перерасходуем энергию, когда злимся, и получаем заряд энергии, когда нравимся и нас любят.

Мотивация для жизни одна: чтобы ваши дети лучше жили, чувствовали себя хорошо, нравились людям, вы сейчас должны нравиться людям.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова