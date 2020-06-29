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Автор Инна Новикова

Эпигенетик: "Все глобальные эпидемии возникают в Китае"

Общество

О собственной статистике смертности он коронавируса, о влиянии Китая на пандемии и о том, кто является целью COVID-19, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой провизор, психолог, исследователь в области эпигенетики Александр Литвин.

Читайте начало интервью:

Эпидемии из Китая

— Александр Богданович, есть теория, что на самом деле коронавирус далеко не для всех опасен, а буквально для 5 %. Остальные совершенно спокойно могут его пережить. Может быть, изолировать нужно было не всех, а только эти 5 %, для которых коронавирус смертелен?

— Я бы сказал, это не 5 %, а 10 %, потому что получаю статистику со всего мира. В первую очередь я начал задавать вопросы в Италии, я смотрю по датам рождения людей, которые заболели, как они это перенесли. Коронавирус работает по-разному:

  • у людей, которых можно изменить, он меняет мировоззрение и сознание;
  • у людей, которых невозможно изменить самих или их генетику, потому что она остановлена ограниченной фертильностью, к сожалению, результат плохой.

В среднем статистика такая: заболело 10 % (я беру общее количество людей в мире), из них умрет также 10 %.

— Сейчас статистка смертности составляет 1 %.

— Зависит от того, какой момент считать началом пандемии. То, когда ее объявила Всемирная организация здравоохранения? Ведь никто точно не знает дату старта.

— Наверное, это январь и китайский Новый год.

— Это предположение. Китай о коронавирусе заговорил в декабре 2019 года. Я об этом заговорил в октябре 2018 года: в интервью журналу Elle сказал, что будет пандемия. Я ждал, что ее объявят в мае 2019 года. Думаю, в мае она и началась. Но люди, болеющие с мая 2019 года по январь 2020 года не получили диагноз "коронавирусная инфекция".

— Эти люди были в Китае или в России, или по всей Европе, по всему миру?

— Они были везде, где есть китайцы. Просто потому, что очаг там возник. Все проявляется циклично. Все глобальные эпидемии возникают на территории Китая, это всегда очаг эпидемий, влияющих на цивилизацию.

— Вы имеете в виду свиной грипп, ВИЧ, атипичную пневмонию?

— Нет. СПИД и атипичная пневмония совершенно не влияет на цивилизацию. Я имею в виду эпидемии, которые глобально изменили парадигму жизни:

  • чуму, которая возникла в Средние века и сменила Средневековье на Ренессанс;
  • испанку, которая также возникла на территории Китая.

— Была ужасная эпидемия, "английский пот" (грипп по-нашему). Болезнь лечили кровопусканием. Она выкашивала города в Средние века, не только в Англия, но и в Европе. Это был не Китай.

— Почему вы так уверены, что это был не Китай? Если сейчас отключить Интернет и дать статистику по Москве, вы скажете: "А при чем здесь Китай? Болеем-то мы". Просто недостаток информации. Смотрите, как началась пандемия. Один в один. В Средние века в Венецию заходят торговые корабли из Китая и завозят чуму. Сейчас где началась вспышка в Европе? Точно там же, через торговлю, но началась в Милане: сейчас самолеты летают. Китайцы очень любят покупать брендовые вещи. Испанка также пришла через Китай.

В среднем цикл повторения — 60 лет. Напомню, в 1959 году прилетел в Москву некий мужчина из Индии, и тогда у нас пришлось прививать почти полтора миллиона человек от черной оспы.

— Да, но это же был Советский Союз, и там очень быстро выяснили все контакты.

— Да, быстро локализовали, была массовая и реально очень серьезная работа. Это тоже была смена цикла. Сейчас меняется в принципе парадигма жизни. После изменений в ХХ веке мы за первый цикл пережили две мировых войны.

Сейчас у нас изменения будут происходить в лучшую сторону, но это время нужно просто переждать, поэтому мы должны быть осторожны. Вирус найдет того, кто ему нужен. Он будет играть в игру типа "кто не спрятался, я не виноват".

У вируса своя цель

— Часть людей отсиделись по своим квартирам, которые сейчас как Ноевы ковчеги. Но тут солнце пригрело, я смотрю в окно: люди вышли без масок, перчаток. Сейчас у нас:

  • парад,
  • жара,
  • голосование.

Все это на руку вирусу, потому что он имеет свою функцию.

— Александр Богданович, вы военный врач в прошлом. Я понимаю, зачем перчатки, и тщательно обрабатываю руки, у нас масса антисептиков, спреев, антибактериальных салфеток. Но какая разница, чем я коснулась носа: рукой, на которой вирус, или перчаткой, на которой тоже вирус? Кроме того, в перчатках в такую жару могут быть любые кожные инфекции.

— Большого смысла в перчатках не вижу, вы абсолютно правы. Сейчас лучше руки держать в карманах и до лица не дотрагиваться. Мы не знаем, в какой момент происходит заражение. В метро будет стоять больной человек в двадцати метрах от нас, а форточка в вагоне открыта. Человек просто дышит, но его дыхание через весь вагон прилетит к вам. Вы снимете маску, потому что жарко, и вдохнете этот воздух. Прекрасно, если у вас иммунный статус хороший, но коронавирус касается не иммунного статуса, а нравственного иммунитета, который мы зарабатываем, и который заработали наши предки. Моя статистика четко указывает: коронавирус ищет людей, имеющих особую генетическую метку.

В инструкции от Моисея написано о генетической ответственности людей до третьего-четвертого колена.

Мы отвечаем за своих предков до третьего-четвертого колена. Нравственный иммунитет зависит от того, как наши предки прожили свою жизнь, какую эмоциональную оценку получили от современников.

Коронавирус будет косить страны в первую очередь с низким нравственным иммунитетом. Он найдет мишень, это вопрос генетики. Я не знаю, насколько ученые продвинутся в создании вакцины, но невозможно вакциной изменить нравственную генетику. Можно физиологическую, биологическую, но не нравственную.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы китай иммунитет статистика эпигенетик нравственность александр литвин пандемия коронавируса
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