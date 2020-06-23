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Автор Инна Новикова

Эпигенетик Литвин: карантин дал уникальную возможность побыть с семьей

Общество

Об отрицательных и положительных сторонах периода самоизоляции и его последствиях рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой провизор, психолог, исследователь в области эпигенетики Александр Литвин.

"Что наша жизнь? Игра!"

— Александр Богданович, в самом начале режима самоизоляции мы с вами говорили о том, как людям преодолеть страхи, как научиться жить в гармонии с собой. Тема поистине бесконечная. Сейчас практически все люди оказались замкнуты в ограниченном пространстве впервые в своей жизни, за исключением, может быть, подводников и капитанов дальнего плавания. Естественно, возникло очень много проблем и дополнительных фобий. Давайте мы начнем с того, как эта ситуация отразилась на психике людей: насколько самоизоляция было болезненной или, может быть, все-таки страхи оказались преувеличенны?

— Я это время буду вспоминать, наверное, долго, потому что это уникальная возможность оказаться в совершенно другом измерении не только для меня, но и для всех остальных людей. Появилась уникальная возможность собрать очень хороший статистический материал, наблюдая за людьми, как они ведут себя в состоянии вынужденной изоляции, обдуманной, практически необходимой, но спланированной извне, а не по собственному желанию.

Первое, что я заметил: люди страдают от недостатка одиночества. Очень важно понимать, что мы крайне редко бываем одни. Я с удовольствием вспоминал московские пробки, когда, оказывается, в процессе перемещения из квартиры в офис я какое-то время все-таки был один. Да, в машине работало радио, но при этом было необыкновенное состояние, когда ты один и в этот момент становишься абсолютно самим собой.

Мы же все время играем: на работе мы одни, дома другие. Но человек долго играть не может.

Если раньше наше одиночество позволяло нам быть самими собой по пути следования на работу, на учебу, а оттуда домой, то теперь мы все время вместе и друг перед другом находимся постоянно. Раньше мы находились вместе очень маленькое количество времени, из 24 часов обычно тратили:

  • девять часов на стандартный рабочий день с 9 до 18,
  • час на дорогу на работу,
  • час на дорогу с работы,
  • 7-8 часов на ночной сон.

В результате у нас на внутрисемейные контакты оставалось всего лишь каких-то 4-5 часов. А в период карантина получилось, что мы контактируем на протяжении 24 часов семь дней в неделю без перерывов, и все время должны быть в одной роли:

  • мамы,
  • папы,
  • ребенка,

то есть мы все время должны себя немножко ломать. Нехватка одиночества достаточно серьезно отразилась на восприятии окружающего мира очень многих людей. Прежде всего она вылилась в определенную конфликтную ситуацию.

Вдруг оказалось, что перед нами совершенно другая личность, совершенно другой человек, который все предыдущие годы, поскольку общение было коротким, мог играть того, кто нам нужен, а здесь в течение столь длительного времени мастерства не хватило.

Поэтому я прекрасно понимаю, что будет достаточно много разводов после периода карантина, много конфликтов. Это одна сторона медали.

Хаос нужно пережить

Другая сторона медали — мы получили уникальную возможность оказаться внутри семьи, внутри своего рода, своего клана, и это, наверное, очень здорово. Вообще все, что происходит на Земле, и все, что происходит с нами, — это глобальное изменение, хаос, в котором мы все вращаемся. Хаос не зависит ни от конкретных событий, ни от страны. Он касается всех, только проявляется по-разному.

Уверен, что этот хаос мы переживем. В начале любых событий всегда хаос, в начале любого строительства всегда неразбериха, поэтому в начале нового времени у нас тоже случился хаос, который нужно пережить, переждать.

Возврата к прошлому не будет, это однозначно. Вы сказали в начале интервью, что когда-нибудь мы снова встретимся в студии, но я считаю, что скоро студии как таковые уйдут в прошлое, и очень многие люди перейдут на удаленную работу, и это не самое плохое.

Некоторые люди мне пишут, как они счастливы из-за того, что ребенку не надо вставать рано на занятия и он начинает хорошо успевать даже в этой несовершенной онлайн-школе. Бедные учителя, не имеющие никакого опыта общения с ребенком в режиме онлайн, устали, но они тоже замечают, что многие дети, которые на очных занятиях не демонстрировали никаких успехов в утренние часы, при онлайн-обучении выдают блестящие результаты.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы семья карантин психолог эпигенетик одиночество самоизоляция александр литвин
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