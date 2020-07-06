Александр Литвин: "Коронавирус закончится без вакцины"

Когда и почему закончится пандемия коронавируса, а также об ответственности перед потомками рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой провизор, психолог, исследователь в области эпигенетики Александр Литвин.

На каждого свой вирус

— Александр Богданович, когда закончится эпидемия в России и в мире?

— 5 февраля 2021 года.

— Будет создана вакцина или вирус просто уйдет сам?

— Нет, вакцины не будет.

— Но вакцин очень много сейчас разрабатывается, чуть ли не больше сотни.

— Создать хорошую вакцину за год просто нереально. Это даже опасно. Закончится коронавирус не потому, что появится вакцина или лекарство, а потому, что закончатся люди, имеющие особую метку.

— Они все переболеют или умрут? И как понять, нужно сразу сложить лапки или все-таки побороться?

— Часть людей умрет, часть переболеет. Лапки складывать смысла нет. Дело в том, что все знают: заболевание опасное. Когда тебе ставят такой диагноз, даже в самой легкой форме, но ты точно знаешь, что от этого умирают, твое сознание будет меняться весьма существенно. Коронавирус меняет нашу психику, каналы связи. Смотрите, какая симптоматика: потеря обоняния, потеря вкуса.

Коронавирус распространяется не с током крови, а как бешенство, по ходу нервных волокон. Он влияет на нервную систему прежде всего, а потом уже на все остальное.

Голова — это приемник и передатчик, только у кого-то приемник широкополосный, а у кого-то очень узкий. Как работает УКВ-связь? Есть прямая видимость — есть канал связи, нет прямой видимости — нет канала связи. Основная масса людей живет по типу УКВ-приемника: если я что-то не вижу, значит, этого нет. Коронавирус меняет сознание людей в лучшую сторону, в сторону улучшения приема: будет выше эмпатия, мы станем более чувствительны друг к другу. Сначала очень тяжело чувствовать чужую:

боль,

агрессию,

любовь,

нелюбовь.

Но мы к этому привыкнем.

— Мне кажется, в общественных местах, магазинах, аптеках люди действительно стали мягче, внимательнее и добрее друг к другу.

— У меня немножко другая статистика, достаточно интересная. Я получаю письма от разных людей, и многие пишут: "Я стал видеть сны". До этого у них снов не было или люди не обращали на них внимания. Сейчас они стали видеть сны, жить в этих снах и получать от них настроение на день: плохое или хорошее.

— Вы говорите, что эта болезнь за грехи наши и наших предков. На самом деле так говорят про все болезни.

— Любое заболевание действительно имеет в своей этиологии нарушение десяти пунктов инструкции от Моисея, ведь это закон Бога. В иудаизме это передал Моисей, и мы считаем, что это так. У шумеров (это более древняя история) мы видим те же десять принципов.

— Десять заповедей строителей коммунизма.

— Да, десять принципов сохранения цивилизации. Если мы выполняем их все, тогда будет все хорошо. К сожалению, чаще всего мы их не выполняем, потому что наше зрение на уровне УКВ-связи, то есть на прямом уровне.

— Получается, что ты можешь стараться каким угодно быть хорошим, искренним, делать добрые дела, но ничего у тебя приятного не будет в жизни, потому что такие у тебя были предки. Как в фильме "Обыкновенное чудо": "Я не виноват, это моя двоюродная тетя".

— Естественно. Когда у тебя есть дети, важно понимать, что каждый твой поступок отразится на их жизни. Мы живем в этом плане не для себя, мы формируем счастье или несчастье собственных детей.

— Александр Богданович, зрители спрашивают по поводу голосования по поправкам и как долго будет наш президент и все наше правительство у власти.

— Вопрос касается цикличности, а она направлена на изменение ситуации и реально в лучшую сторону. Поправки мне безразличны. Что бы там ни происходило, вселенскому циклу противостоять невозможно. Когда я первый раз услышал слово "поправки", сразу вспомнил "Наставление по стрелковому делу": есть такое в армии НЦД-38, от 1935 года, "поправка на ветер" называется, когда стреляешь на дальнюю дистанцию.

В общем, не имеет значения, что происходит:

в Америке, когда там негры жгут магазины;

в Великобритании;

в России.

Все равно все будет меняться. Если кто-то хочет оставить все как раньше — пытайтесь, нарабатывайте себе отрицательный иммунный статус. На каждого найдется свой вирус.

Пляшем от печки

— Вопрос от зрительницы: "Женщина, Лошадь, 1966 года рождения. Все потеряла. Если ли шанс восстановить жизнь? Ни работы, ни денег, ни семьи, ни детей, а тут еще пандемия".

— Рожденным в год Лошади и год Змеи нужно быть максимально осторожными, не принимать стратегических решений, то есть им нужно было затаиться. Возможность реально что-то восстановить всегда есть, но эта возможность связана как с нами, так и с другими людьми, с нашими отношениями. Очень многие думают: я уйду на более высокую ступень, перешагнув через тех, кто находится рядом. Партнерство начинается с самого ближнего круга, с того места, где:

ваша кровать,

дом,

квартира,

лестничная площадка.

Когда мы начинаем улучшать партнерство, когда мы, по-русски говоря, пляшем от печки, тогда у нас и дом хороший. А когда мы думаем, что наш дом — это просто место, чтобы переночевать, и нас совершенно не интересует, какие люди рядом, тогда КПД крайне низкий. Можно очень высоко подняться, а потом реально очень серьезно упасть.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова