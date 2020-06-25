Эпигенетик Литвин: мужчина плюс женщина – это гармония Вселенной

О перспективах онлайн-обучения и его влиянии на школу, о ломке стереотипов в процессе самоизоляции, а также о гармонии Вселенной рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой провизор, психолог, исследователь в области эпигенетики Александр Литвин.

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Главное — выбрать учителя

— Вы говорите, что онлайн-обучение — это прекрасно. На самом деле при дистанционном образовании только какая-то часть может быть дистанционной. Все-таки обучение — это эмоциональный, живой контакт, который не может быть по Skype и другим подобным программам. Помните, в фильме "Москва слезам не верит" герой говорит: "Ничего не будет, будет одно сплошное телевидение"? Наверное, это неправильный подход. Мне кажется, все должно быть в меру и должно быть компенсировано.

— Все зависит от мастерства учителя, а мастерства у педагогов пока нет, потому что нет опыта. Я многих людей консультирую в Skype. Они плачут, настолько сильные эмоции я вызываю своими словами, объяснениями. Нет никакой разницы: между нами экран или мы говорим вживую. Самое главное, что мы видим, слышим друг друга.

Онлайн-обучение имеет одно важное преимущество — это выбор педагога.

Как только эта схема появится, сразу решится огромное количество проблем. Очень многие дети не любят предмет только потому, что им не нравится учитель. Как только появится возможность выбора учителя, тогда популярная школа и учителя, которые в ней работают, будут зарабатывать хорошие деньги. Зато учителя, которые пошли в педагогический вуз по остаточному принципу (очень сложно поступить, например, в Бауманку, а на педагога в наше время поступить достаточно легко), отсеются. Останутся настоящие профессионалы, для которых не имеет значения, общаться с учеником очно или заочно.

— Александр Богданович, есть еще лабораторные, практические работы, химические опыты, диктанты. Есть масса форм, которые предполагают живое обучение. Плюс мне рассказывали о том, как сдавали экзамены онлайн: родители стояли за камерой и подсказывали ребенку правильный ответ. То есть существует проблема контроля, в том числе проведения экзаменов.

— Двенадцать лет назад я наблюдал, как у начальника отдела ребенок сдает ЕГЭ. В это время весь отдел во главе с начальником (человек десять) сидит, обложившись учебниками, решает задания. А начальник своего ребенка консультирует по телефону. Поэтому вопрос контроля — это вопрос риторический.

Когда закрыта отдушина

— Вы сказали, что когда люди во время самоизоляции стали проводить вместе 24 часа в сутки, это тоже было для многих экзаменом и открытием друг друга. При этом вы заметили, что мы все время играем разные роли: роль пассажира, водителя, мамы, работника, работодателя, покупателя магазина, покупателя аптеки и так далее. Но мне всегда казалось, что к семье это не относится. Мой дом — моя крепость, то есть в семье человек наиболее раскован. Понятно, что во время конфетно-букетного периода молодой человек ухаживает и хочет казаться лучше, да и сама девушка тоже. Но потом в семье человек чаще всего остается самим собой. В семье мы как раз меньше всего играем.

— У нас существуют стереотипы поведения, привычки. Человек 20 лет ходит на работу в одно и тоже время, 20 лет надевает костюм, галстук, настраивается, его организм находится в небольшим стрессе, потому что человек уходит за периметр безопасности, он напряжен, ему нужно принимать решения, командовать, правильно работать, он под контролем. Вы думаете, это запросто можно отключить? Системы нашего организма являются регулируемыми:

нервная,

вегетативная нервная,

парасимпатическая.

Они привыкают к определенным условиям. Как кожа привыкает к морозам в зимнее время, так и организм привыкает к изменению ситуации. И когда вдруг мы оказываемся в состоянии статичности, замкнутыми в четырех стенах, то начинается катастрофа. Она усиливается, если на этой жилплощади есть другие родственники или если у человека маленькая квартира:

кухня 5 кв. м,

комната 18 кв. м,

детская 10 кв. м, и там двое детей.

А организм сигнализирует, что должен выйти из этого пространства: привычка остается, тело реагирует, выбрасывает гормоны, и нужна реакция. В обычной жизни человек понимает, что есть выход для энергии:

идет на работу,

разговаривает с начальником,

разговаривает с подчиненными,

принимает решения.

А во время изоляции этого выхода нет, и начинаются проблемы.

Если в семье действительно очень хорошие отношения, то на карантине люди нормально сосуществуют. Но ведь очень многие семьи сформированы по другим принципам.

Часто девочки используют замужество как побег из дома. Бывает, что браки существуют только для того, чтобы воспитать детей, и супруги это понимают. В таких семьях всегда есть отдушина в виде работы. Эту отдушину закрыли. Намного реже бывают отношения, когда у супругов большая любовь до конца жизни.

В любом случае изоляция пошла всем на пользу. Мы стали лучше понимать друг друга. Весь мир состоит из атомов. Человеческий мир состоит из семьи. Должны объединиться полярные категории:

плюс и минус,

мужчина и женщина,

инь и ян.

Только полярность дает дуализм, единое целое. Если единого целого нет, а есть девочка плюс девочка, мальчик плюс мальчик, — это дисгармония. Она нарушает гармонию Вселенной.

Сейчас мы попали в среду, которая пытается нас гармонизировать. Нас ведь не просто так Вселенная изолировала. Можно тысячу раз говорить, что это решение политиков, или ругать здравоохранение. Я на 100 % уверен, что коронавирус как пришел внезапно, так и уйдет внезапно. Вакцину от него никто не придумает. Коронавирус имеет определенную функцию, и он ее выполнит. Задача изоляции — не загрузить одновременно все клиники, больницы и дать возможность вылечить тех, у кого обычные заболевания, не связанные с этим вирусом, с эпигенетическим фактором и с генетикой.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова