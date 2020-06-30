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Автор Инна Новикова

Эпигенетик Александр Литвин: "Коронавирус – мировой сепаратор"

Общество

Кого и почему поражает коронавирус, и кому он не страшен, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой провизор, психолог, исследователь в области эпигенетики Александр Литвин.

Читайте начало интервью:

Дело не в медицине

— Александр Богданович, вы говорите, что нравственная генетика защищает от коронавируса. К великому сожалению, одними из первых жертв коронавируса стали священники, и не только в России, но и в Европе. Потому что люди находились в закрытых помещениях, и они как правило все возрастные, с какими-то заболеваниями. Поэтому вопрос нравственной метки очень спорный. Я была лично знакома с умершим от коронавируса настоятелем Богоявленского кафедрального собора, он был человеком высочайших нравственных качеств.

— Если помните, в самом начале я сказал про генетическую ответственность людей за своих предков до третьего-четвертого колена.

Вы можете быть святым, но за спиной стоит четыре поколения.

Иисус сказал: "Кто из вас без греха, бросьте в меня камень". У меня есть очень интересный пример. Мужчина родился 19 июля 1947 года. Сейчас коронавирусом тяжело переболели его жена, дочка, зять, внук. Он был с ними все время, от начала до конца. Слава богу, все выжили. У этого мужчины нет антител, но он не заболел, врачи ломали голову почему. Просто он имеет шикарную генетику. Его на всякий случай госпитализировали вместе со всеми. Он там за всеми ухаживал.

— Он, может быть, просто верил в то, что его это не коснется? Или вы считаете, что все шестнадцать его предков были идеальными?

— Нет, здесь дело не в вере, что не заболеет. Его предки были хорошими людьми, они не получили отрицательных оценок.

Коронавирус — сепаратор. Поэтому изоляция не имеет смысла.

Но есть люди, которых нужно спасать, а не переключать врачей на массу пациентов, когда они вынуждены заниматься сортировкой. В медицине есть страшный термин "медицинская сортировка", когда лучших врачей ставят только на то, чтобы они определяли, жилец пациент или не жилец.

— Говорят, что режим самоизоляции нужен, чтобы не было этой сортировки, когда определяют, легкий, средний или тяжелый больной. Потому что пока тяжелого лечат, средний становится тяжелым, а легкий становится средним, а тяжелый умирает.

— Коронавирус интересно работает. Результат лечения не зависит от медицины. Я знаю погибших от вируса людей, у которых были свои самолеты, миллиарды, лучшие врачи и достаточно крепкий возраст.

В начале очень серьезно боялись, что мы в России можем лечить, но не можем выхаживать. Но оказалось, что все страны не готовы к этому заболеванию. Этиологию никто не знает. Есть масса домыслов, конспирологических заявлений, но мы как лечили симптоматику, так и продолжаем. Особенно умиляет количество аналитиков постфактум:

  • экономических,
  • политических,
  • финансовых,
  • кризисных.

Абсолютно бездарные люди, которые не могут воспользоваться историей, но объявили себя аналитиками.

Кому грозит коронавирус

— Александр Богданович, тут уже вопросы подоспели. Почему у нас столько заболевших COVID-19, почему Россия находится на третьем месте в мире из двухсот стран? Мы первые по территории, но девятые по численности населения. В Индии 1 млрд 300 млн жителей, почти как в Китае, еще и плотность населения самая большая в мире. Тем не менее именно мы на третьем месте.

— Давайте сравним Россию с Индией. Это все равно как сравнивать маленький провинциальный город в России с населением пятьдесят тысяч человек с Москвой. А теперь посмотрим:

  • сколько индийских солдат участвовало в войнах,
  • как часто они занимались революционной деятельностью,
  • как часто они убивали друг друга.

— Индия была колонией. Поэтому чаще убивали их, а не они. Плюс у них своя философия, как раз о вечных ценностях.

— Махатма Ганди сказал: мы будем сопротивляться, но не будем убивать. Обратите внимание, эта философия позволила им стать независимым государством (независимым от Британской империи) относительно малой кровью. На территории России мы все военные в четвертом, в пятом колене. Все подряд.

— То есть вы считаете, что самые ужасные на нашей планете американцы, потому что им досталось больше всего?

— За Хиросиму же надо отвечать.

— Честно говоря, они и кроме Хиросимы много негативного сделали.

— Безусловно. Любое одобрение агрессии влияет на генетический фактор, на эпигенетику. Нам кажется, что если мы не участвовали в этих процессах, то вроде как ни при чем. Мы всегда при чем, потому что идут в зачет наши:

  • эмоции,
  • поддержка или ее отсутствие,
  • действие или бездействие.

Десять заповедей Моисея обеспечивают генетическую неприкосновенность. А потом наступает время пандемии, включается огромный сепаратор и происходит сепарация.

— Проблема в том, что у нас в России, к сожалению, не все знают предков до четвертого колена. Это прапрабабушка и прапрадедушка?

— Смотрите, мама и папа — первое колено, бабушка и дедушка — второе колено. И так далее до четвертого колена. Этих людей мы копируем и, соответственно, несем ответственность. У нас есть определенная свобода, мы можем очень серьезно исправить ситуацию своей жизнью, если знаем, что это необходимо. Но ведь наша страна — это страна атеистов.

— Мы все считаем, что наши родственники были замечательными, уважаемыми людьми и сделали много хорошего, но кто-то другой, может быть, иначе оценивает наших предков.

— Я вам больше скажу: мы все считаем, что достойны попасть в рай.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы генетика психолог эпигенетик нравственность александр литвин пандемия коронавируса
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