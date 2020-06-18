Экономист Михаил Делягин: выход из кризиса есть

О том, почему для выхода российского государства из кризиса необходимо ограничить финансовые спекуляции и восстановить систему здравоохранения, рассказал председателю совета директоров "Правды.ру" Вадиму Горшенину известный экономист Михаил Геннадьевич Делягин.

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Спекулянтам — бой!

— Логическое продолжение четвертого пункта — ограничение финансовых спекуляций. Все развитые страны стали развитыми только потому, что ограничивали финансовые спекуляции на том уровне финансовых систем, который примерно соответствует нашему:

Европа — в 1980-е годы, и в меньшей степени в 1990-е годы,

Америка — до 1999 года,

Япония — до 2000 года,

Китай — сегодня.

Можно делать это разными способами. Мне больше нравится японский — он самый поздний, самый интеллигентный: ограничение структур активов банков. Если мы покупаем 20 долларов в обменном пункте, мы покупаем друг у друга. А если покупаем много валюты, то в конечном итоге покупаем через банк на бирже.

Государство говорит банку: можешь покупать на бирже сколько угодно валюты, но на каждый доллар, купленный на бирже, ты должен эквивалент пяти долларов вложить в российскую экономику.

Так делали японские банки:

часть — на кредиты правительству, облигации государственного займа,

часть — на кредиты предприятиям,

часть — потребительские кредиты,

часть — на собственные нужды (строительство нового здания и так далее).

Это все должно быть структурировано. Принцип простой: хочу купить доллар, эквивалент пяти долларов вкладываю в России. Просто, элегантно и действенно на самом деле. Но это означает ограничить спекулянтов.

Социально-экономический блок нашего государства служит именно финансовым спекулянтам. Они все либералы.

Это пчелы бывают против меда, рок бывает против наркотиков. А либералы против финансовых спекуляций не бывают.

У нас в октябре 2014 года было на рынках четкое проявление инсайдерской игры — подозреваю, со стороны структур, связанных с Банком России. Расследования или не было, или ничего не нашли. Простите, это же электронные торги: видно, кто приходит, что делает, в какой момент времени. Однако до сих пор нет объяснения.

Спасите здравоохранение

— Пятый пункт — это нормализация системы здравоохранения. У нас и сейчас продолжается ее оптимизация. Врачи выбрасываются в окна от безысходности. Продолжается уничтожение всего и вся, закрытие коек. Собянин рапортовал накануне коронавируса: мы закрыли очередное количество коек, это замечательный результат нашей деятельности. В стране до сих пор так рапортуют. Восстановите нормальную систему, созданную Семашко, которая себя прекрасно показала в Японии, в Южной Корее. А где ее нет, там результаты трагические. Восстановите ее. "Нет, мы хотим воровать", — следует громогласный ответ.

— К сожалению, мы сейчас видим это на примере инфекционной больницы, которую построили в Воронове. Вложили много средств, а там лежит всего 140 человек.

— В Нижнем Новгороде выдающийся губернатор Глеб Никитин, суперэффективный. У него набережную смыло на 800 миллионов рублей. В итоге наказали начальницу отдела городской мэрии.

Инфекционная больница не должна быть в центре города, ее положено строить на окраине. Это как атомная бомба в случае чего. Но губернатор Никитин построил больницу в самом центре города ударными темпами, говорили даже, что бетон в фундаменте не успел схватиться. Так что года через 3 все рассыплется. Медучреждение обычно строят на количество ожидаемых пациентов.

Данная больница на 60 койко-мест. Вот реально прогнозируемые масштабы пандемии, из-за которой безумные чиновники уничтожают страну. Да, это глобальная франшиза.

Основная часть развитых стран, кроме Белоруссии и Швеции, такие же безумные. Я не знаю, чем они заплатили за эту франшизу, почему ее взяли, как на нее подписывались, но мы видим, что это безумие. Планируемые масштабы жертв в мегаполисе, где прошла оптимизация здравоохранения, то есть коечный фонд тоже сократился, — 60 коек. Губернатор Никитин вменяемый человек, лишнего не будет делать. Там кусок земли вполне приличный, можно было поставить большую больницу. Нет, 60 коек достаточно.

Но есть и другой пример. Господин Собянин не какой-нибудь региональный губернатор, у него другие масштабы.

"Крокус Экспо" превращен в огромную фабрику массового заражения людей: там тысяча коек и единая система вентиляции.

Одного больного привезут — значит, все заболеют с высокой степенью вероятности. Миллиард рублей выделили на это. Слава богу, что там нет больных. Чиновники даже не подозревают, что инфекция распространяется по воздуху. Нельзя делать, как в Коммунарке, бокс для инфекционных больных на четверых. Потому что один болеет тяжело, трое болеют легко, в итоге все четверо будут тяжелобольными. Неслучайно Коммунарку возглавляет врач-анестезиолог, а не вирусолог или инфекционист. Может быть, конечно, ни одного инфекциониста на всю Москву не осталось. Товарищ Собянин очень эффективный руководитель. Он вполне мог нас вернуть не в 1913 год (как я понимаю, задача оптимизации медицины), а еще дальше.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовила Марина Севастьянова