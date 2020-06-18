О том, почему для выхода российского государства из кризиса необходимо ограничить финансовые спекуляции и восстановить систему здравоохранения, рассказал председателю совета директоров "Правды.ру" Вадиму Горшенину известный экономист Михаил Геннадьевич Делягин.
Читайте начало интервью:
— Логическое продолжение четвертого пункта — ограничение финансовых спекуляций. Все развитые страны стали развитыми только потому, что ограничивали финансовые спекуляции на том уровне финансовых систем, который примерно соответствует нашему:
Можно делать это разными способами. Мне больше нравится японский — он самый поздний, самый интеллигентный: ограничение структур активов банков. Если мы покупаем 20 долларов в обменном пункте, мы покупаем друг у друга. А если покупаем много валюты, то в конечном итоге покупаем через банк на бирже.
Государство говорит банку: можешь покупать на бирже сколько угодно валюты, но на каждый доллар, купленный на бирже, ты должен эквивалент пяти долларов вложить в российскую экономику.
Так делали японские банки:
Это все должно быть структурировано. Принцип простой: хочу купить доллар, эквивалент пяти долларов вкладываю в России. Просто, элегантно и действенно на самом деле. Но это означает ограничить спекулянтов.
Социально-экономический блок нашего государства служит именно финансовым спекулянтам. Они все либералы.
Это пчелы бывают против меда, рок бывает против наркотиков. А либералы против финансовых спекуляций не бывают.
У нас в октябре 2014 года было на рынках четкое проявление инсайдерской игры — подозреваю, со стороны структур, связанных с Банком России. Расследования или не было, или ничего не нашли. Простите, это же электронные торги: видно, кто приходит, что делает, в какой момент времени. Однако до сих пор нет объяснения.
— Пятый пункт — это нормализация системы здравоохранения. У нас и сейчас продолжается ее оптимизация. Врачи выбрасываются в окна от безысходности. Продолжается уничтожение всего и вся, закрытие коек. Собянин рапортовал накануне коронавируса: мы закрыли очередное количество коек, это замечательный результат нашей деятельности. В стране до сих пор так рапортуют. Восстановите нормальную систему, созданную Семашко, которая себя прекрасно показала в Японии, в Южной Корее. А где ее нет, там результаты трагические. Восстановите ее. "Нет, мы хотим воровать", — следует громогласный ответ.
— К сожалению, мы сейчас видим это на примере инфекционной больницы, которую построили в Воронове. Вложили много средств, а там лежит всего 140 человек.
— В Нижнем Новгороде выдающийся губернатор Глеб Никитин, суперэффективный. У него набережную смыло на 800 миллионов рублей. В итоге наказали начальницу отдела городской мэрии.
Инфекционная больница не должна быть в центре города, ее положено строить на окраине. Это как атомная бомба в случае чего. Но губернатор Никитин построил больницу в самом центре города ударными темпами, говорили даже, что бетон в фундаменте не успел схватиться. Так что года через 3 все рассыплется. Медучреждение обычно строят на количество ожидаемых пациентов.
Данная больница на 60 койко-мест. Вот реально прогнозируемые масштабы пандемии, из-за которой безумные чиновники уничтожают страну. Да, это глобальная франшиза.
Основная часть развитых стран, кроме Белоруссии и Швеции, такие же безумные. Я не знаю, чем они заплатили за эту франшизу, почему ее взяли, как на нее подписывались, но мы видим, что это безумие. Планируемые масштабы жертв в мегаполисе, где прошла оптимизация здравоохранения, то есть коечный фонд тоже сократился, — 60 коек. Губернатор Никитин вменяемый человек, лишнего не будет делать. Там кусок земли вполне приличный, можно было поставить большую больницу. Нет, 60 коек достаточно.
Но есть и другой пример. Господин Собянин не какой-нибудь региональный губернатор, у него другие масштабы.
"Крокус Экспо" превращен в огромную фабрику массового заражения людей: там тысяча коек и единая система вентиляции.
Одного больного привезут — значит, все заболеют с высокой степенью вероятности. Миллиард рублей выделили на это. Слава богу, что там нет больных. Чиновники даже не подозревают, что инфекция распространяется по воздуху. Нельзя делать, как в Коммунарке, бокс для инфекционных больных на четверых. Потому что один болеет тяжело, трое болеют легко, в итоге все четверо будут тяжелобольными. Неслучайно Коммунарку возглавляет врач-анестезиолог, а не вирусолог или инфекционист. Может быть, конечно, ни одного инфекциониста на всю Москву не осталось. Товарищ Собянин очень эффективный руководитель. Он вполне мог нас вернуть не в 1913 год (как я понимаю, задача оптимизации медицины), а еще дальше.
Беседовал Вадим Горшенин
К публикации подготовила Марина Севастьянова
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Китай и Индия обвиняют друг друга в провоцировании боевых действий "в спорном Гималайском районе", в ходе которых, по неподтвержденным данным, по меньшей мере 20 индийских солдат были убиты.