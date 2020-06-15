Михаил Делягин: нужен полномасштабный пересмотр итогов приватизации

Насколько реально проведение в России деприватизации и что такое windfall taxes, рассказал председателю совета директоров "Правды.ру" Вадиму Горшенину известный экономист Михаил Геннадьевич Делягин.

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Возможна ли деприватизация

— Михаил, были предложения от партии коммунистов, от профсоюзов по поводу необходимости деприватизации. Как вы к этому относитесь? И может ли она вообще произойти?

— Деприватизация — это вопрос, кому служит государство. Если государство служит, грубо говоря, ворам, тогда никакой деприватизации быть не может в принципе. То, что украдено, то священно. То, что не украдено, подлежит разворовыванию. Логика абсолютно четкая и прозрачная.

Если исходить из того, что государство служит народу, то, конечно, должен быть проведен полномасштабный пересмотр итогов приватизации. Но при этом не надо разрушать бизнес, производство.

Есть прекрасный цивилизованный опыт Англии, где при Тэтчер провели приватизацию, а потом пришли к власти относительно нормальные люди и сказали, что воровать нехорошо. Они нашли очень простой выход из ситуации — налог. У них это называется "налог на богатства, принесенные ветром" (windfall taxes), а по-нашему это будет недоплаченный налог на не заработанное честным трудом имущество. То есть в момент залоговых аукционов, в момент приватизации актив стоил, условно говоря, сто миллионов долларов. Это легко проверить по обороту, прибыли.

Вся статистика есть. Существуют разные методики оценки. С другой стороны, есть деньги, которые уплачены. И есть еще смешной момент.

Они же в основном приватизировали во время залоговых аукционов при обязательствах инвестиционных программ, о которых забыли еще до проведения этих аукционов. Есть разница между обязательствами инвесторов и между обязательствами приватизаторов, реальной ценой их активов на момент приватизации и тем, что они заплатили на самом деле. Принципиально важно: взятки не считаются, хотя они большие взятки заплатили. Важно, что вот эту разницу не нужно брать обязательно деньгами. Представьте, что из оборотных средств какого-нибудь завода вынули миллиард долларов. Что будет с заводом? Люди лишатся работы, особенно сейчас. Поэтому нужно допустить взимание налога натурой, то есть акциями этого предприятия по рыночной стоимости. Дальше все очень просто:

Если олигарх это предприятие развивал, его рыночная стоимость выросла в несколько раз, и разница в цене — это 5-7 %, которые он спокойно отдаст государству хоть деньгами, хоть акциями. Если олигарх этот бизнес не развивал, а просто сидел и пилил, вот тогда придется возвращать государству то, что было украдено четверть века назад.

Тема из сферы мечтаний

— Мы здесь можем исходить из достаточно простых вещей, которые понятны не обязательно только правительствам, олигархам или экономистам, но и обычным предпринимателям. Допустим, я захотел приобрести какой-либо бизнес за определенную сумму, и продавец пишет, что предположительно окупить вложенные средства я смогу через 3-6 лет. Но когда мы говорим про те предприятия, которые были приватизированы в ходе залоговых аукционов, мы же понимаем, что сто миллионов рублей, которые были заплачены за то или другое предприятие, окупились за первый же квартал. О чем здесь вообще говорить?

— Все понятно. Нет, это было раздробление. Но есть еще очень важная вещь. У нас сейчас страна расколота. Подавляющее большинство народа чувствует себя ограбленными. При этом значительное количество предпринимателей, даже честных предпринимателей, чувствуют себя ограбившими. Они об этом никогда вслух не скажут, никогда не признаются в этом, но тот факт, что некоторые олигархи успели поддержать компенсационный налог на приватизацию, показывает, что они это понимают.

Страна не может нормально жить, если она расколота. Как воссоединить страну? Очень просто — заплатить.

Товарищи, вы четверть века назад купили за 20 копеек то, что стоило тысячу долларов. Хорошо, четверть века прошла, вы этим поуправляли — заплатите разницу. Есть прецедент — это "Башнефть". Причем у жуликов "Башнефть" купили вполне приличные люди. Но если я в подворотне куплю телевизор у алкоголиков, а ко мне потом придет милиция и скажет, что телевизор краденый, мне придется его отдать. Разговор о том, что я добросовестный приобретатель, что я алкоголикам заплатил рыночную стоимость телевизора, будет неуместным, потому что я понимал, у кого и что я покупаю. Я же не сумасшедший, я дееспособный и отдаю себе отчет в собственных действиях. Так что есть даже прецедент, что так называемые добросовестные приобретатели тоже подпадают под это правило.

— Михаил, давайте мы с вами обратимся к вопросу восстановления экономики России.

— Абсолютно неактуально при всем уважении. Эта тема пока из сферы мечтаний. Она неактуальна, потому что задача государства заключается в уничтожении российской экономики. И российское государство с блеском эту задачу выполняет, как и во времена правительства Кириенко.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовила Марина Севастьянова