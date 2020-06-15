Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Вадим Горшенин

Михаил Делягин: нужен полномасштабный пересмотр итогов приватизации

Общество

Насколько реально проведение в России деприватизации и что такое windfall taxes, рассказал председателю совета директоров "Правды.ру" Вадиму Горшенину известный экономист Михаил Геннадьевич Делягин.

COVID-19: Как олигархи богатеют, а бедные беднеют

Читайте начало интервью:

Возможна ли деприватизация

— Михаил, были предложения от партии коммунистов, от профсоюзов по поводу необходимости деприватизации. Как вы к этому относитесь? И может ли она вообще произойти?

— Деприватизация — это вопрос, кому служит государство. Если государство служит, грубо говоря, ворам, тогда никакой деприватизации быть не может в принципе. То, что украдено, то священно. То, что не украдено, подлежит разворовыванию. Логика абсолютно четкая и прозрачная.

Если исходить из того, что государство служит народу, то, конечно, должен быть проведен полномасштабный пересмотр итогов приватизации. Но при этом не надо разрушать бизнес, производство.

Есть прекрасный цивилизованный опыт Англии, где при Тэтчер провели приватизацию, а потом пришли к власти относительно нормальные люди и сказали, что воровать нехорошо. Они нашли очень простой выход из ситуации — налог. У них это называется "налог на богатства, принесенные ветром" (windfall taxes), а по-нашему это будет недоплаченный налог на не заработанное честным трудом имущество. То есть в момент залоговых аукционов, в момент приватизации актив стоил, условно говоря, сто миллионов долларов. Это легко проверить по обороту, прибыли.

Вся статистика есть. Существуют разные методики оценки. С другой стороны, есть деньги, которые уплачены. И есть еще смешной момент.

Они же в основном приватизировали во время залоговых аукционов при обязательствах инвестиционных программ, о которых забыли еще до проведения этих аукционов. Есть разница между обязательствами инвесторов и между обязательствами приватизаторов, реальной ценой их активов на момент приватизации и тем, что они заплатили на самом деле. Принципиально важно: взятки не считаются, хотя они большие взятки заплатили. Важно, что вот эту разницу не нужно брать обязательно деньгами. Представьте, что из оборотных средств какого-нибудь завода вынули миллиард долларов. Что будет с заводом? Люди лишатся работы, особенно сейчас. Поэтому нужно допустить взимание налога натурой, то есть акциями этого предприятия по рыночной стоимости. Дальше все очень просто:

  1. Если олигарх это предприятие развивал, его рыночная стоимость выросла в несколько раз, и разница в цене — это 5-7 %, которые он спокойно отдаст государству хоть деньгами, хоть акциями.
  2. Если олигарх этот бизнес не развивал, а просто сидел и пилил, вот тогда придется возвращать государству то, что было украдено четверть века назад.

Тема из сферы мечтаний

— Мы здесь можем исходить из достаточно простых вещей, которые понятны не обязательно только правительствам, олигархам или экономистам, но и обычным предпринимателям. Допустим, я захотел приобрести какой-либо бизнес за определенную сумму, и продавец пишет, что предположительно окупить вложенные средства я смогу через 3-6 лет. Но когда мы говорим про те предприятия, которые были приватизированы в ходе залоговых аукционов, мы же понимаем, что сто миллионов рублей, которые были заплачены за то или другое предприятие, окупились за первый же квартал. О чем здесь вообще говорить?

— Все понятно. Нет, это было раздробление. Но есть еще очень важная вещь. У нас сейчас страна расколота. Подавляющее большинство народа чувствует себя ограбленными. При этом значительное количество предпринимателей, даже честных предпринимателей, чувствуют себя ограбившими. Они об этом никогда вслух не скажут, никогда не признаются в этом, но тот факт, что некоторые олигархи успели поддержать компенсационный налог на приватизацию, показывает, что они это понимают.

Страна не может нормально жить, если она расколота. Как воссоединить страну? Очень просто — заплатить.

Товарищи, вы четверть века назад купили за 20 копеек то, что стоило тысячу долларов. Хорошо, четверть века прошла, вы этим поуправляли — заплатите разницу. Есть прецедент — это "Башнефть". Причем у жуликов "Башнефть" купили вполне приличные люди. Но если я в подворотне куплю телевизор у алкоголиков, а ко мне потом придет милиция и скажет, что телевизор краденый, мне придется его отдать. Разговор о том, что я добросовестный приобретатель, что я алкоголикам заплатил рыночную стоимость телевизора, будет неуместным, потому что я понимал, у кого и что я покупаю. Я же не сумасшедший, я дееспособный и отдаю себе отчет в собственных действиях. Так что есть даже прецедент, что так называемые добросовестные приобретатели тоже подпадают под это правило.

— Михаил, давайте мы с вами обратимся к вопросу восстановления экономики России.

— Абсолютно неактуально при всем уважении. Эта тема пока из сферы мечтаний. Она неактуальна, потому что задача государства заключается в уничтожении российской экономики. И российское государство с блеском эту задачу выполняет, как и во времена правительства Кириенко.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы башнефть приватизация правительство михаил делягин деприватизация экономика россии залоговый аукцион
Новости Все >
Алле Пугачевой пришлось вызывать стилистов в замок
Визы иностранным гражданам, оставшимся в России, продлили
В Петербурге вандалы повредили скульптуру коня на Аничковом мосту
Больше 720 тысяч россиян будут голосовать по месту нахождения
Работа в день голосования будет оплачена в двойном размере
Ряд мер поддержки граждан и бизнеса в России продлят
Путин поручил разработать новые меры поддержки экономики и граждан
Известный рэпер Моргенштерн признался в импотенции
План по ипотеке в России могут перевыполнить
Путин: льготная ипотека снизит цены на аренду жилья
Последние материалы
Путин поручил разработать новые меры поддержки экономики и граждан
Известный рэпер Моргенштерн признался в импотенции
План по ипотеке в России могут перевыполнить
Путин: льготная ипотека снизит цены на аренду жилья
Стрельбу по сотрудникам ГИБДД в Москве открыл прохожий, а не таксист
Помощник Трампа заявил о начале восстановления американской экономики
Мария Захарова о памятнике Коневу: наша задача – решить этот вопрос
Почему на парад 24 июня не приедут лидеры западных стран
Полезные сайты для ищущих хобби
Развод Ивана Телегина и Пелагеи не состоялся
Популярное
Российский шоу-бизнес
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной

Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.

Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Друг Норкина рассказал, что стало с телеведущим после трагедии
Российский шоу-бизнес
Друг Норкина рассказал, что стало с телеведущим после трагедии
Российский шоу-бизнес
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Российский шоу-бизнес
Поклонники Расторгуева считают, что певец смертельно болен
Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров Василий Амирджанов Патрушев обвиняет Запад в подрыве народного единства Василий Амирджанов Руслан Веснянко Донбасский тупик "нормандского формата" Руслан Веснянко
Комментарии
Путин рассказал об ответе России на гиперзвуковое оружие
Путин рассказал об ответе России на гиперзвуковое оружие
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Забравшегося на вагон пензенского школьника убило током
Известный рэпер Моргенштерн признался в импотенции
Венчурный капитал: кому успех, кому провал
Михаил Делягин: главная задача либералов – снижение рождаемости
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Депутат Госдумы попросил кабмин "ввести ГОСТ" на услуги шаманов
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Забравшегося на вагон пензенского школьника убило током
Забравшегося на вагон пензенского школьника убило током
"Вы что делаете, уроды?": Леонтьев об осуждающих Ефремова
Путин рассказал об ответе России на гиперзвуковое оружие
Путин рассказал об ответе России на гиперзвуковое оружие
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Соседка Ефремова утверждает, что ДТП с артистом подстроено
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ