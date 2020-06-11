Экономист Михаил Делягин: наше государство служит бизнесу, а не народу

Почему в период пандемии богатые стали еще богаче, а бедные беднее и кому служат российские либералы, рассказал председателю совета директоров "Правды.ру" Вадиму Горшенину известный экономист Михаил Геннадьевич Делягин.

COVID-19: Как олигархи богатеют, а бедные беднеют

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Кому война — кому мать родна

— Михаил, в конце прошлого года Москва занимала 47-е место среди столиц мира по ценам на элитное жилье, а сейчас она вырвалась на 3-е место. В Подмосковье и Новой Москве стоимость домов взлетела очень высоко, но они активно скупаются. В то время как подавляющая часть населения считает каждую копейку, кто-то выкидывает огромные деньги за жилье, которое стояло, загородные дома. Что это такое?

— В 2015 году Украина корчилась в аду, уровень жизни людей упал колоссально. С тех пор он еще снизился, но как-то они к этому попривыкли, а тогда был именно социальный ад. Мне тогда советник одного из их государственных деятелей сказал потрясающую фразу: "Я никогда не мог себе представить, что может быть столько денег". Кому война, а кому мать родна. Мы с вами говорим, что государственная помощь не оказывается:

простым гражданам,

малому и среднему бизнесу,

промышленности, производителям.

Но кто-то продолжает пилить деньги. Когда полиция была на удаленке, преступники тоже боялись коронавируса, но если б не боялись, у них были бы развязаны руки. На самоизоляции был период, когда полиции вообще не было видно. Когда суды работают на удаленке, чудесно. На первом этапе самоизоляции в Москве можно было совершать любые правонарушения, потому что из восьми СИЗО работал один. Конечно, они не закрывались — они просто не пополнялись.

Помощь сейчас оказывается кое-кому, но это делается под ковром. Она кому надо оказывается. Соответственно, деньги воруются. Одним коронавирус, другим продажа масок. Думаю, когда Собянин приказал всем москвичам носить маски, владельцы масочных заводов озолотились. А почему в разгар самоизоляции продолжались работы по благоустройству? Да потому что это работы по распилу денег.

В дождь я прошелся по улице — едет поливалка и поливает в дождь. Останавливались стройки, промышленные предприятия, а распил как шел, так и идет. Более того, когда все спрятались, контроль резко ослаб, а значит, воровство увеличилось.

— Телеграм-канал сообщил, что российские миллиардеры разбогатели за время пандемии. Владелец "Норильского никеля" Владимир Потанин увеличил состояние на 6,4 млрд долларов: с 19,7 до 26,1 млрд. Недавно там произошла катастрофа, которую пытались замять, пролилось 20 тысяч тонн нефти. Туда даже не пускают проверяющих от наших природоохранных организаций. Состояние председателя правления "Новатэка" Леонида Михельсона увеличилось с 17,1 до 22,5 млрд долларов. У совладельца НЛМК Владимира Лисина — с 18,1 до 21 млрд.

— А за какой конкретно период времени произошел такой рост?

— Сравниваются данные списка "Форбс" за декабрь 2019 года и недавнего рейтинга. Если сравниваются декабрь и май, то понятно, что основная часть временного промежутка пришлась на период самоизоляции, когда люди не зарабатывали, а только тратили деньги. Получается, у нас государство смотрит не на тех людей, которые создают экономическое богатство страны, а на тех, кто сидит у народа на шее. Раньше их большевики называли кровососами. Можно ли сейчас их так назвать?

— Я бы назвал их деньгососами. Зачем им кровь? Они более практичные люди. Я удивлен ростом их доходов, потому что их капиталы — это в основном акции предприятий, которые они имеют. Кто-то захватил в ходе приватизации и знаменитых залоговых аукционов, как "Норильский никель". Кто-то по-другому.

Акции в целом снизились. Потом, правда, восстановились, но не было безумного роста. Было ралли в начале и середине декабря прошлого года — предрождественский рост фондового рынка. Но если это данные конца декабря, то ралли уже не было.

Может быть, они осуществили масштабные финансовые спекуляции, потому что было понятно, что мировые рынки рухнут этой весной. Возможно, они успели подсуетиться.

Реновация в Норильске

— В целом российское государство — это олигархическое государство. Оно создавалось в 1990 году в недрах еще Советского Союза для разграбления советского наследства. Соответственно, оно объективно вынуждено служить интересам грабителей против интересов тех, кто пытается что-то создавать.

— Все указанные предприятия находятся в руках олигархов и увеличивают их благосостояние. Все они признаны системообразующими, в том числе "Норильский никель". Когда зашел разговор о реновации в Норильске, Владимир Потанин заявил, что "Норильский никель" не будет проводить реновацию за свои деньги, а только пополам с российским бюджетом. То есть Норильск — это моногород, созданный для обслуживания именно этого комбината. Но комбинат говорит: нет, государство, ты должно вкладываться в благоустройство точно так же, как и мы, иначе мы не будем это делать.

— Это логично, потому что государство служит бизнесу, а не народу.

Если бы государство служило народу в нашей стране, оно договорилось бы с бизнесом, чтобы тот нес социальную ответственность. Но государство и либералы служат бизнесу, а не народу (более того, они служат бизнесу против народа).

Что такое российское государство? Это обслуживающий персонал глобальных финансовых спекулянтов. И производственных монополий — в меньшей степени.

Поставьте себя на место Потанина. Чиновники разрушают все, к чему прикасаются, даже нефтеперерабатывающую промышленность умудряются делать убыточной. Этим чиновникам чего-то хочется. Хочется — пусть делают, Потанин-то при чем? Он во время залоговых аукционов захватил "Норильский никель".

Он город не уничтожил, только треть или четверть населения уехала. Завод работает. Даже экологическую ситуацию он улучшил. А эти чиновники кто такие? Как можно им деньги давать? Они украдут!

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовила Марина Севастьянова