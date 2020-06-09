Экономист Делягин: похоже, план Мишустина в правительстве не читали

О фундаментальных недоработках плана Мишустина и о том, как происходит перманентный вывод валюты из России за рубеж, рассказал председателю совета директоров "Правды.ру" Вадиму Горшенину известный экономист Михаил Геннадьевич Делягин.

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Продолжение стройки как антикризисная мера

— Михаил, вы сказали, что план Мишустина ведёт к катастрофе. Что именно заслуживает порицания?

— Команда Мишустина в этот план загнала все меры, какие только есть. Например, включили туда в качестве антикризисной меры продолжение достройки атомных ледоколов. Нет, реально хорошо, что вы не режете атомные ледоколы на иголки, как Хрущёв, или подводные лодки на куски, как Горбачёв, но, простите, пожалуйста, это не антикризисная мера. Это вы делали раньше и просто продолжаете делать так же. Это инерция нацпроектов, когда в правительстве взяли то, что и так делалось, переупаковали по-другому и назвали это нацпроектами. Читаем дальше. Достройка терминала "Утренний" в Сабетте — дело необходимое, но разве это антикоронавирусная мера? Нет.

Да, она способствует снижению экономического спада. Но это мера началась до коронавируса и будет продолжаться после.

Там есть пункты, которые показывают, что люди вообще не смотрели то, что они включили в план. То есть в правительстве этот текст просто не прочитали. Например, пособие на детей до трёх лет, как Путин сказал, 5000 рублей в месяц. Тоже издевательство, потому что это ниже прожиточного минимума, но хоть что-то.

По плану эти пособия должны выплачиваться с апреля по июнь. На той же самой строчке читаем: время осуществления — до 1 октября. Получается, члены правительства искренне верят в то, что после 30 июня наступает 1 октября? Они даже календарь не видели?

И наконец, самое главное, — это не то, что малый бизнес зачищается. В плане есть две фундаментальные вещи.

Во-первых, адресная помощь: этому кусочек, тому кусочек и так далее. Вы говорите, что забыли про малый и средний бизнес? Да у нас в целом люди оказались в значительной степени вне этого плана.

У нас 30 миллионов человек, по словам одного из вице-премьеров, работают в теневом секторе. Это 40 % рабочей силы.

Не потому, что они преступные элементы, — они выдавлены туда налоговой политикой нашего правительства. И Мишустин ничего не сделал для прогрессирующей шкалы подоходного налога, которая позволила бы людям выйти из тени. Они выдавили людей в тень и вообще никак не собираются им помогать. В итоге 40 % рабочей силы повисло в воздухе.

Во-вторых, одна из форм поддержки бизнеса — ослабление контроля. То есть можно класть стрихнин в колбасу, я правильно понимаю? Нет, неправильно.

Теперь бизнес может не возвращать экспортную выручку в страну.

У нас валютный контроль и так был предельно слаб, но если я валютную выручку в страну не возвращаю злостным образом, нагло, то меня могли хоть как-то наказать. Теперь и это отменили. При этом резко ослабляется контроль за банками. Прямо по пунктам написано, как ослабляется этот контроль. У большинства банков с ликвидностью плохо, но у банковской системы в целом с ликвидностью просто восхитительно, потому что люди и предприятия держат деньги на счетах, а вкладывать куда-либо эти деньги при разрушенной экономике нормальные заемщике не будут. То есть банки забиты ликвидностью. И сейчас ещё получат несколько триллионов от Банка России.

Третья часть Мерлезонского балета

— В результате мы получаем ту же самую схему, которую сделало правительство Кириенко уже после дефолта. Они осуществили дефолт, устроили панику, а Банк России под руководством Дубинина (это такой же либерал, как и все остальные) бухнул несколько сот миллиардов рублей (тогда это было, как сейчас несколько триллионов) банкам. После этого выступает по телевизору девушка, пресс-секретарь Банка России и, между прочим, кандидат экономических наук, и говорит: "Кто же мог подумать, что мы дадим банкам стабилизационные кредиты, а олигархические и государственные банки на эти кредиты купят валюту?"

Именно из-за этого произошла четырехкратная девальвация. Сейчас делают то же самое.

Банкам дают рубли. Направить эти деньги в экономику банки не могут, им это запрещено нормативами Банка России. Они могут только покупать валюту. И другой рукой правительство Мишустина валюту с рынка убирает, то есть те самые экспортные доходы, это окупавшие, теперь можно будет вообще в страну не возвращать. Вот вам девальвация такая же, как была сделана при Кириенко и Дубинине. То же самое, один в один.

То есть мы видим, что задача российских либералов, которые, как и все другие либералы, служат финансовым спекулянтам против своего народа, — это обеспечение максимального вывода валюты из страны. Тогда всё правильно:

Кудрин в 2008 году обеспечил вывод из страны почти четверти триллиона долларов. За это Запад назвал его лучшим министром финансов мира соответствующего года, и товарищ Путин его с этим торжественно поздравил;

Набиуллина в 2014 году обеспечила вывод из страны более 120 миллиардов долларов. Устроила девальвацию и за это получила орден от товарища президента.

Сейчас будет третья часть Мерлезонского балета — вывода валюты из России. Потому что, если его не остановить, он будет бесконечен.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовила Марина Севастьянова