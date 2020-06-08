О принципиальном отличии правительства Примакова — Маслюкова от правительства Мишустина и катастрофическом плане выхода из кризиса рассказал председателю совета директоров "Правды.ру" Вадиму Горшенину известный экономист Михаил Геннадьевич Делягин.
— Михаил, хотелось бы начать со сравнения работы и предложений правительства Мишустина и правительства Примакова — Маслюкова. Правительство Примакова — Маслюкова было назначено после известного дефолта 1998 года и смогло достаточно быстро обеспечить экономическое развитие. Я помню, тогда промышленность пошла на самом деле в рост, и у правительства были хорошие рейтинги. Работу нынешней власти мы пока не видим, программа только представлена. Но она в основном концентрируется на поддержке крупного бизнеса, олигархов и так далее, и в ней практически нет места для малого и среднего предпринимательства, для простых граждан, в отличие от других стран. Не могли бы вы сравнить действия правительства, которое было тогда, и того, которое работает сейчас?
— Я считаю абсолютно некорректным сравнивать правительство Мишустина с правительством Примакова — Маслюкова, потому что они решают принципиально разные задачи. Задача правительства Примакова — Маслюкова заключалась в спасении страны в условиях катастрофы, когда в результате действий либералов произошел дефолт, совершенно чудовищная девальвация рубля. Эти люди начали просто спасать страну и в итоге её спасли:
А правительство Мишустина в подобных действиях заподозрить невозможно. Это правительство могильщиков России, по сути дела. Там один министр промышленности Мантуров чего стоит. А министр образования, а министр здравоохранения чего стоят?
Самое главное, что по своей политике правительство Мишустина нужно сравнивать, на мой взгляд, не с правительством Примакова — Маслюкова, а с правительством Кириенко.
Правительство Примакова — Маслюкова включало в себя разных людей, но среди них не было либералов, то есть не было тех, кто служит глобальным финансовым спекулянтам против своего народа. Они выводили страну из катастрофы.
А если почитать план Мишустина, который, как я понимаю, уже одобрил президент, то это, наоборот, план, который ведёт к катастрофе.
— На основании чего вы делаете такие выводы?
— Во-первых, господин Мишустин у власти с января месяца. За это время до начала эпидемии коронавируса никаких реальных действий, способствующих кардинальному изменению ситуации, не осуществлено. Он действует целиком в рамках абсолютно безумного бюджета, который направлен на разрушение страны. У нас в апреле была уже экономическая и социальная катастрофа, по сути дела. Бюджет профицитный.
При профицитном бюджете в апреле людям не дали ни копейки, зато два триллиона сто пятьдесят миллиардов господин Мишустин отправил в Банк России в ходе аферы с перекладыванием "Сбербанка" из одного кармана государства в другой его карман. Могли такое сделать Примаков или Маслюков? Да никогда в жизни!
Они не уничтожители страны, а её спасатели.
Теперь смотрим план Мишустина. Не знаю, в каком виде он выйдет окончательно, я-то читал предварительные варианты, благо достаточное количество моих бывших сослуживцев работает в аппарате правительства. Читаем план. Я всё удивлялся, почему "Блумберг" говорит, что России оказывают поддержку в 3,6 % ВВП экономики, пусть даже крупному бизнесу, а правительство, официальные лица говорят о 10 %. Так я нашёл разницу. В начале плана говорится: дорогие друзья, у нас сейчас экономический спад, соответственно, налоговых поступлений меньше, чем мы планировали, но ведь когда бюджет получает меньше денег, чем мы хотели забрать у экономики, то это и есть государственная помощь экономике. Понимаете?
Люди рассматривают экономический спад как форму государственной поддержки экономики.
Это фундаментальный вывих мозга. И этот абзац был написан в трёх редакциях подряд. Сейчас экспертное управление администрации вычитывает в полном составе всё до буквы — надеюсь, что эту глупость вычистят. Но она есть, она написана.
Дальше во всём плане не идёт и речи о смене модели — там воспроизводится та самая модель, которая нас привела к этой катастрофе.
Коронавирус коронавирусом, а падение реальных доходов основной массы населения у нас идёт с момента присоединения России к ВТО на кабальных условиях в 2012 году.
Единственное, Росстат говорит по-другому, но кто же верит Росстату, который не имеет собственного голоса. Весь план — это набор кусочно-разрывных мер, которые друг с другом не связаны. И по-моему, сотрудники правительства даже не подозревают о том, что меры, скажем, сельскохозяйственной политики как-то влияют на меры промышленной политики. Это вне их понимания.
Беседовал Вадим Горшенин
К публикации подготовила Марина Севастьянова
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