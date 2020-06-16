Экономист Михаил Делягин рассказал, как России выйти из кризиса

Об эффективных мерах для выхода российского государства из кризиса, связанного с пандемией коронавируса, рассказал председателю совета директоров "Правды.ру" Вадиму Горшенину известный экономист Михаил Геннадьевич Делягин.

COVID-19: Как олигархи богатеют, а бедные беднеют

Читайте начало интервью:

Как выйти из кризиса

— Михаил, что бы вы предложили для выхода России из кризиса? Какой комплекс мер?

— Во-первых, есть меры чрезвычайные, а есть меры постоянные.

Чрезвычайные меры — то, что должно было сделать государство в конце марта. Путин первый раз объявил о нерабочей неделе, и одновременно с этим должны были быть сделаны пять вещей.

Первый пункт — это кредитные, налоговые и коммунальные каникулы для неимущих. Я говорю государству: у меня нет источника дохода, на моих счетах в банке нет даже 25 тысяч рублей на каждого члена семьи. К этой категории у нас сейчас относится 80 % населения.

Коммуналка, кредиты и налоги откладываются до конца эпидемии коронавируса. Если я в течение года после этого не начал зарабатывать, все долги списываются окончательно.

Да, банки потеряют ликвидность. Им государство обязано это компенсировать. Это несложно. Только компенсировать следует не упущенную прибыль на моих кредитах под людоедские проценты, а просто поддержать банки, чтоб они не рассыпались. Да, коммунальные хозяйства понесут убытки. Здесь все очень просто. Российская коммуналка должна получать господдержку опять-таки не в размере упущенной прибыли, а чтобы выполнять свои обязанности. Но у нас огромная часть коммуналки принадлежит оффшорным фирмам и даже одной иностранной государственной корпорации. Такая приватизация: от российского государства отдать финскому. Лишь бы российскому народу ничего не принадлежало. Что делать в этой ситуации? Очень просто. Ребята, у вас есть свои государства:

британские Вирджинские острова,

остров Мэн,

Финляндия.

Вы находитесь в другой юрисдикции. Ваше государство вам обязано помочь. Что, не помогает? Тогда у вас есть варианты:

нормально работаете, выполняете свои обязанности перед гражданами России: снабжение водой, теплом, канализацией и так далее,

спокойно и меланхолично эти активы передаете российскому государству как неспособные выполнять функции жизнеобеспечения.

В законе есть понятие "субститут". Если через мой участок проходит важная для общества система, мои права ограничены: я не имею право перерубить трубу, на которой сидит целый город.

Здесь то же самое: никто не имеет право уничтожать и шантажировать граждан Российской Федерации. Если владельцы коммунальных хозяйств не хотят нормально работать или передать активы государству, значит, государство должно конфисковать активы в рамках обеспечения общественной безопасности.

Второй пункт — заявительный порядок регистрации безработных. Если у человека нет работы, значит, он должен писать на портал, причем на любой портал государственной власти. Задача государства — собирать и систематизировать заявления, потому что эти порталы постоянно падают. Они сделаны кое-как, но денег на них соплях распилено предостаточно. "Здравствуйте, меня зовут так-то, живу там-то, номер паспорта такой-то, номер счета такой-то. Денег не имею". Дальше должно появиться уведомление, что если я наврал, то получу 5 лет лишения свободы за мошенничество условно по упрощенному судопроизводству. "Да, согласен, я не наврал". Вечером того же дня должен получить 2 прожиточных минимума, потому что у нас прожиточный минимум занижен примерно вдвое. После этого можно спокойно сидеть в четырех стенах на самоизоляции.

Третий пункт — ограничение произвола монополий. Допустим, я с этими деньгами пошел в магазин. У нас госпожа Агурбаш говорит, что торговые сети раньше накручивали 200 % стоимости, а сейчас на некоторые товары и 400 % накручивают. Чтобы они этим не занимались, нужно ограничить их произвол. Это всегда необходимо, но в условиях кризиса тем более.

Четвертый пункт — поддержка среднего бизнеса и всего, что мельче:

малый бизнес,

микробизнес,

ИП,

самозанятые и все остальные.

Потому что мера про безработицу — это на самом деле про тех, кто в тени работает. Если я работал официально, по-белому, я могу получить статус безработного. Правда, минимальное пособие 1500 рублей — это издевательство.

Необходима поддержка бизнеса. Потому что бизнес — это не просто воровство, как многие думают. Бизнес — это самоорганизация людей, чтобы они сами зарабатывали себе на жизнь, не сидели на шее государства. Бизнесмен звонит в свой банк и говорит: "Здравствуйте, вы меня знаете, я у вас обслуживаюсь. У меня денег нет". Он должен автоматически получить кредит на пополнение оборотных средств не менее чем на год, не более чем под 3 % годовых (а лучше беспроцентный) в размере не менее четверти прошлогоднего оборота. И каждый вечер Банк России должен пополнять ликвидность этих банков. Естественно, если я получил оборотные средства и выплатил зарплату себе, а не своим работникам, то следующую зарплату мне выплатят в швейной мастерской в местах лишения свободы. Это должно быть абсолютно жестко и однозначно.

У нас сейчас стройки простаивают: нет денег, чтобы купить железобетонные блоки, цемент, кирпичи и прочее. Поэтому разрешение открыть стройки с 12 мая абсолютно бессмысленно.

Если я на полученные от банка деньги вместо расходных материалов купил валюту — это преступление, нецелевое использование средств. Оно должно быть наказано.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовила Марина Севастьянова