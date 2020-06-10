Михаил Делягин: главная задача либералов – снижение рождаемости

О банковских спекуляциях с золотом и валютой, а также о том, что является главной задачей либералов, рассказал председателю совета директоров "Правды.ру" Вадиму Горшенину известный экономист Михаил Геннадьевич Делягин.

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Кому золото?

— Минфин буквально сегодня сообщил: чтобы компенсировать недополученные доходы за май и июнь, за месяц продадут валюты на 203,7 миллиардов рублей, по 10,2 миллиарда в день. То есть они её собираются продавать сейчас здесь. Именно то, о чём вы говорили. Они вынуждают банки вести себя как биржевые спекулянты. Если банки не могут вкладывать деньги в производство, они будут работать на котировках.

— Конечно, они будут спекулировать. К банкам нет претензий. Более того, у нас сейчас организуется вывоз золота из страны в огромных количествах. Валюта — это один из двух вариантов:

резаная бумага,

запись на электронном счете.

Завтра американцы скажут, что не признают доллары за пределами Америки, потому что это преступные деньги (по американским законам, это правда преступные деньги в значительной степени), и всё, до свидания. При нынешней политической, геополитической ситуации они могут себе это позволить совершенно спокойно.

То есть главное — это золото. Что делает Банк России под руководством Набиуллиной? Покупает золото с огромной скидкой у производителей. В результате производители, не желая терять деньги, продают золото России в Лондон, потому что Банку России золото не нужно, он организует вывоз золота из России. Многие банки, у которых плохое финансовое положение, тоже продают золото, потому что у них нет других ресурсов. А скажем, у "Сбербанка" отличное финансовое положение, восхитительное. Но он две трети своего золотого запаса тоже продал за границу. Почему? Руководство "Сбербанка" — умные люди. "Сбербанк" государственный на 51 %, они золото государственное продают, а какие-то частники в Лондоне его покупают.

Не удивлюсь, если руководители "Сбербанка" сами у себя покупают золото. Только было золото государственное в России — стало частное в Лондоне, вся разница.

"Великий министр"

— Наша зрительница пишет в комментариях: министр промышленности и торговли Мантуров был намедни в Армавире. Думаете, на "Кубаньжелдормаше"? Ведь посевная идёт. Не угадали. На заводе резиновых кондомов. Шестьсот человек в посевной участвуют, пишет она. И тридцать работающих на этом заводе. Вот такие, она заключает, приоритеты у министра.

— Это реально является приоритетом. Ведь что делают презервативы?

Снижают рождаемость, а это главная задача российских либералов, как и либералов всего мира.

Поэтому презервативы для господина Мантурова — это важно. А во-вторых, это вещь понятная. А что такое завод, который что-то делает для уборки урожая? Это сложно. То есть Мантуров на самом деле великий министр.

Я долго не мог понять, почему российское правительство уничтожает великолепный самолет "Ту-204", прекрасно летающий, и при этом делает всё, чтобы поднять в воздух недоделанный цифровой "Сухой Суперджет", который теряет управление, когда в него попадает молния. То есть он даже технике безопасности не соответствует. Мне послезавтра на нём лететь, и мне реально страшно, потому что, не дай бог, молния ударит, а самолет не доведён до ума очевидным образом. Так господин Мантуров дал исчерпывающее объяснение: "Сухой Суперджет" намного лучше, чем "Ту-204", потому что "Ту-204" Россия может производить сама, а "Сухой Суперджет" Россия не может сама производить". То есть чтобы сделать "Сухой Суперджет", Россия должна встать на колени перед государствами, которые ведут про неё экономическую войну на уничтожение и вводят против неё санкции.

Это безупречная логика либералов. Если Россия может что-то делать сама, это что-то должно быть уничтожено, чтобы пришли иностранцы и стали хозяевами.

Вот позиция либерала: и Гайдара, и Мантурова, и всех остальных.

— Это целая група экономистов.

— Не только экономистов. Собянин на ровном месте устроил шоу с коронавирусом. 78 % москвичей по итогам этого антиконституционного безумия уже не хотят его видеть мэром города. И я не хочу.

— Михаил, вы знаете, что многие люди прочат ему место Мишустина?

— Зачем ему место Мишустина? Ему прочат место Путина в реальной перспективе. На самом деле Собянин запретил в Москве людям жить. Он запер их в четырёх стенах, где люди сходят с ума, и сказал, что они не имеют права получать деньги. А ещё устроил охоту за людьми на улицах.

— Это называется домашний арест. У нас почему-то называют самоизоляцией, но это домашний арест на самом деле.

— Я знаю, за что мы его получили. Мы терпим этого человека? Терпим. За это положен домашний арест. Но когда вас сажают под домашний арест, вас хотя бы кормят. А Собянин миллионы москвичей посадил под домашний арест, но он их кормить не собирается. Почему? Ведь он умный человек. Я так понимаю, Собянин просто ждёт, когда люди выйдут на улицу и снесут Кремль. Всё!

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовила Марина Севастьянова