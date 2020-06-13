Врач-гериатр: было ли смертельное заболевание Ленина наследственным

Почему коронавирус не повлиял на показатели общей смертности на Земле и было ли заболевание Ленина наследственным, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой врач-гериатр, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ имени Ломоносова, а также автор книги "Смерть Ленина. Медицинский детектив" Валерий Новосёлов.

Смерть Ленина - самый сложный случай в истории медицины

Читайте начало интервью:

Влияние коронавируса

— Валерий Михайлович, мы не можем обойти вниманием главную тему этого года — коронавирус. Что вы как врач-гериатр скажете по этому поводу?

— Проблема коронавируса также связана с тематикой возрастозависимых патологий. Появление COVID-19 напоминает, что мы живём на планете не одни. Мы живём рядом с вирусами. У нас фактически каждый год происходит эпидемия какого-либо из вирусов гриппа. Подобные эпидемии были и до испанки. Кстати, до испанки вирус гриппа называли русским. В XIX веке это был русский грипп, тогда как сифилис у нас в стране называли французской болезнью, польской болезнью или кантонской болезнью. Так вот вирус SARS-CoV-2 — это чисто кантонская болезнь, китайская, похоже, то есть вышла она откуда-то оттуда. Я не знаю, сделали её в лаборатории или там действительно такая необычная мутация произошла. Но тем не менее она бьёт по механизмам старения человека.

В ходе пандемии мы не увидим увеличения показателя общей смертности, потому что COVID попал в механизмы старения и вызывает смертность именно от тех заболеваний, которые есть у человека.

— Да, именно такое развитие событий мы сейчас и наблюдаем.

Самый сложный случай

— Валерий Михайлович, вы сказали, что смерть Ленина — это самый сложный случай в истории медицины. Такое громкое заявление. Почему?

— Потому что политика не должна вмешиваться в деятельность врачей. Именно политика превратила довольно простую картину в сложный случай с помощью разных методов:

создание дубликатов,

закрытие документов.

Я считаю, что это произошло в угоду создания определённой картинки или новой иконы. Здесь надо подробнее остановиться на версиях. Одна из них состоит в том, что у Ленина было наследственное заболевание. Эта версия наиболее часто звучит из уст любителей вождя. Они проводят простую аналогию: Илья Николаевич Ульянов умер от кровоизлияния в мозг в 54 года, и Ленин прожил тоже приблизительно столько и умер от кровоизлияния. Соответственно, это наследственное заболевание. Но надо не забывать, что между смертью Ленина и смертью его отца прошло 36 лет. За это время в медицине произошла революция. Кроме того, у отца Ульянова не было тех возможностей, которые были у Ленина, а Владимира Ильича лечили лучшие врачи планеты. Например, среди них был Владимир Бехтерев, лучший невролог планеты. На сегодня у него установлен рекорд по определению патологий, которые названы по его имени:

болезни,

синдромы,

точки,

симптомы.

Всего 47 пунктов. Такого показателя до сих пор никто не достиг.

Далее, Илья Николаевич умер в течение одного-двух дней. Ленин же болел долго, с 1920 года и до своей смерти в 1924 году. Кроме того, несмотря на неоднократные попытки проанализировать ткани мозга Ленина, это до сих пор не удалось сделать. Очевидно, состояние тканей в таком виде, что легче проанализировать мамонта, который 30 тысяч лет пролежал в тундре, чем мозг Ленина, который пролежал всего 100 лет на улице Обухова (Воронцово поле).

Поскольку не анализировали ДНК ни Ленина, ни его отца, то о наследственном компоненте говорить непрофессионально. Кроме рационального мышления, здесь никаких доказательств нет.

Вторая версия — это пуля. Каплан 30 августа 1918 года ранила Ленина. Одна пуля попала в плечо, в дельтовидную мышцу, а вторая попала в лопатку и прошла с другой стороны около плеча. Юрий Лопухин об этом пишет в книге, но он говорит не о ранении, а о сочетании двух фактов: наличии атеросклероза и одновременном отсутствии атеросклероза сосудов мозга. Там были явные признаки нейросифилиса.

Всё вместе это было патогномоничным признаком, то есть характерным только для этого заболевания, нейроваскулярного сифилиса. И умер Ленин тоже типично для этой болезни.

Вместе со шнурами образовывались аневризмы, и произошёл прорыв аневризмы головного мозга. Здесь всё понятно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова