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Автор Инна Новикова

Врач-гериатр: Ленин сознательно провоцировал обострение болезни

Общество

Почему лечение В. И. Ленина приводило к тому же результату, что и само заболевание, и какой недуг угрожал государствам сто лет назад, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой врач-гериатр, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ имени Ломоносова, а также автор книги "Смерть Ленина. Медицинский детектив" Валерий Новосёлов.

Смерть Ленина - самый сложный случай в истории медицины

Читайте начало интервью:

Нетипичная болезнь

— Если Ленин болел в тяжёлой форме, значит, данная болезнь появилась у него давно?

— Тут крайне интересная ситуация. Это очень необычная болезнь. Она поражает все органы без исключения, и поскольку у Ленина был третичный сифилис, он мог возникнуть через 2 года, а мог и через 65 лет. Ленин прожил 53 года 9 месяцев.

Вот книга доктора Макса Нонне из Гамбурга, выпущенная в 1924 году. 1100 страниц — никакого сифилиса, только нейросифилис. А вот современная книга ведущих неврологов страны о деменции, здесь о нейросифилисе всего 3 страницы, и этого достаточно, чтобы болезнь можно было распознать и лечить. Это говорит только о том, что в начале ХХ века данное заболевание присутствовало в очень разнообразных формах, которых было колоссальное количество.

— Но люди об этой болезни не говорили открыто, не обсуждали её. Вы говорите, что к ней тогда относились, как мы сейчас к коронавирусу или атипичной пневмонии. Но всё-таки, наверное, это была не самая достойная болезнь, и люди даже скрывали её наличие?

— Не у всех же развивался нейросифилис. Никто не знал, почему он вообще развивался, каков его механизм. Например, до 1830 год врачи думали, что гонорея и сифилис — это одно и то же заболевание. Со временем менялись названия болезней, их понимание и механизм лечить. Кроме того, в начале ХХ века медики не знали, что у мышьяк обладает токсическим эффектом, и не понимали, что происходит с больным. Проблема в том, что у Ленина была идиосинкразическая реакция на препараты мышьяка. У него не все курсы заканчивались благополучно. Например, первый курс закончился преходящим нарушением кровообращения. То есть это такой интересный случай, когда введение препарата приводило к тому же результату, что и само заболевание.

Понимания сифилиса тогда не было. Он даже назывался разными терминами: сифилис мозга, псевдопаралич.

— А если бы его вообще не лечили, а оставили всё как есть, Ленин бы дольше прожил?

— Сложно сказать. На сегодня мы имеем:

  • дневник врачей Ленина,
  • книги по медицине того времени (Горшевича, Бехтерева, Абрикосова, Нонне и других).

Эти книги писались для врачей, поэтому там искажения минимальные. Это не те научно-популярные статьи, которые писал Семашко для населения.

Мы не знаем, что было бы, если бы вдруг:

  • Ленин не приехал,
  • его старшего брата не повесили,
  • на выборах в партии победил не Ленин, а Богданов.

Это сослагательное наклонение. Мы имеем только прогноз: нейросифилис развивался ориентировочно у 10 % больных. Причина неизвестна. Почему-то эта следующая стадия при тяжёлом течении могла не возникнуть, а при лёгком и совершенно незаметном она могла возникнуть — и через 5 лет, и через 10, и через 15. Носители нейросифилиса были малоконтагиозными пациентами. Как правило, они знали о своём заболевании. Врачи им запрещали:

  • вести финансово-хозяйственную деятельность,
  • участвовать в азартных играх,
  • алкоголь,
  • физические нагрузки,
  • холодовую нагрузку.

Я думаю, что Ленин знал о том, что он болен, и он сознательно отказывался беречь организм. Несомненно, такая большая нагрузка как раз привела к тому, что болезнь перешла на следующую стадию. Когда она возникла — неизвестно. Даже сегодня в 50 % случаев источник, по данным венерологов, выяснить не удается. Таковы особенности этого заболевания.

Проблема каждого государства

— Есть много версий о том, почему у Ленина не было детей. Причина вроде бы была в Надежде Константиновне, из-за её проблемы со щитовидкой. Тогда это тоже не очень успешно лечилось. Но, возможно, дело было именно в той болезни, о которой вы говорите?

— Да, совершенно верно. Такие пациенты были бесплодными или ребёнок рождался мёртвым. У меня много книжек сифилидологов конца XIX века, они описывают клинические случаи, когда у женщины из десяти беременностей ориентировочно восемь выкидышей, один рождается с нейросифилисом (врождённым сифилисом), и один ребёнок в возрасте семи лет умирает.

Это было проблемой всех государств, потому что сифилис вёл к вырождению нации. В немецком Гамбурге болели, например, каждый пятый мужчина и каждая десятая женщина.

Представляете, если они бесплодны, что происходит с государством? Вот сейчас что у нас происходит? У нас сейчас происходит резкое постарение населения. Соответственно, детей становится меньше и меньше. Если 100 лет назад основной причиной инсульта был нейросифилис, а не атеросклероз, то сегодня это атеросклероз. Но тогда 50 % общей смертности давали дети до 5 лет. Представляете, из 100 человек 55 умирало в возрасте до 5 лет. До старости доживало только 5 %. А сегодня до старости доживает у нас намного больше людей. Поэтому сейчас основными причинами смертности взрослого населения являются инсульты, инфаркты и так далее.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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