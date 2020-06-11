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Автор Инна Новикова

Врач-гериатр рассказал, что объединяет В.И. Ленина и Ивана Грозного

Общество

Что общего у Ивана Грозного и В. И. Ленина и что должно сделать человечество во избежание депопуляции, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой врач-гериатр, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ имени Ломоносова, а также автор книги "Смерть Ленина. Медицинский детектив" Валерий Новосёлов.

Смерть Ленина - самый сложный случай в истории медицины

Читайте начало интервью:

Болезни российских правителей

— Валерий Михайлович, почему вы говорите "нейросифилис"? Это какой-то особый вид сифилиса? Или это просто правильное научное название?

— Дело в том, что у Ленина был третичный сифилис. Это следующая стадия развития болезни. Если сифилис не лечить, он доходит до третичного и поражает внутренние органы, костную и нервную системы.

Считается, что у Ивана Грозного (1530-1584 годы) тоже был сифилис. Он прожил 54 года (как и Ленин), имел около 10 косвенных признаков этого недуга. У нас нет истории болезни, есть только данные вскрытия гробниц Кремля Герасимовым.

Там тоже обнаружено прижизненное введение ртути, а лечили тогда только ртутью. Кроме того, Грозный был бесплоден.

— Как бесплоден? У Ивана Грозного было пять сыновей и три дочери.

— Судя по всему, он заразился после рождения сына Ивана, того самого, что изображён на картине Репина. Потому что все дети, рождённые после Ивана, оказались нежизнеспособными, к сожалению.

Герасимов вскрыл несколько гробниц.

Интересно, что у царевича Ивана, так же как и у Ивана Грозного, было обнаружено огромное количество прижизненного введения ртути. А вот у его бояр, которые похоронены рядом, ртути не было.

Плюс у обоих Иванов было очень сильное изменение костной системы. Помните, я говорил, что неврологи запрещали больному сифилисом? Дело в том, что такой человек резко менялся. Любящий отец семьи становился тираном. Ивана Грозного не напоминает?

У меня есть книга начала XIX века по нервным болезням. На первой странице этого учебника неврологии находятся:

  • сифилис, нейросифилис (или невросифилис, как его тогда называли),
  • морфинизм,
  • кокаинизм.

Потому что врачи распределяли заболевания по распространённости среди населения. Сифилиса было очень много.

— Вы сказали, что у Ивана Грозного все дети после сына Ивана были нежизнеспособными. А Фёдор Иванович (1557-1598 годы) прожил 41 год.

— Знаете, почему избрали на царство Михаила Романова? Фёдор Иванович не оставил потомства.

Тематика следующая. У меня есть статья "Взгляд на болезнь Ивана Васильевича Грозного глазами врачей Владимира Ильича Ульянова". Очень спокойная, выдержанная статья. Рассмотрена очень характерная ситуация. Полагаю, именно из-за сифилиса коры головного мозга стали тиранами исторические персонажи, которых я назвал:

  • Иван Грозный,
  • Владимир Ленин.

Данная ситуация, возможно, и привела к историческим поворотам. Но это, конечно, многофакторное явление.

— Тогда получается, что и у Сталина тоже был сифилис? И у Петра I, который тоже был достаточно суровым?

— Нет. Я вижу сифилис в истории России только у двух персонажей. Конечно, у Сталина присутствовал атеросклероз в очень тяжёлой клинической форме, он был гипертоником. Тяжёлые поражения ткани, инсульты мощные, инфаркты. Даже сегодня мы бы его не спасли, скорее всего. Это я говорю как невролог.

Мир стареет

— Пришло время заниматься возрастозависимыми патологиями. ВОЗ в 2016 году выпустила очень интересный 300-страничный доклад на эту тему. Он есть на русском языке. Сегодня в мире умирает каждый год около 60 миллионов человек. В нашей стране умирает около 1,8 миллиона человек ежегодно. То есть примерно 4900 человек в день. В основном они умирают от возрастозависимой патологии. Идёт постепенное старение мирового населения.

К 2095 году мы будем жить только 83 года, по прогнозам ВОЗ. Это очень мало. Сегодня японцы в среднем живут уже почти 90 лет, и это не предел.

Конечно, нужно изучать возрастозависимые патологии:

  • их роль для каждой семьи, каждого человека,
  • их профилактику,
  • механизмы борьбы с ними.

Когда я попал в аспирантуру, начал изучать механизмы старения сосудистой системы мозга. Тема Ленина была второстепенной. Я поступил в аспирантуру одной страны (она называлась СССР). 24 декабря 1991 года она развалилась, и в 1992 году я вышел за дверь уже в абсолютно другой стране. Мы помним те годы совершенного испуга, растерянности. СССР просуществовал, как обычный человек, 69 лет (столько ориентировочно жили в Советском Союзе) и погиб с нашим коллективным печальным участием.

Поэтому современная тематика — это быстрое и катастрофичное старение мира. Если мы не будем принимать сейчас упреждающие шаги, заниматься именно этой темой, то будем терять популяцию. У нас уже начинаются процессы депопуляции. Сейчас первой теряет популяцию Япония, и очень быстро. Что будет дальше — неизвестно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы воз ссср гериатр иван грозный геронтология владимир ленин валерий новосёлов
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