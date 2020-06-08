Врач-гериатр: Ленина лечили тридцать врачей мирового уровня

Какая информация содержалась в дневнике врачей В. И. Ленина и была ли на самом деле отравленная пуля, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой врач-гериатр, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ имени Ломоносова, а также автор книги "Смерть Ленина. Медицинский детектив" Валерий Новосёлов.

Смерть Ленина - самый сложный случай в истории медицины

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Что хранит дневник

— Валерий Михайлович, мы поняли, что дневник врачей Ленина вы получили вопреки запрету Ольги Дмитриевны Ульяновой, которая была единственной наследницей вождя и автором книги "Мой дядя Ленин", хотя она его никогда не видела. Расскажите, что было в дневнике.

— Ничего особенного там нет. Начинается он 28 мая 1922 года с анамнеза. Собирает его Василий Васильевич Крамар. Начинается так:

родился в 1870 году,

кормился грудным молоком матери,

рос здоровым,

ходить и говорить начал рано

и так далее.

Анамнез собран коротко. Отмечено, что Ленин болел брюшным тифом в 1892 году и тяжёлой малярией в 1893 году. Заразился он в Самаре. Тогда территория Российской империи была территорией малярии. Я связывался с экспертами Всемирной организации здравоохранения, и они подтвердили, что в то время на территории России существовало два вида малярии, и одна из них была тропической, очень тяжёлой и опасной. Кстати, название малярии не связано с тропиками. Скорее всего, Ленин болел именно тропической малярией. В 26 лет он переболел воспалением лёгких. А потом фактически до ранения в 1918 году у него большой пробел продолжительностью 22 года. Вплоть до появления каких-то болей в начале 1920-х годов, когда он потерял работоспособность и уехал в Корзинкино.

В данном случае мы имеем дело с лучшими врачами. Ленина лечили около тридцати врачей мирового уровня. Уже после 1918 года, естественно.

— После ранения у него не было ухудшения состояния? Ещё по школьным учебникам помню, что там была отравленная пуля.

— Эта информация не соответствует действительности. Конечно, никакой отравленной пули не было.

Но складывается интересная ситуация. Тридцать врачей, тридцать светил, из них семь немцев, два шведа, и остальные — граждане РСФСР.

Дневник начинается с 28 мая 1922 года. Вот точка отсчёта. Я знаю косвенно из разных источников о состоянии Ленина в ночь с 25 на 26 мая, когда у него произошёл первый инсульт. Методология этой книги состоит в следующем.

Я исключил все сторонние мнения любых людей, включая врачей, после формирования дневника. Это очень важно. То есть в основе лежит только один документ — дневник именно тех врачей, которые вели Ленина прижизненно, потому что тогда ещё никто не знал, как будет развиваться история болезни, куда она заведёт.

Не было ещё идеального образа вождя мирового пролетариата, который был создан потом, поэтому в тот момент врачи писали всё как есть.

То есть картину, которую мы имеем сегодня по этому вопросу, я сравниваю с ситуацией с так называемой испанкой. Поясню. Чем дальше мы отходим от начала пандемии испанского гриппа в 1918–1919 годах, тем всё менее понятным становится то, что там было. В 1920-х годах создали Лигу наций, а в 1923 году было создано Бюро здравоохранения. По их подсчётам, потери от испанки составили 18,5 миллионов. Сегодня, спустя сто лет, говорят о ста миллионах. То же самое происходит:

с историей болезни Ленина,

с историей революции, её пониманием в целом.

В данном случае для меня расставило все точки над i то, что открыли дневник и директор РГАСПИ Андрей Константинович Сорокин решил дать дневник мне, профессиональному врачу.

Когда пригласили Кожевникова

— Начнём с первого инсульта в 1922 году в ночь с 25 на 26 мая, после того как Ленин поел рыбы. После рыбы, обратите внимание. Но ведь в нашей жизни всё происходит после какой-то еды. Первая книга, первая любовь была до или после еды. Поэтому такая информация немного отвлекает, но тем не менее создаёт некую эмоциональную картину. В этой ситуации у Ленина началось острое нарушение кровообращения с афазией, то есть он не мог говорить определённое время. 28 мая — начало дневника. 29-го сделана пункция и взят материал на реакцию Вассермана. Ленин не может выполнить команды врачей, которые говорят ему лечь на бок — значит, есть элементы сенсорной афазии. И с этого момента появляется врач — специалист по нейросифилису Алексей Михайлович Кожевников. Дело в том, что сифилиса тогда было колоссальное количество во всём мире, в том числе и в РСФСР. Численность больных ужасает. В Москве, по данным секции, то есть вскрытия, у 5 % населения были признаки сифилиса. Это данные главного патологоанатома города Москвы с 1925 года Ипполита Васильевича Давыдовского, именем которого сегодня названа 23-я больница на Яузе. Тогда как тотальные осмотры в некоторых регионах и населённых пунктах показывали, что сифилисом заражены до 43 % населения.

Важно отметить, что сифилис в то время передавался разными путями, очень необычными сегодня.

Например, Зинаида Гиппиус в своих воспоминаниях пишет, что беспризорники говорили: дай денежку, а то укушу, я сифилитик. Представляете, какой был способ заражения? Получить укус от больного беспризорника. Таким образом можно было действительно заразиться.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова