Врач-гериатр: поставленного Ленину диагноза никогда не существовало

Какие врачи, как именно и от чего лечили В. И. Ленина перед смертью, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой врач-гериатр, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ имени Ломоносова, а также автор книги "Смерть Ленина. Медицинский детектив" Валерий Новосёлов.

Смерть Ленина - самый сложный случай в истории медицины

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Кто лечил Ленина

— Сифилис пришёл в Россию в 1499 году. До этого сифилиса у нас не было. За 400 лет переболело огромное количество людей. К началу Второй мировой войны заболевание практически закончилось.

В начале ХХ века не было никакого лечения, кроме мази ртути. Арсенобензольные препараты, препараты мышьяка появились перед Первой мировой войной.

У Ленина три врача. В марте приезжает группа немецких специалистов. Среди них Макс Нонне — ведущий специалист мира по нейросифилису. Это было очень дорогое удовольствие, врачам платили золотом. Договаривались в золотых червонцах, а платили британскими фунтами, потому что немецкая валюта галопировала, а русские рубли были не нужны. Немцы удивлялись, а где же самые главные специалисты по лечению Ленина. Ленин — пациент номер один в СССР. А кто такой Кожевников Алексей Михайлович? Неизвестный врач. В Москве было три специалиста-невролога:

Россолимо Григорий Иванович (есть улица Россолимо в Москве),

Даркшевич Ливерий Осипович,

Минор Лазарь Соломонович (Высшие женские курсы, ныне Второй медицинский институт).

Они не участвовали в лечении. Даркшевич был в доинсультном периоде, Россолимо участвовал 29-го в сборе анамнеза и больше не появлялся. Удивительно, у нас специалисты мирового уровня не участвуют в лечении человека, который фактически меняет картину мира. Очевидно, это связано с тем, что никаких разногласий в дифференциальном диагнозе, лечении у врачей не было.

Лечение было только одного заболевания — нейросифилиса. Это обычное бактериальное заболевание, характерное для той поры. Этического компонента тогда болезнь не носила, в отличие от нашего времени.

Слово "сифилитик" не являлось оскорбительным. Сегодня заболевание придушили, периодически оно поднимается, как после развала СССР.

Я писал книгу для профессионалов. Она так и начинается: "Эта книга адресована прежде всего врачам — неврологам, психиатрам, токсикологам, патологоанатомам". В книге 500 страниц, из них 340 для профессионалов. Это дневник с комментариями из монографий того времени. В 1989 году я попал в аспирантуру Института мозга, и темой моей диссертации было сосудистое старение. Предполагалось, что у Старика (у Ленина была кличка Старик) было какое-то необычное течение атеросклероза. Оно так и написано в заключении патологоанатома — Abnuzung Sklerose, то есть все заключение написано на русском языке, а одно слово на немецком. Такой манеры писать диагнозы на немецком у врачей не было.

Мало того, такого диагноза никогда не существовало, он никому в мире не ставился ни до, ни после Ленина.

Как лечили Ленина

Когда в марте приехали немцы, сразу началось лечение. 28 мая собирают анамнез, а 5 июня уже начат приёма препаратов йода. Тогда часто называли это заболевание псевдопараличом. У Ленина было около тридцати летучих параличей. У него было три больших, острых нарушения мозгового кровообращения, но поскольку это воспалительный процесс в сосудах, было много транзиторных ишемических атак, когда он терял сознание, падал, не мог встать. 1 июля начинается первый курс на основе мышьяка. Это очень тяжёлые препараты. Пациентам рекомендовалось лежать несколько часов после этого, поскольку было токсическое действие. Начинается курс. Введено 3-го еще 0,15. Это помечается как "арс". Сделана перевязка ртутью. Никакой атеросклероз так не лечится. Изменяется почерк. По словам Ленина, "почерк сумасшедший". 12 июля делается следующая пункция. Результаты реакции Вассермана, как первой, так и второй, не написаны.

Это говорит о том, что существовала договорённость с врачами, чтобы они не всё писали в дневнике болезни.

Есть понятие деонтологии. Если врач взял реакцию Вассермана, он должен её записать, но её нет. У Ленина на протяжении болезни сделано четыре реакции Вассермана, не только крови, но и ликвора, спинномозговой жидкости. Первые два не записаны. Очевидно, они положительны, это моя гипотеза. И последние два записаны. Они отрицательные, но они и должны быть такими, потому что пациент уже находится на лечении препаратами тяжёлых металлов:

ртути,

йода,

мышьяка,

висмута.

Препараты висмута — это было последнее достижение. И вот это все использовали. Профессиональная часть в книжке занимает 340 страниц, а остальное — это эссе, мои выводы, гипотезы. В отличие от книги Лопухина 1997 года, в которой нет исторических источников, у меня книжка только с историческими источниками того времени: учебники, монографии, в том числе по нейросифилису, очень редкие книги, которые сегодня неизвестны. Даже есть книга по сифилису нервной системы Алексея Ивановича Абрикосова 1927 года.

Тогда сифилис не носил этической проблемы, а потом, когда стали строить образ вождя в привычном ключе, решили тему прикрыть.

В этом деле можно совершенно спокойно ставить точку. Да, болел. Заболевание носило массовый характер.

Работники из деревень уходили в город, там заражались сифилисом, приходили. Женщины кормили чужих детей. Заражение происходило от бытовых приборов. Спали вместе на печках, на лавках. Соответственно, бытовой сифилис присутствовал. Раньше делали прививки от оспы. При этом тоже можно было заразиться сифилисом.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова