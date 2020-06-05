Врач-гериатр: доступ к дневнику врачей Ленина был закрыт незаконно

О дневнике врачей В. И. Ленина и о сложностях работы с документами в архиве рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой врач-гериатр, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ имени Ломоносова, а также автор книги "Смерть Ленина. Медицинский детектив" Валерий Новосёлов.

Смерть Ленина - самый сложный случай в истории медицины

За семью печатями

— Валерий Михайлович, тема смерти Владимира Ильича Ленина была в советское время закрыта для широких слоёв населения. Потом возникали самые разные версии. Ваша книга основана на дневнике врачей, которые лечили вождя мирового пролетариата. Тогда это была закрытия история. Сейчас появилась информация, но остаётся много загадок, вопросов. Расскажите, пожалуйста, о своей работе.

— Этот дневник известен в очень узком кругу, в основном архивистам. Например, 20 февраля 2018 года я сделал доклад на заседании общества историков медицины. Присутствовали все кафедры и бывшие кафедры всех медицинских вузов Москвы.

Никто из профессиональных историков медицины об этом документе не слышал.

Документ представляет из себя 410-страничный документ. На нем написано: "Центральный архив ИМЭЛС при ЦК КПСС, дневник истории болезни В. И. Ленина, с 28 мая 1922 года по 21 января 1924 года. Машинописный текст с правками неизвестного. Фонд 16, опись 2".

Это машинописный текст. Машинистки печатали его каждый день. Три врача последовательно диктовали дневник:

Алексей Михайлович Кожевников,

Василий Васильевич Крамар,

Виктор Петрович Осипов.

Они врачи отвечали за дневник. Это были основные врачи, которые последовательно его формировали с 28 мая 1922 года по 21 января 1924 года. А 30 января была создана специальная комиссия, куда входили:

Енукидзе,

Молотов,

Бухарин.

В дневник были специально внесены правки, и он был положен на 75 лет на спецхранение, до 1999 года.

В 1991 году журнал "Вопросы истории КПСС" в лице сотрудников этого архива, — центральный архив ИМЭЛС стал носить название РЦХИДНИ, сейчас он называется РГАСПИ (Российский государственный архив социально-политической истории, директор Сорокин), — выпустил несколько статей в рубрике "За семью печатями". Там был исправленный дневник, но не весь, а с 3 октября 1922 года по 10 марта 1923 года. Так я узнал о существовании дневника.

В 1997 году директор Института физико-химической медицины Юрий Михайлович Лопухин выпустил книгу "Болезнь, смерть, бальзамирование Ленина" на 200 листов. Из них 50 страниц посвящено именно болезни Ленина. Для этого директор архива РЦХИДНИ Кирилл Михайлович Андерсон выдал документы. И на сегодня половина врачей на основе этих документов считает, что Ленин умер от необычного течения атеросклероза или очень странного нейроваскулярного сифилиса. В 2016 году Юрий Михайлович умер. Поскольку он завещал продолжить эту работу, надо было получить документы. Ему давали документы, но не те, которые дали мне. То есть дневник врачей Ленина, известный как дневник дежурных врачей, дневник Алексея Михайловича Кожевникова, ему не дали. Отсюда путаница.

Закрыли — открыли

— В 2017 году я пришёл в архив, написал в заявлении: "Для научных целей". Работал с дневником около трёх месяцев.

И вот тут начинается следующая часть истории дневника. Прошло 75 лет со дня закрытия документа. Продлить срок секретности невозможно. Соответственно, я имею доступ к дневнику и спокойно с ним работаю. Фотографировать нельзя, но в компьютере я делаю все нужные записи. Поскольку для этого надо ездить на Дмитровку, брать с собой какие-то книги, я в письме директору архива попросил сделать мне копию, чтобы не тратить время на поездки и работать с дневником в любое время. В ответ я получил письмо, что мне не только не могут сделать копию, но мне не могут его даже дать. То есть я работаю в архиве, дневник у меня в руках, а мне, оказывается, не могут его даже в руки дать. На основании того, что это медицинская документация.

Но это не медицинская документация, а дневник. Видимо, врачи избрали такую форму не по собственной инициативе.

Я пишу в ответ письмо, что это не медицинский документ по десяти критериям. Отвечают: всё равно не дадим. В следующем письме спрашиваю почему. Мне дают интересный ответ. Оказывается, срок хранения этого документа в ограниченном доступе продлили на 25 лет. Но продлить срок ограничения доступа невозможно по закону. Медицинская документация Иосифа Виссарионовича Сталина, который умер в 1953 году, должна быть опубликована в 2028 году. Но она опубликована уже сейчас, в виде отдельной книги на 170 страниц. Печально только, что опубликовал это не врач, поэтому он делает в книге несколько странные выводы.

Спрашиваю в следующем письме, как это произошло. Мне ответили, что племянница В. И. Ленина Ольга Дмитриевна Ульянова, ныне покойная, написала письмо, и Росархив своим постановлением закрыл доступ к дневнику ещё на 25 лет. Поскольку доступ был закрыт в нарушение закона, то документ я всё-таки получил.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова