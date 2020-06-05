Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Врач-гериатр: доступ к дневнику врачей Ленина был закрыт незаконно

Общество

О дневнике врачей В. И. Ленина и о сложностях работы с документами в архиве рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой врач-гериатр, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ имени Ломоносова, а также автор книги "Смерть Ленина. Медицинский детектив" Валерий Новосёлов.

Смерть Ленина - самый сложный случай в истории медицины

За семью печатями

— Валерий Михайлович, тема смерти Владимира Ильича Ленина была в советское время закрыта для широких слоёв населения. Потом возникали самые разные версии. Ваша книга основана на дневнике врачей, которые лечили вождя мирового пролетариата. Тогда это была закрытия история. Сейчас появилась информация, но остаётся много загадок, вопросов. Расскажите, пожалуйста, о своей работе.

— Этот дневник известен в очень узком кругу, в основном архивистам. Например, 20 февраля 2018 года я сделал доклад на заседании общества историков медицины. Присутствовали все кафедры и бывшие кафедры всех медицинских вузов Москвы.

Никто из профессиональных историков медицины об этом документе не слышал.

Документ представляет из себя 410-страничный документ. На нем написано: "Центральный архив ИМЭЛС при ЦК КПСС, дневник истории болезни В. И. Ленина, с 28 мая 1922 года по 21 января 1924 года. Машинописный текст с правками неизвестного. Фонд 16, опись 2".

Это машинописный текст. Машинистки печатали его каждый день. Три врача последовательно диктовали дневник:

  • Алексей Михайлович Кожевников,
  • Василий Васильевич Крамар,
  • Виктор Петрович Осипов.

Они врачи отвечали за дневник. Это были основные врачи, которые последовательно его формировали с 28 мая 1922 года по 21 января 1924 года. А 30 января была создана специальная комиссия, куда входили:

  • Енукидзе,
  • Молотов,
  • Бухарин.

В дневник были специально внесены правки, и он был положен на 75 лет на спецхранение, до 1999 года.

В 1991 году журнал "Вопросы истории КПСС" в лице сотрудников этого архива, — центральный архив ИМЭЛС стал носить название РЦХИДНИ, сейчас он называется РГАСПИ (Российский государственный архив социально-политической истории, директор Сорокин), — выпустил несколько статей в рубрике "За семью печатями". Там был исправленный дневник, но не весь, а с 3 октября 1922 года по 10 марта 1923 года. Так я узнал о существовании дневника.

В 1997 году директор Института физико-химической медицины Юрий Михайлович Лопухин выпустил книгу "Болезнь, смерть, бальзамирование Ленина" на 200 листов. Из них 50 страниц посвящено именно болезни Ленина. Для этого директор архива РЦХИДНИ Кирилл Михайлович Андерсон выдал документы. И на сегодня половина врачей на основе этих документов считает, что Ленин умер от необычного течения атеросклероза или очень странного нейроваскулярного сифилиса. В 2016 году Юрий Михайлович умер. Поскольку он завещал продолжить эту работу, надо было получить документы. Ему давали документы, но не те, которые дали мне. То есть дневник врачей Ленина, известный как дневник дежурных врачей, дневник Алексея Михайловича Кожевникова, ему не дали. Отсюда путаница.

Закрыли — открыли

— В 2017 году я пришёл в архив, написал в заявлении: "Для научных целей". Работал с дневником около трёх месяцев.

И вот тут начинается следующая часть истории дневника. Прошло 75 лет со дня закрытия документа. Продлить срок секретности невозможно. Соответственно, я имею доступ к дневнику и спокойно с ним работаю. Фотографировать нельзя, но в компьютере я делаю все нужные записи. Поскольку для этого надо ездить на Дмитровку, брать с собой какие-то книги, я в письме директору архива попросил сделать мне копию, чтобы не тратить время на поездки и работать с дневником в любое время. В ответ я получил письмо, что мне не только не могут сделать копию, но мне не могут его даже дать. То есть я работаю в архиве, дневник у меня в руках, а мне, оказывается, не могут его даже в руки дать. На основании того, что это медицинская документация.

Но это не медицинская документация, а дневник. Видимо, врачи избрали такую форму не по собственной инициативе.

Я пишу в ответ письмо, что это не медицинский документ по десяти критериям. Отвечают: всё равно не дадим. В следующем письме спрашиваю почему. Мне дают интересный ответ. Оказывается, срок хранения этого документа в ограниченном доступе продлили на 25 лет. Но продлить срок ограничения доступа невозможно по закону. Медицинская документация Иосифа Виссарионовича Сталина, который умер в 1953 году, должна быть опубликована в 2028 году. Но она опубликована уже сейчас, в виде отдельной книги на 170 страниц. Печально только, что опубликовал это не врач, поэтому он делает в книге несколько странные выводы.

Спрашиваю в следующем письме, как это произошло. Мне ответили, что племянница В. И. Ленина Ольга Дмитриевна Ульянова, ныне покойная, написала письмо, и Росархив своим постановлением закрыл доступ к дневнику ещё на 25 лет. Поскольку доступ был закрыт в нарушение закона, то документ я всё-таки получил.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы ссср гериатр дневник геронтология владимир ленин валерий новосёлов
Новости Все >
Работающим пенсионерам в РФ планируют вернуть индексацию пенсий
Росстат сообщил о подорожании гречневой крупы в мае на 6,3%
Владимир Винокур продемонстрировал свои татуировки
Историк рассказал об особенностях развития Новгорода XIV-XV веков
В Петербурге возобновляют работу магазины одежды и автосалоны
Лукашенко назвал наглыми попытки противодействовать возведению АЭС
Продюсер Максим Фадеев объявил Марианну Кочурову своей новой подопечной
В России будут бесплатно выдавать препарат против COVID-19
Режим самоизоляции продлили на Ставрополье
Протесты в США привели к переименованию площади перед Белым домом
Последние материалы
Историк рассказал об особенностях развития Новгорода XIV-XV веков
Врач-гериатр: доступ к дневнику врачей Ленина был закрыт незаконно
В Петербурге возобновляют работу магазины одежды и автосалоны
Лукашенко назвал наглыми попытки противодействовать возведению АЭС
Объясниться без слов и не попасть впросак
Продюсер Максим Фадеев объявил Марианну Кочурову своей новой подопечной
В России будут бесплатно выдавать препарат против COVID-19
Режим самоизоляции продлили на Ставрополье
Протесты в США привели к переименованию площади перед Белым домом
Трамп заявил о необходимости снять ограничения из-за COVID-19 в США
Популярное
Культура
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей супруги

Телеведущий и журналист Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены Юлии.

Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей супруги
Стала известна причина смерти Юлии Норкиной
Культура
Стала известна причина смерти Юлии Норкиной
Новости Белоруссии
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
Общество
Арестован Николай Платошкин
Любовь Степушова Чемпионы "сидения на двух стульях". Чем они опасны? Любовь Степушова Василий Амирджанов Химера толерантности обернулась реверсивным расизмом Василий Амирджанов Игорь Буккер Почему дикари стали архитекторами, а не земледельцами Игорь Буккер
Комментарии
В России скоро встанет экономика. Что делать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
Лукашенко назвал наглыми попытки противодействовать возведению АЭС
Решение суда по делу Платошкина: "Два месяца под домашним арестом"
Арестован Николай Платошкин
Решение суда по делу Платошкина: "Два месяца под домашним арестом"
Арестован Николай Платошкин
Штраф для Америки: Германия думает об ответе на санкции
Путин объяснил, зачем редактировать Конституцию
Путин объяснил, зачем редактировать Конституцию
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Адвокат о деле Платошкина: обвинению и защите придется "попотеть"
Солнцезащитный крем назвали самой ненужной вещью на отдыхе
В России скоро встанет экономика. Что делать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
Крем для загара: какой выбрать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
В России скоро встанет экономика. Что делать?
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ