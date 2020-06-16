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Автор Инна Новикова

Мария Захарова рассказала о стратегическом терпении

Общество

О том, кто на самом деле стоит за сносом памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, об уроке от Сергея Лаврова и о стратегическом терпении рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Читайте начало интервью:

Россия, Чехия, памятник маршалу Коневу

— По поводу событий, происходящих в Праге и касающихся сноса памятника маршалу Коневу, в нашем обществе есть мнение, что "плевать они хотели на ваши декларации по поводу памятника, нужно выслать их посла, отозвать нашего посла, не покупать чешские товары — и вот тогда они по-другому заговорят".

— Давайте не будем забывать, что, может быть, одна из целей сноса памятника — попытка добиться именно разрыва российско-чешских отношений. Подобная цель имеет место быть, когда совершаются провокационные действия в том или ином государстве. Мы не должны этот момент сбрасывать со счётов. Поэтому здесь важно найти путь к правильному решению. В данном случае именно на это всё и нацелено.

— Мария Владимировна, вы очень мудрый человек. Я думаю, что действительно очень важно сохранить выдержку. Тем более что у многих у людей эмоции сейчас просто зашкаливают.

— Можно я не столько поправлю вас, сколько спрошу? Не путаете ли вы слово "мудрый" со словом "терпеливый"?

— Нет-нет. Вы умеете не поддаваться на манипуляции и понимать, что нужно нам. Да, действительно, для нас, наверное, важнее всё-таки вести диалог, каким бы тяжёлым он ни был. Тем более это касается диалога на уровне стран.

— Я хочу обратиться к тем, кто выступает за столь радикальные шаги. Выстраивание отношений с Прагой было многолетним, кропотливым, с учётом взаимных не только интересов, но и озабоченностей, коль скоро наша история знала и непростые моменты, выстраивание во благо. Во благо народам двух стран, во имя процветания, развития двухсторонних контактов:

  • экономических,
  • финансовых,
  • гуманитарных.

Сколько людей ездит учиться и отдыхать в эту страну, какие у нас потрясающие контакты по целому ряду направлений с Прагой. Всё это на уровне абсолютного равноправия, учёта взаимных интересов выстраивалось на протяжении двух с лишним десятилетий. И вдруг возникает абсолютно искусственная проблема, причём не только на этом направлении:

  • снос памятника маршалу Коневу,
  • шумиха вокруг российского дипломата,
  • совершенно абсурдное увязывание двух вышеназванных вопросов,
  • множество мелких провокационных действий.

Нужно смотреть в корень, потому что кому-то это нужно, кто-то за этим стоит, спонсирует это политической волей и финансово. Разве это выгодно тем, кто работает над развитием российско-чешских отношений? Нет. Значит, это противоположная сторона, чьей основной целью является разрушение ткани двухсторонних отношений. Мы не должны идти на поводу у этих людей. И это тоже очень сложная работа.

Главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова часто спрашивают: "Вам не хочется иногда ответить действительно реактивными мерами?" Я никогда не забуду его выступление в ходе сессии в рамках Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности.

Российский министр, признанный специалист в международных отношениях, выступает на сцене. Ему задают какой-то провокационный вопрос, явно подброшенный, он начинает отвечать, и вдруг из идёт смешок чуть ли не со свистом и улюлюканьем на слова Лаврова. Я сидела на балконе в этот момент, и сердце просто сжалось. Невольно думаешь, что будет дальше. Сергей Лавров — человек, который знает основу основ не только международного права, и тут в зале сидят те, с которыми много лет за одним столом он не только обсуждал эти проблемы, но и творил саму суть международных отношений. И вдруг этот едкий смешок. Как можно в данной ситуации отреагировать? Лавров говорит: "Вы знаете, когда вы выступали, мне тоже было смешно. Но я сдержался".

Это был пример умения сдержать эмоции, когда чувствуешь, что находишься в центре колоссальной несправедливости, заколдованного круга, когда все против правды, против истины, когда всё переворачивается с ног на голову, и так хочется ответить, а надо сдержаться во имя реализации по-настоящему важной цели.

Есть понятие, которое для меня является очень ёмким, когда я анализирую международные отношения, дипломатию и вообще политику многих государств, — это стратегическое терпение. Оно никогда не должно идти вразрез с нашими принципами, не должно противоречить нашей национальной сути, национальным интересам. Наоборот, это то, что позволяет их в результате реализовывать. Стратегическое терпение ни в коем случае не делает нас менее эмоциональными. Но оно позволяет нам проводить скрупулёзную работу во имя самого главного — реализации национальных интересов.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы мид прага чехия россия сергей лавров мария захарова памятник маршалу коневу российско-чешские отношения
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