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Автор Евгений Стриж

Полезные сайты для ищущих хобби

Общество » Отдых

Если в связи с последними событиями вокруг коронавируса у вас появилось больше свободного времени, стоит задуматься о хобби. Специалисты клиники "Семейный доктор" отмечают, что хобби — это поддержка мозга в тонусе, хороший способ получить положительные эмоции и прийти в гармонию с собой. Если вы об этом думали, но не знали, с чего начать — посмотрите наш список сайтов, которые помогут открыть двери некоторых хобби.

Создание тряпичных кукол

Куклы необычного дизайна были придуманы еще в 1999 гожу художницей из Норвегии по имени Тони Финнангер. С тех пор создание таких кукол стало хобби, популярным по всем мире. Чаще всего мастера создают людей, зверей и различные предметы интерьера. Ключевая "фишка" кукол в стиле Финнангер — очень условно выделяемые лица, основное внимание уделяется одежде и аксессуарам.

Полезные сайты:

  • Mir Tilda - большой сайт с выкройками и советами для только начинающих делать кукол. А если вы планируете монетизировать свое хобби — специальный калькулятор поможет посчитать оптимальную цену изделия.
  • Tildamaster - каталог выкроек и большое количество видео от мастеров с пошаговым разбором. С помощью видео вы быстро постигнете азы.

Леттеринг (навык красиво писать)

С ростом онлайн-коммуникации письма от руки становятся редким явлением. Поэтому большую популярность получают хобби, которые помогают снова научиться красиво писать. Неважно, планируете ли вы писать официальные бумаги, письма или подписывать открытки: аккуратный и красивый шрифт всюду пригодится.

  • https://ux.pub/kalligrafiya-i-lettering-dlya-nachinayushhix - большая обзорная статья всего, что нужно будет купить для старта обучения. Расписаны даже такие подробности, как типы перьев.
  • https://u0026.ru/ - сайт с недорогими курсами по различным вариантам каллиграфии. Есть бесплатный вводный курс — после него будет понятно, интересна вам сама идея или нет.

Коллективный перевод

Необычное, но очень полезное хобби — коллективный перевод книг, игр и фильмов с иностранных языков. Вы сможете подтянуть владение языками, поработать в коллективе и привнести что-то свое в итоговый вариант перевода. Очень увлекательное занятие, требующее немногого: компьютер или ноутбук с доступом в сеть, знание языка (хотя бы минимальное) и свободное время.

  • http://translatedby.com — один из крупнейших сайтов по переводу книг. Сайт полностью русифицирован — более того, вы можете не только перевести, но предложить текст для перевода.
  • https://www.viki.com — платформа, на которой переводятся фильмы, клипы и сериалы. От участников нужна подготовка и сверка субтитров. Представлены проекты со всего мира: есть даже корейские сериалы.

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Фото: clickmotoph. com

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