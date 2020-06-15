Если в связи с последними событиями вокруг коронавируса у вас появилось больше свободного времени, стоит задуматься о хобби. Специалисты клиники "Семейный доктор" отмечают, что хобби — это поддержка мозга в тонусе, хороший способ получить положительные эмоции и прийти в гармонию с собой. Если вы об этом думали, но не знали, с чего начать — посмотрите наш список сайтов, которые помогут открыть двери некоторых хобби.
Куклы необычного дизайна были придуманы еще в 1999 гожу художницей из Норвегии по имени Тони Финнангер. С тех пор создание таких кукол стало хобби, популярным по всем мире. Чаще всего мастера создают людей, зверей и различные предметы интерьера. Ключевая "фишка" кукол в стиле Финнангер — очень условно выделяемые лица, основное внимание уделяется одежде и аксессуарам.
Полезные сайты:
С ростом онлайн-коммуникации письма от руки становятся редким явлением. Поэтому большую популярность получают хобби, которые помогают снова научиться красиво писать. Неважно, планируете ли вы писать официальные бумаги, письма или подписывать открытки: аккуратный и красивый шрифт всюду пригодится.
Необычное, но очень полезное хобби — коллективный перевод книг, игр и фильмов с иностранных языков. Вы сможете подтянуть владение языками, поработать в коллективе и привнести что-то свое в итоговый вариант перевода. Очень увлекательное занятие, требующее немногого: компьютер или ноутбук с доступом в сеть, знание языка (хотя бы минимальное) и свободное время.
Читайте также:
Рукоделие в Японии — необычно и интересно
Поиск сокровищ и бои жуков: самые странные хобби обычных людей
Фото: clickmotoph. com
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.